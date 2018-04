Aus Protest: Klaus Voormann gibt Echo für Lebenswerk zurück

Aus Empörung über die Würdigung der Rapper Kollegah und Farid Bang mit einem Echo-Musikpreis gibt der Musiker und Grafiker Klaus Voormann seinen Echo für das Lebenswerk zurück, wie er am Montag (16.04.2018) in München mitteilte. Die Rapper waren für ihr Album "Jung, Brutal, Gutaussehend 3" vergangene Woche mit dem Musikpreis geehrt worden. Es enthält Textzeilen wie "Mein Körper definierter als von Auschwitzinsassen" und "Mache wieder mal 'nen Holocaust, komm' an mit dem Molotow" und wird von vielen Seiten als antisemitisch kritisiert.

Umstritten: Rapper Kollegah (r.) und Farid Bang beim Echo

Während der Echo-Gala hatte sich nur der Frontmann der Toten Hosen, Campino, kritisch zu den "antisemitischen, frauenfeindlichen und homophoben" Texten der Rapper geäußert. Der Echo wird seitdem sowohl von Politikern als auch von jüdischen Funktionären heftig kritisiert. Auch viele Musiker äußerten sich in den Medien und in Sozialen Netzwerken. Am Sonntag hatte bereits das Notos Quartett, das 2017 beim "Echo Klassik" als Nachwuchskünstler ausgezeichnet worden war, seinen Preis zurückgegeben: "Die Tatsache, dass nun eben dieser Preis offenen Rassismus toleriert, ihm gar eine Plattform bietet und ihn auszeichnet, ist für uns nicht tragbar", erklärten die Künstler auf ihrer Facebook-Seite. Die Auszeichnung sei für sie nun "nichts mehr als ein Symbol der Schande".

Musiker greifen Echo scharf an

Voormann erklärte, er habe sich die Rückgabe seines Echos reiflich überlegt und sich deshalb auch mit den Texten des umstrittenen Albums beschäftigt. "Provokation ist erlaubt und manchmal sogar notwendig, um Denkanstöße zu geben", sagte der Musiker, der als Bassist von Stars wie Manfred Mann, Dr. John oder Randy Newman sowie als Produzent von Trio auftrat und außerdem als Wegbegleiter und Freund der Beatles gilt. Aber die Grenze zu menschenverachtenden, frauenfeindlichen, rassistischen, antisemitischen und gewaltverherrlichenden Äußerungen und Taten dürfe nicht überschritten werden. "Was muss passieren, dass ein Echo-Ethikrat Konsequenzen ergreift und eine Nominierung trotz Megaumsätzen eines Albums aus ethischen Gründen ablehnt?", fragte Voorman.

Die Schweizer Sängerin und Musikerin Sophie Hunger

Eine klare Antwort darauf gibt die Schweizer Sängerin und Musikerin Sophie Hunger in einem offenen Brief an den Echo-Ethik-Beirat, den sie auf ihrer Facebook-Seite öffentlich machte: "Die Frage, die es zu beantworten galt, war: Sollen Künstler, die in ihren Texten mit der Verhöhnung des Holocaust arbeiten, die Möglichkeit haben, den höchsten Deutschen Musikpreis zu bekommen? Die Antwort auf diese Frage hätte lauten müssen: Nein!"

Zukunft des Echos in Gefahr?

Auch Sänger Peter Maffay klagte im Interview mit der deutschen Presseagentur die Echo-Verantwortlichen direkt an: "Es ist ein Mangel an Sensibilität auszumachen, der nicht erträglich ist. Deswegen gehören in diese verantwortlichen Positionen Leute, die sich dieser Verantwortung bewusst sind und sie nicht an einen sogenannten Ethikrat weiterdelegieren, der auf Tauchstation geht."

Sänger Peter Maffay fordert personelle Konsequenzen

BAP-Musiker Wolfgang Niedecken, der Voormann den Echo überreicht hatte, richtete ebenfalls scharfe Vorwürfe an die Echo-Veranstalter. Man habe ihn und Voormann bei der Verleihung der Musikpreise "ganz einfach ins Messer laufen lassen", schrieb er auf Facebook. Niedecken erklärte, er habe die Texte der Rapper nicht gekannt. "Beim vorletzten Show-Act wurden wir dann mit der menschenverachtenden Brutalität der beiden Schein-Musikanten konfrontiert, allerdings ohne irgendetwas von deren Gebrabbel zu verstehen. Textverständlichkeit: Fehlanzeige. Und dann standen auch schon unsere beiden Gitarren auf der Bühne und ich musste blitzartig entscheiden, wie ich mich adäquat verhalten sollte."

Bislang entscheidet der kommerzielle Erfolg, wer ausgezeichnet wird. Der Vorstandsvorsitzende des Bundesverbandes Musikindustrie, Florian Drücke, hatte am Sonntag erklärt, der Preis werde überarbeitet. Dies schließe eine umfassende Erneuerung der Mechanismen von Nominierung und Preisvergabe ein. Personelle Konsequenzen sind bisher nicht vorgesehen.

Gesamtgesellschaftliche Debatten gefragt

Für Peter Maffay tritt mit der Preisverleihung an Farid Bang und Kollegah und der damit verbundenen Debatte eine zunehmende Spaltung in der Gesellschaft zutage: "Ich glaube, darin ist ein grundsätzliches Problem zu erkennen, nämlich eine Veränderung in unserer Gesellschaft. Uns ist der Konsens zu gewissen Grundwerten abhanden gekommen." Dies führe zu fatalen Interpretationen. Begriffe wie "künstlerische Freiheit" würden missbraucht, um inakzeptable Inhalte zu legitimieren.

Sophie Hungers Brief endet mit den Worten: "Einen Preis zu verleihen ist weit mehr als das Ertragen von gesellschaftlichen Extremen. Einen Preis zu verleihen bedeutet einer ganzen Gesellschaft und Jugend vorzuleben: Das ist richtig, das ist gut, das ist das Beste. In diesem Sinne war Ihre Entscheidung katastrophal."

jhi/bb (afp, dpa, epd)