Ata, Ötzi und Tutanchamun: Die Faszination der Mumien | Lebensart | DW | 23.03.2018

Berühmte Mumien und ihre Geschichte

Die feine Gesellschaft in der Kapuzinergruft

In Palermo ist aber nicht nur die schönste Mumie der Welt zu sehen, sondern auch Schauriges: In den Katakomben des Kapuzinerklosters ließen sich die besser Betuchten früher in ihren Kleidern bestatten. Als die Ordensbrüder um 1600 feststellten, dass die Leichname kaum verwest waren, stellte man sie an den Wänden auf, wo sie heute besichtigt werden können.