26 قتيلا مواليا لنظام دمشق معظمهم إيرانيون في قصف صاروخي على سوريا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين (30 أبريل/نيسان)، إن القصف الصاروخي الذي استهدف اللواء 47 في محافظة حماة بوسط سوريا، أوقع 26 قتيلا بينهم أربعة سوريين و"غالبية ساحقة" من الإيرانيين، مرجحا أن يكون القصف إسرائيليا، بعدما كانت وكالة الأنباء السورية الرسمية أفادت عن سقوط "صواريخ معادية" من غير أن تحدد الجهة التي أطلقتها.

من جانبها نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر إيراني نفيه لتقارير عن هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية إيرانية في سوريا ومقتل مستشارين إيرانيين.

ونقل التلفزيون الرسمي السوري عن مصدر عسكري قوله إن صواريخ أصابت عدة قواعد عسكرية في ريفي حماة وحلب، فيما وصفه بأنه "عدوان" جديد من قبل أعدائه. وفي نبأ عاجل ظهر على شريط الأخبار قال مصدر عسكري "إن عدوانا جديدا تتعرض له في حوالي الساعة 10:30 مساء بالتوقيت المحلي بعض المواقع العسكرية في ريف حماة وحلب بصواريخ معادية".

هذا ونقلت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الاثنين، عن مصادر عسكرية أمريكية، نفيها قيام الولايات المتحدة أو قوات التحالف الدولي ضد "داعش" بقصف مواقع عسكرية تابعة للنظام السوري مساء أمس.

وقصفت إسرائيل من قبل مواقع لفصائل تدعمها إيران في سوريا، مستهدفة بشكل أساسي قوافل أسلحة لجماعة حزب الله اللبنانية التي تعتبرها أكبر خطر على حدودها. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الهجوم استهدف مخزن صواريخ وأدى إلى قتل 26 شخصا معظمهم إيرانيون وعراقيون. وكان التلفزيون قد قال في وقت سابق إنه سُمع دوي انفجارات متتالية في ريف محافظة حماة وإن السلطات تتحرى عن السبب. وقال مصدر في المعارضة إن أحد المواقع التي أصيبت كان قاعدة للجيش تعرف باسم اللواء 47 قرب مدينة حماة وتشتهر على نطاق واسع بأنها مركز لتجنيد المقاتلين الشيعة المدعومين من إيران، الذين يحاربون إلى جانب القوات الحكومية السورية.

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وقال مصدر يتابع الوضع في سوريا عن كثب إن عدة هجمات بالصواريخ أصابت على ما يبدو العديد من مراكز قيادة فصائل مدعومة من إيران وإن عشرات من الجرحى والقتلى سقطوا. وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن الهجمات أصابت مخازن أسلحة وسُمع دوي انفجارات أخرى.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا الشهر إن بلاده ستواصل "التحرك ضد إيران في سوريا". ونقلت صحيفة نيويورك تايمز، في وقت سابق من الشهر الجاري، عن مصدر عسكري إسرائيلي لم تذكر اسمه قوله إن إسرائيل قصفت قاعدة جوية سورية كانت إيران تستخدمها. وقالت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية إن سبعة إيرانيين قُتلوا في الهجوم.

ودفع الهجوم على القاعدة الجوية إيران إلى التحذير من أنها سوف ترد. وقالت إسرائيل إن إيران تعزز نفوذها في شريط من الأرض يمتد من الحدود العراقية إلى الحدود اللبنانية حيث تقول إسرائيل إن إيران تزود حزب الله بالسلاح.

ولحزب الله وفصائل أخرى مدعومة من إيران وجود عسكري ضخم في سوريا كما أن لها وجودا راسخا في المناطق الوسطى والشرقية قرب الحدود العراقية.

ح.ز/ف.ي (رويترز، أ.ف.ب)