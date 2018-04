Bierkult(ur): So trinkt Deutschland

Craftbeer - modernes Brauhandwerk

Neben den traditionellen Brauereien gibt es immer mehr experimentierfreudige junge Brauer wie Georg Schmidt mit seiner Mikrobrauerei "Braustil" in Frankfurt am Main. Sie stellen neue, aromaintensive Sorten in geringen Mengen her, häufig mit Bio-Zutaten und starkem regionalem Bezug. Vor allem in Hamburg und Berlin boomt die so genannte Craftbeerszene.