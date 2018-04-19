500 ألف يور تدفع بقس إيطالي لبدء علاج نفسي

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس (19 أبريل/نيسان)، أن قساً إيطالياً قامر بأكثر من 500 ألف يورو (620 ألف دولار) من أموال أبرشيته.

وأفادت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية أن الأب فلافيو جوبو (48 عاما) تفاوض على اتفاق قضائي للحصول على عقوبة السجن لمدة سنتين مع وقف التنفيذ لإدانته بالاختلاس.

وكجزء من الاتفاق، وعد بأن يعيد المال تدريجياً وأن يبدأ العلاج النفسي من إدمان القمار، بدعم من رؤسائه في الكنيسة. وذكرت أبرشية تريفيزو في بيان قائلة :"في هذه الرحلة الطويلة والشاقة، يجد الأب فلافيو دعماً في الصلوات في المقام الأول، ولكن أيضاً في الإرادة للعودة قريباً إلى حياة كهنوتية نشطة".

وترك الأب جوبو منصبه كقس راعٍ في سبينيا، بالقرب من البندقية، في (تشرين أول/أكتوبر) 2016 بسبب معاناته من الإرهاق على حد قول الكنيسة المحلية في ذلك الوقت.

س.م/ع.ش (د ب أ)