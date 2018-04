Bollywood-Star Salman Khan zu fünf Jahren Haft verurteilt

Superstar mit Schattenseiten: Salman Khan

Macho-Allüren

Das Image des Schurken, das er in seinen Filmen oft verkörpert, haftet Salman Khan auch privat an. Mehrfach stand er wegen krimineller Delikte vor Gericht. Der muskelbepackte Schauspieler im engen schwarzen Hemd fuhr diesmal in einem weißen Geländewagen vor und lief zum Gerichtsgebäude. Hunderte Polizisten waren im Einsatz, um zahlreiche Fans von Khan auf Abstand zu halten.