80 عاما على الخنفساء.. هتلر وسيارة فولكسفاغن

رجلان أمام مشروع كبير، أدولف هتلر وفردناند بورشه هما من كان وراء إنتاج فولكسفاغن. بورشه هو الصانع البارع وهتلر هو المساعد السياسي. "هنا وُجد اثنان تناسبا مع بعضهما البعض"، يلخص المؤرخ فولفرام بيتا، أستاذ التاريخ الحديث بجامعة شتوتغارت.

فبالاشتراك مع الزميلين المؤرخين نيلس هافمان ويوتا براون سطر في كتاب " بورشه، من مكتب التصنيع إلى الماركة العالمية" تاريخ الشركة التي تأسست في الـ 25 من أبريل 1931 في شتوتغارت. والخلاصة هي أنه بدون دعم هتلر لما تمكن بورشه من إتمام مشروع فولكسفاغن:" هتلر كان بحاجة إلى عقل مبتكر لإنتاج سيارة صغيرة قابلة للانتاج الواسع"، يقول بيتا. " وبورشه كان يحتاج إلى مكلف سياسي يسمح له بالإنتاج دون الشعور بضغط التكاليف".

المحرك وحركة النقل

فمنذ معرض السيارات في فبراير 1933، إذن بأسابيع قليلة بعد تنصيبه مستشارا، أعلن هتلر عن "حركة السير الشعبية". وفي صيف 1934 كلف "اتحاد صناعة السيارات الألمانية" بورشه بتصميم سيارة "القوة من خلال الفرحة" تحمل اسم المنظمة النازية التي كانت مسؤولة عن ترتيب أوقات الفراغ ومراقبة السكان.





فولكسفاغن العائمة والنازيون

وفي الـ 29 من ديسمبر 1935 استقبل هتلر شخصيا الذي لم يكن يملك رخصة سياقة النموذج الأولي "لسيارة الشعب". وبعدها بسنتين تم الاحتفال بحضور "الفو هرر" بتدشين مصنع فولكسفاغن ببلدة فولسبورغ. لكن هذه السيارة بلقب "القوة من خلال الفرحة" لم تُستخدم في البداية لتوفير الحركة للشعب، بل خدمت الجيش الألماني. فقد استُخدمت السيارة عسكريا كسيارة تصلح للأرض الوعرة وكمركبة عائمة في الجبهة.

ولم يُفاجئ أحد بهذا الاستخدام العسكري الجانبي، لأن هذا التحويل في الاستخدام كان قائما منذ البداية. ففي ملخص لبورشه من عام 1934 ورد أن "فولكسفاغن ليست فقط صالحة للاستخدام كسيارة أشخاص، بل أيضا كعربة شحن ولأهداف عسكرية محددة".

فولكسفاغن فرنسية؟

والنجاح التاريخي للسيارة الصغيرة انطلق بالنسبة إلى الشعب بعد الحرب. ولفصلها عن التاريخ النازي، تم تغيير اسمها إلى "خنفساء". ومنذ ديسمبر 1945 ـ نصف سنة بعد انتهاء الحرب ـ تحركت الخنفساء الأولى من سلسلة الإنتاج. وعشر سنوات لاحقا احتفلت فولكسفاغن تحت حضور إعلامي كبير بالنموذج المليون. وهذه السيارة التي تشبه في تصميمها الخنفساء تطورت إلى رمز المعجزة الاقتصادية الألمانية. واحتفلت فولكسفاغن نموذجها التاريخي مجددا تحت اسم "بيتل" برقم قياسي في المبيعات على مستوى العالم. 22 مليون خنفساء تقريبا في المجموع تم إنتاجها وبيعها.

وتخلص الخنفساء من ماضيه النازي منذ فترة ما بعد الحرب. فالوزارة الفرنسية للإنتاج الصناعي التي يقودها شيوعيون هي التي ربطت الاتصال في أكتوبر 1945 مع بورشه. ويقول بيتا بأن "الانفصال عن النازية قد نجح ونراه بوضوح في جهود الحكومة الفرنسية لكسب صانع فولكسفاغن لخدمتها".

سيارة خنفساء رائعة.. 80 عاما على ظهورها الأول سيارة الشعب من الفوهرر مشروع تزويد الجماهير بسيارة: هتلر والنموذج الأولي لفولكسفاغن خلال تدشين مصنع فولكسفاغن في الـ 26 من مايو 1938 بولاية ساكسونيا السفلى. بالنسبة إلى الصانع فردناند بورشه بدأ مع التدشين الصعود لماركة عالمية.

سيارة خنفساء رائعة.. 80 عاما على ظهورها الأول تغيير تصنيع السيارة المصفحة الجيش له أولوية: للغزوات العسكرية التي قادها هتلر تمت إعادة تصنيع فولكسفاغن إلى سيارة مصفحة أثبتت نجاعتها في الجبهة، وهي تزن 950 كلغ. خلال الحملة العسكرية في روسيا يدفعها الجنرال فون مانتويفل (في المقدمة) مع فريقه من الوحل.

سيارة خنفساء رائعة.. 80 عاما على ظهورها الأول "نحن من جديد في سماء الشهرة" فقط عشر سنوات بعد الحرب العالمية الثانية تدرجت في مصنع فولكسفاغن في فولسبورغ في الـ 5 من أغسطس 1955 السيارة الخنفساء المليون فوق حزام الإنتاج. وتطورت السيارة إلى رمز المعجزة الاقتصادية الألمانية.

سيارة خنفساء رائعة.. 80 عاما على ظهورها الأول الأب والأم والطفل والخنفساء رؤية فولكسفاغن تتسع لأربعة أشخاص وموثوق منها ورخيصة تعود لبداية صناعة السيارات. وهذا الحلم تحقق منذ الستينات بالنسبة إلى كثير من العائلات. ونموذج VW 1200 بفتحة السقف منح عبق رشاقة الصيف.

سيارة خنفساء رائعة.. 80 عاما على ظهورها الأول من الطريق إلى الحقل ليست هناك حاجة إلى جرار: فحتى في مجال الزراعة ظهرت نجاعة السيارة الخنفساء. فبفضل محرك دفع خلفي تتقدم السيارة فوق الحقول وتساعد الفلاحين في الخمسينات في إتمام مهام صعبة.

سيارة خنفساء رائعة.. 80 عاما على ظهورها الأول توقف الإنتاج في ألمانيا نهاية حقبة: في الأول يوليو 1974 تدرجت السيارة الخنفساء الأخيرة المنتجة في ألمانيا فوق حزام الإنتاج في مصنع فولكسفاغن بفولسبورغ حاملة لرقم 11.916.519. وفي المكسيك والبرازيل يتواصل إنتاج فولكسفاغن.

سيارة خنفساء رائعة.. 80 عاما على ظهورها الأول تصميم كامل مبني على الحب عاشت السيارة الخنفساء المكسيكية! في بلدة بويبلا تم إنتاج الخنفساء حتى الـ 30 يوليو 2003. عاملو فولكسفاغن في المكسيك الذين أرادوا الزواج تم نقلهم على متن "خنفساء الزواج" إلى مكان عقد القران.

سيارة خنفساء رائعة.. 80 عاما على ظهورها الأول عودة في البرازيل بلاد في نشوة الحنين: 1993 أمر الرئيس البرازيلي السابق إتمار فرانكو (يسار) باستئناف إنتاج الخنفساء في البلاد. وبين 1959 و 1986 تم هناك إنتاج 3.3 مليون „Fusca“، وهو اللقب البرازيلي للسيارة. ومن 1993 حتى 1996 تم إنتاج 46.000 نموذج إضافي.

سيارة خنفساء رائعة.. 80 عاما على ظهورها الأول من فولكسفاغن إلى سيارة عالمية وحتى في بلدان كثيرة أخرى، بينها إفريقيا الجنوبية وبلجيكا وأستراليا وإندونيسيا استمر إنتاج الخنفساء. فولكسفاغن للألمان تطورت إلى سيارة للجميع: نحو 22 مليون نموذج تم إنتاجها وبيعها على مستوى العالم. وفي كثير من البلدان مثل هنا مصر ماتزال السيارة تُستخدم.

سيارة خنفساء رائعة.. 80 عاما على ظهورها الأول نظرة من الخلف لمحبي الخنفساء: في 1998 عرضت فولكسفاغن "بيتل الجديدة" من نموذج 9C في السوق. وكانت السيارة تشبه في تصميمها النموذج الأصلي لفردناند بورشه. إلا أن السعر وقوة الخيول تجاوزت أسعار الشراء الأولى لسيارة خنفساء عادية.

سيارة خنفساء رائعة.. 80 عاما على ظهورها الأول الحب الأول لا يموت عشب أخضر فوق صفيح قديم: فوق أرض مؤسسة إنتاج النبيذ وتشييد الحدائق تنمو أعشاب فوق الصفيح الصدئ لسيارة الخنفساء القديمة. إلى مستقبل أخضر!



"تفاؤل غير محدود"

والمنافسة الفرنسية كانت تعرف كيف يمكن تفادي "سيارة شعبية" ألمانية. "وحصلت حيلة من المنافسين رونو وبوجو"، يقول بيتا في حديث مع دويتشه فيله. " بورشه وصهره أنتون بيش اتُهما بالمشاركة في جرائم حرب".

ونُقل بورشه على إثرها في ديسمبر 1945 بصفة مفاجئة إلى الحجز للسلطات العسكرية الفرنسية وظل في السجن حتى أغسطس 1947. إلا أن هذا التطور لم يمنع النجاح العالمي للخنفساء.

وبالنسبة إلى مؤرخ مشهور مثل بيتا ليس التعاون بين بورشه وهتلر شيئا خارقا: فالفاعلون غير المسيسون يشعرون على ما يبدو بالإعجاب عندما يستقطبهم حكام مستبدون لمشاريع كبرى مثيرة. "ولم يكن بورشه الوحيد الذي ارتمى في أحضان الحكام بدون تحفظات أخلاقية في تفاؤل غير محدود"، يقول بيتا. "فالمسؤولون الاقتصاديون المهتمون فقط بنجاح شركتهم أو تنفيذ مشاريع فنية كبيرة ليس لهم في الحقيقة تحفظات في التحالف مع الحكام".

أستريد برانغه/ م.أ.م