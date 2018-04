5 Dinge, von denen Sie wahrscheinlich nicht gedacht hätten, dass man mit ihnen Möbel bauen kann

5 Dinge, von denen Sie wahrscheinlich nicht gedacht hätten, dass Queen Elizabeth II. sie einmal geschenkt bekommen hat

God save the Queen! 91 Jahre ist sie alt, mehr als 60 davon sitzt sie auf dem Thron, rund 120 Länder hat sie als Monarchin besucht. Da kommen so einige Präsente zusammen - und über manche ist die Beschenkte "not amused". (14.11.2017)