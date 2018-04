Auf wen trifft Bayern München im Halbfinale der Champions League?

Titelverteidiger Real Madrid, der FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp oder Sensations-Halbfinalist AS Rom: Der FC Bayern München erfährt um die Mittagszeit, welche letzte Hürde er auf dem Weg ins Champions-League-Endspiel am 26. Mai in Kiew überspringen muss. Um 13.00 Uhr werden am Sitz der Europäischen Fußball-Union (UEFA) in der Schweiz die beiden Semifinalpaarungen ausgelost.

Einen Wunschgegner benannten Trainer Jupp Heynckes, die Vereinsbosse und auch die Münchner Spieler nicht. "Jetzt gibt es keinen Gegner, von dem man sagen könnte, der ist leicht zu schlagen", erklärte Präsident Uli Hoeneß. "Das sind drei mögliche Gegner, die sich absolut auf Topniveau bewegen", sagte Trainer Jupp Heynckes. Und Sportdirektor Hasan Salihamidzic betonte: "Im Halbfinale stehen die vier besten Mannschaften Europas. Der Gegner ist absolut egal."

Die Halbfinal-Hinspiele werden am 24./25 April ausgetragen. Die entscheidenden Rückspiele finden eine Woche später statt.

ck/sn (dpa)