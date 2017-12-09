 28 مليار يورو تم تحويلها بسبب ″خطأ″! | عالم المنوعات | DW | 20.04.2018
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منوعات

28 مليار يورو تم تحويلها بسبب "خطأ"!

بعد أزمات متعددة عاشها مصرف "دويتشه بانك" في السنوات الأخيرة، عاد اسمه البنك ليطفو من جديد، بعدما حول عن طريق الخطأ مبلغاً هائلاً من المال إلى مؤسسة أخرى مدرجة في البورصة، وأثار عدة تساؤلات عن كيفية وقوع هذا الخطأ.

Symbolbild Das Logo der Deutschen Bank (picture-alliance/dpa/F. Rumpenhorst)

صورة من الأرشيف.

"المصائب لا تأتي فرادى". قد يكون هذا حال أكبر بنك في ألمانيا "دويتشه بانك"، الذي يتعرض منذ فترة طويلة إلى مجموعة من الأحداث المُتكررة وضعته تحت الأضواء، خاصة وأنه يُعتبر مقصداً للعديد من المدخرين الألمان.

ويبدو أن أوجه قصور "دويتشه بانك" لا تقتصر فقط على الجانب الإداري، الذي نال قسطاً وافراً من الانتقادات وتسبب في جملة من التغييرات كان آخرها الإطاحة بالرئيس التنفيذي السابق للبنك، جون كريان، بل أيضاً على العاملين داخل أروقة هذه المؤسسة المالية.

مختارات

ليست بعيدة الأزمة التي عصفت ببنوك في وول ستريت عام 2008 بعد انهيار بنك ليمان بروذرز وأدى إلى أزمة مالية عالمية مازالت دول مثل اليونان تعاني منها حتى اليوم. والأنظار مسلطة اليوم على أهم بنك ألماني يتعرض لازمة مالية. (06.10.2016)

يواجه مصرف "دويتشه بنك" أزمة تشكل خطرا جديا حتى على النظام المالي العالمي. السؤال هو: كيف سيواجه المصرف الألماني العملاق هذه الأزمة الأسوأ في تاريخه المعاصر؟ وما هي تبعيات ذلك على حسابات العرب واستثماراتهم في البنك؟ (31.07.2016)

ورغم تعيين رئيس تنفيذي جديد، هو كريستان سوينغ، على رأس "دويتشه بانك" من أجل وضع حد لخسائر البنك المالية وتفادي أخرى، اقترف العاملون في البنك خطأ كبيراً كاد يُكلفه خسارة بمليارات اليورو.

وفي هذا الصدد، ذكر موقع "دير شبيغل" أن "دويتشه بانك" حوّل عن طريق الخطأ 28 مليار يورو إلى شركة Eurex Clearing House المُدرجة في البورصة، فيما أكد البنك الألماني صحة الخبر، بعدما نشره في وقت سابق موقع "بلومبرغ" المتخصص في عالم المال والأعمال.

أما عن المبلغ المُحول إلى الشركة والبالغ 28 مليار يورو، فقد كان أكبر بكثير من المبلغ الذي كان يجب تحويله، إذ وقع هذا الخطأ الكبير قبل أسبوع من عيد الفصح، الذي يُوافق الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من مارس/ آذار من كل سنة.

المتحدث باسم "دويتشه بانك"، ديتر هاين، أكد من جانبه أن الخطأ تم اكتشافه في وقت وجيز وإصلاحه، مؤكداً أنه لم تقع أضرار مالية. بيد أنه أشار إلى أن هذا الحادث يُوضح أن مشاكل "دويتشه بانك"، التي ظهرت بشكل كبير في عهد الرئيس التنفيذي السابق جون كريان، كبيرة.

كما أن هذا الخطأ يطرح أكثر من سؤال عن مؤسسة يُفترض أن تكون أكثر أماناً ودقة من باقي المؤسسات الأخرى.

ر.م/ ي.أ
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استمرار أزمة الدويتشه بنك

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