 4 محاولات فاشلة لاستضافة المونديال.. فهل ينجح المغرب في الخامسة؟ | سياسة واقتصاد | DW | 05.04.2018
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سياسة واقتصاد

4 محاولات فاشلة لاستضافة المونديال.. فهل ينجح المغرب في الخامسة؟

بعدما أخفق في أربع محاولات سابقة، يقدم المغرب ملف ترشيحه للمرة الخامسة لاستضافة بطولة كأس العالم 2026. الإخفاقات السابقة، لم تثن المغاربة عن مواصلة حلمهم بتنظيم هذا العرس الكروي. فهل ينجح الملف المغربي هذه المرة؟

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هل يكسر المغرب حلقات الإخفاق ويفوز بتنظيم مونديال 2026؟

ترشَح المغرب لاستضافة منافسات كأس العالم لكرة القدم المزمع إقامتها عام 2026، ليرفع بذلك عدد محاولاته في التقدم لنيل شرف تنظيم البطولة الأكثر شهرة ومتابعة في العالم إلى خمسة محاولات. وبالنظر إلى محاولاته الأربع السابقة، يكون بذلك المغرب أكثر دول العالم ترشحاً لاستضافة المونديال دون أن يفلح في كسب رهان التنظيم. ويدخل المغرب المنافسة هذه المرة مع دول الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا التي تنافس على تنظيم المونديال بملف مشترك.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والذي يضم 54 دولة، أبدى دعماً مبدئياً لملف المغرب، الذي حصل أيضا على تأييد غير مسبوق من الجزائر رغم الخلافات السياسية التي تعكر صفو العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين، فيما يتنظر أن تصوت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في 13 من يونيو/ حزيران 2018 في موسكو لاختيار الملف الذي سيفوز بتنظيم البطولة.

وحتى ينجح المغرب في حسم نتيجة التصويت لصالحه، فيجب على ملفه الحصول على 104 أصوات من إجمالي 207 أصوات، وذلك بعد تغيير نظام التصويت الذي أصبح يسمح بمشاركة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بعد أن كان التصويت يقتصر في السابق على أعضاء اللجنة التنفيذية للفيفا الذي يضم 24 عضواً فقط.

ماذا عن المحاولات المغربية السابقة؟

 1994.. أولى المحاولات

لتنظيم هذه البطولة، ترشحت كل من البرازيل والولايات المتحدة بالإضافة إلى المغرب وتشيلي التي سحبت ترشيحها قبل بداية التصويت.

تم التصويت في جولة واحدة، وكان ذلك في الرابع من يوليو/ تموز 1998

حصلت الولايات المتحدة على أكثر من نصف عدد أصوات أعضاء اللجنة التنفيذية للفيفا التي كانت تضم 19 عضوا. فكانت 10 أصوات من نصيب الولايات المتحدة الأمريكية مقابل 7 أصوات للمغرب وصوتين اثنين للبرازيل.

1998.. نفس عدد الأصوات

تقدمت المغرب بطلب لاستضافة بطولة كأس العالم 1998إلى جانب كل من فرنسا وسويسرا.

تم التصويت خلال جولة واحدة، وكان ذلك في الأول من يوليو/ تموز عام 1992.

حصلت فرنسا حينها على 12 صوتاً فيما حصل المغرب على 7 أصوات وانسحبت سويسرا قبل بداية التصويت.

2006.. خيبة أمل جديدة

تقدمت كل من البرازيل وإنجلترا وألمانيا وجنوب إفريقيا بجانب المغرب لاستضافة البطولة لكن الاتحاد البرازيلي انسحب لاحقاً.

دخلت كل من البرازيل وإنجلترا وألمانيا وجنوب إفريقيا إلى جانب المغرب سباق استضافة البطولة، لكن الاتحاد البرازيلي انسحب لاحقاً.

كانت المنافسة حامية الوطيس حتى أنه للمرة الأولى يلجأ الفيفا لعقد أكثر من جولة تصويت لاختيار الدولة المضيفة.

كانت المنافسة شرسة بين ألمانيا وجنوب إفريقيا وانتهت لصالح ألمانيا بـ12 صوتاً مقابل 11 لجنوب أفريقيا، فيما تم إقصاء المغرب وإنجلترا خلال مراحل التصويت الأولى بحصولهما على 3 و5 أصوات على التوالي.

2010.. شبهات بالفساد

تقدم لاستضافة البطولة 3 دول هي مصر وجنوب إفريقيا والمغرب، فيما انسحبت ليبيا وتونس اللتان تقدمتا بملف مشترك بعد رفض الفيفا طلبات الاستضافة المشتركة

تم التصويت في 15 من مايو/أيار 2004 خلال جولة واحدة.

شابت عملية التصويت بعض الخروقات، بحسب ما تناقلته تقارير إعلامية بريطانية. وتحدثت هذه التقارير عن عمليات تلاعب في التصويت ورشىً بقيمة 10 ملايين دولار قُدمت لبعض أعضاء اللجنة التنفيذية للفيفا، مما أثر على نتيجة التصويت التي جاءت في نهاية المطاف لصالح جنوب أفريقيا التي استضافت المنافسات، كما تحدثت بعض هذه التقارير عن فوز المغرب في التصويت قبل تعديل النتائج النهائية.

وبحسب نتائج التصويت، حصلت جنوب أفريقيا على 14 صوتا مقابل 10 أصوات للمغرب، فيما لم تحصل مصر على أي صوت.

تحديات تنظيم مونديال 2026

في إطار ترشحه لاحتضان نهائيات بطولة كأس العالم 2026، أكد المغرب التزامه ببناء وتجديد 14 ملعباً في 12 مدينة.

ويتضمن ملف ترشيح المغرب تحديث شبكة الطرق والمواصلات التي تربط المدن التي ستحتضن مباريات البطولة في حال إسناد استضافتها للمغرب.

ويتوفر البلد الشمال أفريقي على شبكة مطارات في كبريات المدن يوجد منها حالياً 15 مطاراً بمواصفات دولية. 

كما يستعد المغرب لإنشاء فنادق ومستشفيات ومراكز صحية بما يستجيب لاحتياجات تنظيم المونديال.

وخصص المغرب لإقامة البنيات التحتية التي تقوم عليها خطته للترشح، نحو 9.6 مليار دولار.

ع.ح/ م.م

  • Marokko Flagge (picture-alliance/dpa/Sputnik/N. Seliverstova)

    في صور: المغرب والسعي لتنظيم مونديال 2026.. طموح كبير ولكن!

    القرب من أهم سوق كروي

    يحتل المغرب موقعاً استراتيجيا يُسهل من مهمة تدفق الجماهير إلى هذا البلد الإفريقي، الذي يبعد بضعة كيلومترات عن القارة الأوروبية، أهم سوق كروي. علاوة على ذلك، فإن توقيت المغرب يتلاءم مع توقيت "غرينيتش"، مما يعد نقطة قوية في صالح الملف المغربي. في المقابل، ستضطر الجماهير إلى التنقل بين ملاعب ثلاث دول كبرى في حال نجاح ملف الترشح الثلاثي (أمريكا، كندا، المكسيك) في الفوز بتنظيم مونديال 2026.

  • Werbeball für den Afrika-Cup 2010 (picture-alliance/dpa/B. Fonseca)

    في صور: المغرب والسعي لتنظيم مونديال 2026.. طموح كبير ولكن!

    دعم إفريقي كبير

    يحظى ملف المغرب لتنظيم كأس العالم سنة 2026 بدعم شبه كامل من مختلف الدول الإفريقية (54 دولة)، فالقارة السمراء نظمت هذا العرس العالمي مرة واحدة فقط (مونديال جنوب إفريقيا 2010). كما أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "المسيئة" في حق بعض المهاجرين، خاصة من إفريقيا تقوي من إجماع الدول الإفريقية حول ملف المغرب.

  • Fußball WM Playoffs | Elfenbeinküste vs. Marokko (Getty Images/AFP/I. Sanogo)

    في صور: المغرب والسعي لتنظيم مونديال 2026.. طموح كبير ولكن!

    حضور جماهيري مُرتقب

    كرة القدم هي الرياضة الشعبية الأولى في المغرب، حيث ستضمن نسخة كأس العالم 2026 بنسبة كبيرة حضوراً جماهيراً كثيفاً. كما أن مواطني حوالي 70 دولة يمكنهم دخول التراب المغربي من دون تأشيرة واكتشاف المغرب، الذي يُعرف بانتشار قيم التسامح والتعايش بين العديد من الديانات. وسيمثل المونديال فرصة لمن أراد زيارة المغرب والتعرف على حضارته.

  • Symbolbild FIFA (picture-alliance/dpa/KEYSTONE/E. Leanza)

    في صور: المغرب والسعي لتنظيم مونديال 2026.. طموح كبير ولكن!

    تغيير طريقة التصويت

    أصبحت الدول الـ 211 المنتمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" هي من تختار البلد، الذي سيحظى بشرف تنظيم المونديال، بدل اللجنة التنفيذية، كما كان مُتعارفا عليه في السابق، وهو ما يُعزز من شفافية اختيار البلد الأنسب، خاصةً وأن شبهات الفساد لازالت تحوم حول "الفيفا"، الذي يريد تلميع صورته مع رئيسه الجديد جياني إنفانتينو.

  • Fußball-WM 2026 in Marokko (picture-alliance/dpa/B. Horvat)

    في صور: المغرب والسعي لتنظيم مونديال 2026.. طموح كبير ولكن!

    ملف يخدم الكل

    أكدت لجنة ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026 أن ملفها يحترم مواصفات الفيفا: الملاعب وفضاءات التدريب ووسائل النقل وأماكن الإقامة، وأضافت أن تنظيم هذا العرس الكروي العالمي سيعود بالنفع على المغرب وإفريقيا واللاعبين والفيفا.

  • Marokko Fußball Cruz Azul gegen Western Sydney Wanderers in Rabet im Regen (picture-alliance/AP Images/Abdeljalil Bounhar)

    في صور: المغرب والسعي لتنظيم مونديال 2026.. طموح كبير ولكن!

    ضعف البنية التحتية

    ورغم كل ما سبق فإن المغرب لديه بنية تحتية ضعيفة بالمقارنة مع الملف الثلاثي (الأمريكي- المكسيكي- الكندي)، الذي يُعد جاهزاً من الآن لاحتضان كأس العالم، فيما يتحتم على المغرب توفير 14 ملعباً تستوفي معايير دفتر تحملات "الفيفا"، علاوة على ذلك، فإن نسخة 2026 ستشهد ارتفاع عدد المنتخبات المشاركة من 32 إلى 48 منتخبا، مما يرفع من حجم الضغوط على البلد المُنظم.

  • Marokko Proteste gegen wirtschaftliche Marginalisierung in Jerada (Getty Images/AFP/F. Senna)

    في صور: المغرب والسعي لتنظيم مونديال 2026.. طموح كبير ولكن!

    احتجاجات اجتماعية

    تعيش مناطق متفرقة في المغرب منذ مدة على وقع احتجاجات ذات طابع اجتماعي، وقد تُحسب هذه النقطة على ملف المغرب، خاصة وأن الاستقرار عنصر مهم في جذب السياح والشركات المعلنة، التي قد تُحدد وجهة كأس العالم سنة 2026. ورغم الاحتجاجات فقد نجح المغرب مسبقا في تنظيم نسخة ناجحة من قمة المناخ العالمية "كوب 22".

  • Parade zum 35. Jahrestag der Gründung der Polisario in Westsahara (picture-alliance/dpa/M. Messara)

    في صور: المغرب والسعي لتنظيم مونديال 2026.. طموح كبير ولكن!

    الهاجس الأمني

    يتواجد المغرب بجوار منطقة تُحيط بها النزاعات، خاصة نزاع الصحراء، الذي يمتد منذ عدة عقود. وقد تضعف المخاوف الأمنية من فرص المغرب في احتضان كأس العالم سنة 2026.

  • Russland Moskau Fußball WM Trophäe (picture-alliance/GES-Sportphoto/A. Golovanov)

    في صور: المغرب والسعي لتنظيم مونديال 2026.. طموح كبير ولكن!

    معايير صارمة

    تُلزم معايير "الفيفا" أن تكون حركة المطارات محددة في 60 مليون مسافر على الأقل سنويا، فيما تتسع مطارات المغرب إلى 20 مليون مسافر في السنة، زيادة على ذلك، فإن "الفيفا" يفرض على كل مدينة يتسع ملعبها لحوالي 46 ألف مشجع أن يكون لديها فنادق تتسع لحوالي 30 ألف شخص. إعداد: ر.م

    الكاتب: مهدوي رضوان


مختارات

في صور: المغرب والسعي لتنظيم مونديال 2026.. طموح كبير ولكن!

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