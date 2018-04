"3 Tage in Quiberon" räumt Lolas ab

Der Film "3 Tage in Quiberon" ist seiner Favoritenstellung beim 68. Deutschen Filmpreis bereits zum Auftakt der Gala gerecht geworden. Marie Bäumer erhielt die Lola für die beste weibliche Hauptrolle als Romy Schneider. Sie sei unendlich dankbar, sagte die Schauspielerin. Der Film von Emily Atef, der eine kurze Episode aus dem Leben der Schauspielerin Romy Schneider beschreibt, bekam vier weitere Preise: Birgit Minichmayr wurde für die beste weibliche Nebenrolle ausgezeichnet, außerdem erhielt das Werk die Lolas für den besten Ton, die beste Filmmusik und die beste Kamera.

Nachdem sie den Preis entgegengenommen hatte, sagte Minichmayr im Backstage-Bereich, sie sei "überhaupt nicht vorbereitet" gewesen und etwas in Schockstarre verfallen, als sie aufgerufen wurde. Sie habe nicht gewusst, dass ihre Kategorie als erste an der Reihe sein würde.

Die Auszeichnung als Bester Kinderfilm ging an "Amelie rennt" von Tobias Wiemann. Darin unternimmt die schwer asthmakranke Protagonistin einen Trip in die Südtiroler Alpen.

Klare Worte von Iris Berben



Iris Berben, Präsidentin der Deutschen Filmakademie, sagte zum Auftakt der Preisverleihung auf der Bühne, es gelte, die Kunstfreiheit zu wahren. Bereits vor Beginn der Veranstaltung hatte sich Berben auf dem Roten Teppich zur Sexismusdebatte geäußert und gefordert, es dürfe in der Diskussion keine Ausgrenzung stattfinden, Frauen und Männer müssten gemeinsam zur Überwindung der Strukturen beitragen. Immerhin: Zwei der drei Nominierungen in der Kategorie "Beste Regie" gingen an Frauen: Emily Atef für "3 Tage in Quiberon" und Valeska Griesebach für "Western".

Fünfmal nominiert: Regisseur Fatih Akin mit Diana Kruger

Auf dem Roten Teppich hatte Drehbuchautor und Regisseur Fatih Akin eingeräumt, über die entgangene Oscar-Nominierung für seinen Film "Aus dem Nichts" kurzzeitig enttäuscht gewesen zu sein. "Alle haben uns gesagt, dass wir auf jeden Fall nominiert werden und plötzlich waren wir in der Favoritenposition", sagte Akin. "Aus dem Nichts" hatte zuvor den Golden Globe als "Bester fremdsprachiger Film" erhalten und ist nun für fünf Lolas nominiert.



Schon im Vorfeld standen zwei Gewinner fest

Der Deutsche Filmpreis wird in 18 Kategorien vergeben. Bereits im Vorfeld der Gala standen zwei Preisträger fest: "Fack ju Göhte 3" von Bora Dagtekin wird mit mehr als sechs Millionen Zuschauern als besucherstärkster Film ausgezeichnet. "Eure gemeinsame Arbeit hat Kultstatus erreicht", beglückwünschte Iris Berben die Filmschaffenden. Außerdem erhält der Schauspieler und Drehbuchautor Hark Bohm den Ehrenpreis für sein Lebenswerk. Bohm ist zudem gemeinsam mit Fatih Akin in der Kategorie "Bestes Drehbuch" für das auf dem NSU-Skandal basierende Drama "Aus dem Nichts" nominiert.

Favoritin: Marie Bäumer spielt Romy Schneider im zehnfach nominierten "3 Tage in Quiberon"

Die Preisverleihung im Palais am Funkturm in Berlin moderieren Iris Berben als Präsidentin der Deutschen Filmakademie und der Schauspieler Edin Hasanovic. Der Filmpreis ist die renommierteste und am höchsten dotierte Auszeichnung für den Deutschen Film. Über die Gewinner stimmen rund 1900 Mitglieder der Deutschen Filmakademie ab.

