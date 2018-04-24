 400 عام على حرب الثلاثين عاما.. فترة ذعر طبعت ألمانيا! | سياسة واقتصاد | DW | 23.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سياسة واقتصاد

400 عام على حرب الثلاثين عاما.. فترة ذعر طبعت ألمانيا!

قبل 400 عام بدأت حرب الثلاثين عاما ـ حرب من أجل الدين والسلطة زجت بأوروبا الوسطى في فوضى. واتفاق السلام لعام 1648 قد يقدم تحفيزات لإيجاد حلول لنزاعات معاصرة.

Dreißigjähriger Krieg (Imago/United Archives)

 نبلاء بروتستانت يهاجمون في الـ 23 من أيار/مايو 1618 برج براغ. إنهم يطالبون بحرية التدين من والي القيصر الكاثوليكي في الامبراطورية الألمانية، لأن القيصر ماتياس قلص حقوق البروتستانت. وبعد خصام يلقي النبلاء من منطقة بومين، تشيكيا المعاصرة أتباع القيصر من النافذة، ولحسن الحظ نجا هؤلاء الأشخاص من ذلك السقوط بأعجوبة.

وهذا الفعل الثوري الذي دخل كتب التاريخ كسقوط من النافذة قيمه القيصر ماتياس كإعلان حرب. وهو أراد إخماد التمرد البروتستانتي في مهده. وتفجرت حرب الثلاثين عاما التي تسببت في انهيار أوروبا الوسطى بكاملها. وتحولت تلك الحرب بالنسبة إلى ألمانيا إلى صدمة. " هذه الحرب تركت بدون شك أكثر من حروب لاحقة ـ ربما باستثناء الحربين العالميتين في القرن العشرين ـ آثار عميقة في ألمانيا"، كما اعتبر خبير الشؤون السياسية هيرفريد مونكلير من جامعة هومبولت ببرلين.

توظيف الدين

وأدى مزيج منفجر من الأسباب إلى أن تطور النزاع في منطقة بومين إلى مساحة حريق واسعة لا يمكن التحكم فيها. وفي الوقت الذي أتلفت فيه موجة برد طويلة العديد من المحاصيل الزراعية، انتشر بين السكان اعتقاد بفناء العالم. وقضايا الدين تسببت في نزاعات إضافية: فحوالي مائة عام بعد الإصلاح وانقسام الكنيسة يقف الكاثوليك والبروتستانت في خصومة كبيرة.

وتنضاف إلى ذلك مصالح دنيوية. "الدين تم توظيفه لأهداف سياسية"، تقول إليزابيث فون هامرشتين من مؤسسة كوربير بهامبورغ. ويتنافس القيصر وبعض الأمراء حول من سيسير شؤون الامبراطورية. وعلاوة على ذلك تدخلت قوى أجنبية. فالفرنسيون والهابسبورغ والسويديون إضافة إلى الإنجليز وحتى العثمانيين اعتبروا المنطقة جد هامة بالنسبة إلى أمنهم الذاتي، وقاتلوا من أجل الهيمنة أو تقليص نفوذ قوى أخرى. "وكان الدين بمثابة الزيت الذي تم صبه من أجل هذا الهدف"، كما تؤكد هامرشتين.

Massengrab aus dem Dreißigjährigen Krieg Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle/Saale (picture-alliance/dpa/H. Schmidt)

مقبرة جماعية من حرب الثلاثين عاما

بُعد جديد للذعر

ويرى مؤرخون وخبراء سياسة تشابها مع نزاعات حالية مثل ما هو حاصل في سوريا. ففي البداية تعلق الأمر بانتفاضة محلية لقوى سنية ضد نظام بشار الأسد العلوي الشيعي. "والنزاع تحول بسرعة إلى حرب بالوكالة"، تقول فون هاميرشتين. ففي سوريا تنشط كل من إيران والعربية السعودية وتركيا وروسيا وليس أخيرا الولايات المتحدة الأمريكية لخدمة مصالح ذاتية ويعرقلون الوضع.

وحتى حرب الثلاثين عاما وصلت إلى بُعد جديد في الذعر عندما تدخلت دول أخرى عسكريا. فمجموعات من المرتزقة كانت تشارك في المعارك بحثا عن الغنيمة مثل أسراب الجراد وأحرقوا المدن والقرى وقتلوا السكان واغتصبوا النساء. وحتى الأطفال لم ينجوا، وتعرض الكثير من الناس للتجويع أو سقطوا ضحايا الأوبئة مثل الطاعون.

كرة في يد قوى أجنبية

والخوف من أجل البقاء سيتحول إلى مرافق دائم للناس في تلك الحقبة. فكل يوم جديد يشبه سفرا محفوفا بالمخاطر نحو مستقبل مجهول. والحاجة والفقر والكراهية تطغى على جيل بكامله لا يعرف سوى الحياة في حرب. وكانت تلك الفترة مطبوعة بأشكال العنف الدموي التي يمارسها المعتدون. كما تكشف بعض الشواهد التاريخية عن أعمال النهب والقتل التي كانت سائدة آنذاك بحيث أن عدد القتلى في حرب الثلاثين عاما يتراوح بين ثلاثة إلى تسعة ملايين شخص مقابل مجموع من السكان يتراوح بين 15 و 20 مليون نسمة. وبالمقارنة يمكن الجزم بأن عدد الضحايا يفوق عدد ضحايا الحرب العالمية الثانية. فقط بعض المناطق لم تتعرض للنهب، وكانت الدولة منهارة. وفي الوقت الذي كان يسود فيه الرخاء في بعض البلدان الأخرى، كانت ألمانيا تعيش الانهيار والكآبة. وقال خبير السياسة هيرفريد مونكلير بأن "الحرب في المجال الاجتماعي الاقتصادي رمت ألمانيا إلى الخلف بعقود من الزمن". حرب أدت إلى القضاء على ربع أو ثلث مجموع السكان "تبدو وكأنها نقطة فاصلة في وعي الناس".

وتجربة التحول إلى كرة في يد قوى أجنبية وأرض لتفجر نزاعاتها طبعت ألمانيا. وخبراء مثل مونكلير مقتنعون من أن هذه الصدمة ساعدت الامبراطورية الألمانية والدكتاتورية النازية على تعليل حروبها الهجومية في الحربين العالميتين الأولى والثانية.

Dreißigjähriger Krieg - Der Friedensschwur von Muenster/Terborchh (picture-alliance/akg-images)

حرب الثلاثين عاما ـ اتفاقية السلام في مونستر

حل سلام بعد خمس سنوات من المفاوضات

 في حرب الثلاثين عاما شعرت أطراف النزاع في منتصف العقد الثالث بالتعب من المجزرة أو أنها رضيت بمناطق نفوذها. وظلت طوال خمس سنوات تبحث في مونستر الكاثوليكية وأوسنابروك البروتستانتية عن  حل سلمي. ولأول مرة تتعامل دول أوروبا مع القارة ككيان واحد، وهي تريد معا تحمل المسؤولية. وفي الـ 24 من أكتوبر 1648 وقعت أطراف الحرب في مونستر على اتفاقيات السلام المنشودة: السلام الفيستفيلي. وشكلت هذه القفزة النوعية إنجازا دبلوماسيا في التاريخ، لأنها تتضمن عدة حلول وسط واسعة مثلا فيما يخص حرية التدين. واتفق الكاثوليك والبروتستانت على "أنه لا يمكن حل نزاعات دينية، بل يجب البحث عن حلول براغماتية بعيدا عن النقاش حول من هو على حق"، تقول هاميرشتين.

ومن جانب آخر يحدد السلام المساواة بين المذاهب الدينية المسيحية. "وبذلك تم إيجاد الأساس للتعايش السلمي للمذاهب، الأمر الذي بدا بعد عقود من العنف غير ممكن". ووُجد نظام من الضمانات من أجل الحفاظ على السلام. وفي حال خرق أحد الأطراف الاتفاقيات، تدخل الموقعون الآخرون لإعادة الوضع كما كان عليه. علاوة على ذلك تم تقليص سيادة القيصر وحصل الأمراء على سلطة أكبر. وبذلك تطورت الامبراطورية نهائيا إلى اتحاد دول. وفي الوقت الذي تم فيه تقوية السلطة المركزية في بلدان مثل فرنسا، فإن الوضع تطور في ألمانيا عكس ذلك. ونمو السلطة لدى الأمراء هو إلى يومنا هذا الحجر الأساس للنظام الفيدرالي للجمهورية الاتحادية حيث يسهر رؤساء الوزراء على الحقوق التي تعود للولايات الألمانية.

إلهام لجهود سلام معاصرة

وغالبا ما يتم ذكر السلام الفيستفيلي كمثال على حل لنزاعات أخرى. وخلال فعاليات يوم المؤرخين الألمان في 2016 تحدث وزير الخارجية السابق والرئيس الحالي فرانك فالتر شتاينماير عن أن وزارة الخارجية "تمعنت في وسئل السلام الفيستفيلي لرؤية ما إذا كانت تصلح لجهود سلام معاصرة". وأكد شتاينماير على الدور المهم للضمانات الدولية، ووافق على " عملية بدون تابوهات في البحث عن حلول". وقال له مفكر عربي:" نحن نحتاج إلى سلام فيستفيلي لمنطقتنا".

وحتى خبيرة الشؤون السياسية فون هاميرشتين ترى في السلام الفيستفيلي منبعا للإلهام. وعلى كل حال برهن السلام الفيستفيلي على أنه حتى الحرب المشحونة دينيا وسياسيا وعاطفيا قابلة للحل سلميا.

رالف بوزن/ م.أ.م

  • Golfkrieg 1991 USA-Kampfflugzeuge über Kuwait (picture-alliance/dpa/CPA Media/Pictures From History)

    عقود من التدخلات العسكرية الغربية في الشرق الأوسط.. ما النتائج؟

    حرب تحرير الكويت

    كانت البداية بعملية عاصفة الصحراء. استهدفت العملية العسكرية إنهاء الاحتلال العراقي للكويت التي غزاها صدام في أغسطس / آب من عام 1990. وبعد رفض العراق للقرارات الدولية بالانسحاب من الكويت بدأت الحرب في منتصف يناير / كانون الثاني من عام 1991 من خلال تحالف غربي شمل نحو 32 دولة كان على رأسها الولايات المتحدة بجانب بريطانيا ومصر والسعودية والإمارات وإيطاليا وغيرها.

  • Flash-Galerie 20 Jahre Erster Irakkrieg Ein Rückblick (AP)

    عقود من التدخلات العسكرية الغربية في الشرق الأوسط.. ما النتائج؟

    حرب تحرير الكويت

    كان من أبرز نتائج الحرب سقوط نحو مئة ألف قتيل من الجيش العراقي وتلوث إشعاعي نتيجة قصف العراق بمئات الأطنان من قذائف اليورانيوم المنضّب، وتدمير شبه كامل للبنية التحتية الكويتية وجانب كبير من البنية التحتية العراقية، كما فرض حصار دولى خانق على العراق تسبب في وفاة مئات الآلاف من الأطفال بسبب سوء التغذية وضعف الخدمات الصحية، واستقرت القوات الأمريكية في الخليج وأنشأت به عدة قواعد عسكرية.

  • 10 Jahre Irakkrieg (AFP/Getty Images)

    عقود من التدخلات العسكرية الغربية في الشرق الأوسط.. ما النتائج؟

    غزو العراق وإسقاط صدام

    على الرغم من تأكيدات الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن العراق لايقوم بتطوير أسلحة نووية أو أسلحة دمار شامل، ورغم المحاولات الأمريكية المتواصلة لإقناع الأمم المتحدة بالعكس من خلال صور ومستندات ثبتت فبركتها فيما بعد، قررت الولايات المتحدة العمل خارج إطار المنظومة الأممية وتنفيذ عملية عسكرية في عام 2003 للإطاحة بصدام حسين. كان التحالف الدولي مكونا من الولايات المتحدة وبريطانيا بشكل رئيسي.

  • Etappen des Irakkrieges Gestürzte Saddam-Statue (picture-alliance/AP Photo)

    عقود من التدخلات العسكرية الغربية في الشرق الأوسط.. ما النتائج؟

    غزو العراق وإسقاط صدام

    بعد 15 عاما من غزو العراق واسقاط النظام العراقي تبدو النتائج كارثية، حيث سقط نتيجة الغزو مئات الآلاف من العراقيين بينهم نساء وأطفال، ودمرت أغلب آثار واحدة من أقدم الحضارات الإنسانية في العالم ونهب البنك المركزي العراقي بحصيلة قدرت بحوالي 100 مليار دولار وتمزق العراق إلى مناطق نفوذ طائفي لتنشأ فيما بعد كارثة اسمها "داعش".

  • Libyen Plakat von Muammar al Gaddafi auf der Erde in Tripolis (dapd)

    عقود من التدخلات العسكرية الغربية في الشرق الأوسط.. ما النتائج؟

    إسقاط نظام القذافي

    في عام 2011 انطلقت في ليبيا إنتفاضة شعبية على نظام العقيد الراحل معمر القذافي، ومن خلال مظلة أممية قصف تحالف غربي مكون من الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وفرنسا الأراضي الليبية بهدف تنفيذ منطقة حظر جوي لتقليل خطر القوات التابعة للقذافي على قوات الثوار، فما كان من القذافي إلا أن أمر بفتح مخازن الأسلحة "لتسليح الشعب لمقاومة العدوان" وتحولت ليبيا إلى حالة فوضى.

  • libyscher Rebell (picture-alliance/dpa)

    عقود من التدخلات العسكرية الغربية في الشرق الأوسط.. ما النتائج؟

    إسقاط نظام القذافي

    نتج عن التدخل العسكري الغربي في ليبيا تمزق البلاد إلى أقاليم متصارعة وأصبحت ليبا مسرحاً للصراع بين تحالفات إقليمية ودولية. على أن الأسوأ كان انتشار سلاح وذخيرة الجيش الليبي لتتلقفه أيدي الفئات المتصارعة التي كان بعضها جماعات متطرفة. لم يقف الأمر عند هذا الحد بل خرج السلاح من ليبيا ووصل إلى تنظيمات إرهابية في دول مجاورة.

  • Abu Bakr al-Baghdadi Führer Islamischer Staat (Getty Images/AFP)

    عقود من التدخلات العسكرية الغربية في الشرق الأوسط.. ما النتائج؟

    الحرب على داعش

    مع انهيار السلطة في العراق واشتداد الحرب الأهلية في سوريا ظهر تنظيم الدولة الإسلامية، المعروف إعلاميا بـ"داعش"، وأعلن التنظيم الإرهابي ما أسماه بـ "دولة الخلافة"التي سيطرت على مساحات واسعة من الأراضي في العراق وسوريا. في عام 2014 تشكل تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة ومعها فرنسا والبحرين والأردن وقطر والسعودية والإمارات بهدف القضاء على تنظيم داعش.

  • Irak Jesidische Frauen Flüchtlinge (Imago/ZUMA Press)

    عقود من التدخلات العسكرية الغربية في الشرق الأوسط.. ما النتائج؟

    الحرب على داعش

    وبالفعل تم القضاء على ما يسمى بـ"الدولة الإسلامية" بعد فظاعات هائلة ارتكبها ليس فقط في حق أتباع الطوائف والديانات الأخرى وإنما في حق مسلمين أيضاً. على أن هزيمة التنظيم أدت إلى تشتت قواته وتفرقها بين الدول المختلفة لتبدأ في تشكيل جيوب لخلايا إرهابية شكلت تهديداً محدقاً بأمن هذه الدول.

  • Beirut Randale 20.10.2012 (AP)

    عقود من التدخلات العسكرية الغربية في الشرق الأوسط.. ما النتائج؟

    سوريا.. المأساة المستمرة

    في فبراير / شباط من عام 2011 بدأت الثورة السورية بشكل سلمي، لكن النظام السوري واجهها بعنف شديد ما سمح لأطراف داخلية وخارجية بتحولها لحرب أهلية، لتبدأ واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث. ذهل العالم من صور لآف الجثث لسوريين قضوا جوعاً أو تحت التعذيب في أقبية السجون السورية. لكن الغضب الدولي تصاعد مع تواتر الأنباء عن استخدام الجيش السوري للأسلحة الكيماوية ما أدى لمقتل مئات المدنيين.

  • Syrien Mutmaßlicher Giftgasangriff in Duma (Reuters/White Helmets)

    عقود من التدخلات العسكرية الغربية في الشرق الأوسط.. ما النتائج؟

    سوريا.. المأساة المستمرة

    نفي النظام السوري استخدامه لأسلحة كيماوية ودعمته موسكو بفيتو متكرر في مجلس الأمن، ما جعل واشنطن تبدأ في تشكيل تحالف خارج نطاق الأمم المتحدة لتوجيه ضربات عسكرية للنظام السوري والميليشيات الإيرانية، كان أبرزها ضربة أمريكية في أبريل 2017 على قاعدة الشعيرات قرب حمص. وجددت واشنطن تهديدها بضربة إنتقامية ردا على هجوم كيماوي مفترض بدوما، وسط مخاوف شديدة من مواجهة عسكرية مع روسيا أبرز لاعب عسكري في سوريا.


مختارات

يوشكا فيشر يقارن حلب مع خراب ماغدبورغ بحرب الثلاثين عام

في مقارنة فريدة من نوعها، قال يوشكا فيشر وزير الخارجية الألماني الأسبق إنه يرى أوجه تشابه بين حرب الثلاثين عام والنزاعات المستمرة في سوريا، مقارناً خراب حلب مع مدينة خراب ماغدبورغ التي دمرت في تلك الحرب. (03.05.2018)  

تاريخ ألمانيا: من شارلمان الكبير إلى صعود بروسيا (الحلقة 1)

صحيح أن تاريخ ألمانيا ليس مغرقاً في القدم، لكنه غني بالأحداث التي غيرت مجرى التاريخ الأوروبي مرات عدة. ولعل الإصلاح الديني بقيادة مارتن لوثر وحرب الثلاثين عاماً أبرز شاهدان على ذلك في القرون الوسطى. (10.06.2007)  

عقود من التدخلات العسكرية الغربية في الشرق الأوسط.. ما النتائج؟

شهدت منطقة الشرق الأوسط وعلى مدى عدة عقود تدخلات عسكرية من دول غربية. ورغم رفع شعارات نبيلة لهذه التدخلات إلا أنها وفي الأغلب كانت لها نتائج شديدة الكارثية على أطراف مختلفة. (12.04.2018)  

مواضيع ذات صلة

Nato-Flugplatz in Hohn

وجهة نظر: عندما يصبح الأمر جدياً في سوريا يتملص الألمان 24.04.2018

في حرب سوريا يظهر الألمان مجددا كأبطال العالم في التردد والتريث. فالثقة لوحدها في الحلول السياسية باتت مبدأ. ألمانيا تتجاهل مسؤوليتها، كما يعتقد كريستيان تريبه في تعليقه التالي:

Karl der Große Kupferstich

الألمان 24.04.2018

السلسلة الوثائقية "الألمان" تحمل المشاهدين إلى رحاب أكثر من ألف عام من التاريخ الألماني – رحلة مدهشة منذ البدايات وحتى القرن العشرين.

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر! 

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  