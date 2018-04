Berliner Hauptbahnhof wird wegen Bombenentschärfung gesperrt

Ab 9.00 Uhr richtet die Polizei am Freitag nahe dem Berliner Hauptbahnhof ein Sperrgebiet mit einem Radius von 800 Metern ein. Nach Angaben der Deutschen Bahn fahren Züge dann ab 10.00 Uhr am Hauptbahnhof ohne Halt durch. Von 11.30 Uhr an werde der Zugverkehr bis voraussichtlich 13 Uhr vollständig eingestellt. In dieser Zeit soll der 500-Kilo-Blindgänger aus dem 2. Weltkrieg entschärft werden. Während der Entschärfung wird auch der Luftverkehr am Flughafen Tegel ruhen.

Ob die Entschärfung pünktlich beginnt, hängt nach Aussagen der Polizei davon ab, ob die Evakuierung der 10.000 Menschen aus dem Sperrkreis bis 11.30 Uhr abgeschlossen sein wird. Wie lange die Entschärfung selbst dauern werde, sei abhängig von der Art der Bombe und lasse sich vorab nicht sagen, so eine Sprecherin.

fm/ks (dpa, tagesspiegel)