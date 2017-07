Bei westlichen Männern sinkt die Spermienzahl dramatisch

Vom göttlichen Glück und heiliger Fruchtbarkeit

Lotus

Nichts ist so rein wie der Lotus. Diese Ansicht vertreten Menschen im gesamten asiatischen Raum. Die Hindus stellen die Gottheiten Vishnu und Lakshmi oft in Verbindung mit rosa Blüten dar. Vishnu wird gar als der Lotusäugige beschrieben. Als besonders bemerkenswert wird angesehen, dass der Lotus aus dem Schlamm wächst und trotzdem so sauber ist.