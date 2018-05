На Евровизия: тоалети от магазина на ужасите

Бурановските бабушки

"Come on and Bum Bum!": Русия заложи на шест баби в народни носии за спечелването на конкурса през 2012 година в Баку. И възрастните дами наистина разбуниха духовете с песента си "Party For Everybody", подхождаща повече за студио по аеробика или за вечеринка в някой старчески дом. Бабите с множество златни коронки в устите, обути в саморъчно изработени чорапи и цървули, се класираха втори.