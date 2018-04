Brandt verlängert in Leverkusen bis 2021

Bayer verlängerte den Vertrag mit dem auch von anderen Vereinen umworbenen 21-Jährigen bis zum 30. Juni 2021. Die bisherige Vereinbarung zwischen dem Champions-League-Anwärter und Olympia-Zweiten von 2016 lief bis 2019. "Mit diesem Abschluss haben wir einen der begehrtesten deutschen Spieler überhaupt davon überzeugen können, mit uns den eingeschlagenen Weg weiterzugehen", wird Bayer-Geschäftsführer Michael Schade in einer Pressemitteilung des Klubs zitiert. "Im Werben um Julian gegen absolute Topkonkurrenz aus dem In- und Ausland zu bestehen, ist für uns ein großartiger Erfolg", betonte Schade. Sportdirektor Rudi Völler bemerkte, die Vertragsverlängerung zeige "Julians Charakter, seinen großen Ehrgeiz und Mut". Dabei würdigte Völler, dass sich Brandt trotz einer Vielzahl anderer Möglichkeiten bei hochkarätigen europäischen Clubs erneut für Bayer entschieden habe.

"Richtig Bock darauf"

Der gebürtige Bremer Brandt spielt seit der Rückrunde 2013/14 für die Werkself. "Ich fühle mich hier total wohl und ich sehe, dass hier etwas Supergroßes heranwächst", erklärt der Nationalspieler die Gründe und führt an, dass das auch die kürzlichen Vertragsverlängerungen von Jonathan Tah und Lars Bender zeigen. "Die beiden sind genau wie ich davon überzeugt, mit dieser Mannschaft etwas erreichen zu können. Wir wollen Titel gewinnen. Und ich habe richtig Bock darauf, gemeinsam mit den anderen Jungs daran zu arbeiten und in diesem Team noch mehr Verantwortung zu übernehmen", so Brandt. In der aktuellen Bundesliga-Saison erzielte Brandt für die Mannschaft von Trainer Heiko Herrlich sechs Tore. Insgesamt kommt Brandt bei 126 Erstligaeinsätzen für Bayer auf 24 Treffer.

