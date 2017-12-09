28 مليار يورو تم تحويلها بسبب "خطأ"!

"المصائب لا تأتي فرادى". قد يكون هذا حال أكبر بنك في ألمانيا "دويتشه بانك"، الذي يتعرض منذ فترة طويلة إلى مجموعة من الأحداث المُتكررة وضعته تحت الأضواء، خاصة وأنه يُعتبر مقصداً للعديد من المدخرين الألمان.

ويبدو أن أوجه قصور "دويتشه بانك" لا تقتصر فقط على الجانب الإداري، الذي نال قسطاً وافراً من الانتقادات وتسبب في جملة من التغييرات كان آخرها الإطاحة بالرئيس التنفيذي السابق للبنك، جون كريان، بل أيضاً على العاملين داخل أروقة هذه المؤسسة المالية.

ورغم تعيين رئيس تنفيذي جديد، هو كريستان سوينغ، على رأس "دويتشه بانك" من أجل وضع حد لخسائر البنك المالية وتفادي أخرى، اقترف العاملون في البنك خطأ كبيراً كاد يُكلفه خسارة بمليارات اليورو.

وفي هذا الصدد، ذكر موقع "دير شبيغل" أن "دويتشه بانك" حوّل عن طريق الخطأ 28 مليار يورو إلى شركة Eurex Clearing House المُدرجة في البورصة، فيما أكد البنك الألماني صحة الخبر، بعدما نشره في وقت سابق موقع "بلومبرغ" المتخصص في عالم المال والأعمال.

أما عن المبلغ المُحول إلى الشركة والبالغ 28 مليار يورو، فقد كان أكبر بكثير من المبلغ الذي كان يجب تحويله، إذ وقع هذا الخطأ الكبير قبل أسبوع من عيد الفصح، الذي يُوافق الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من مارس/ آذار من كل سنة.

المتحدث باسم "دويتشه بانك"، ديتر هاين، أكد من جانبه أن الخطأ تم اكتشافه في وقت وجيز وإصلاحه، مؤكداً أنه لم تقع أضرار مالية. بيد أنه أشار إلى أن هذا الحادث يُوضح أن مشاكل "دويتشه بانك"، التي ظهرت بشكل كبير في عهد الرئيس التنفيذي السابق جون كريان، كبيرة.

كما أن هذا الخطأ يطرح أكثر من سؤال عن مؤسسة يُفترض أن تكون أكثر أماناً ودقة من باقي المؤسسات الأخرى.

ر.م/ ي.أ