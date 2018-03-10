25 ألف قطعة سلاح مفقودة أو مسروقة في ألمانيا | عالم المنوعات | DW | 21.03.2018

ارتفع عدد الأسلحة التي تم تسجيل اختفائها في ألمانيا خلال الفترة الماضية بشدة. فقد ذكرت الحكومة الألمانية في الرد على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب الخضر أن عدد الأسلحة التي تم تسجيلها في السجل القومي للأسلحة على أنها مسروقة أو مفقودة بلغ في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي قرابة 25 ألف قطعة سلاح.
وجاء في الرد الذي نشرته صحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة اليوم الأربعاء أن عدد هذه الأسلحة ارتفع بذلك بنسبة نحو 18%، مقارنة بكانون الثاني /يناير عام 2017. وبحسب البيانات، بلغ عدد الأسلحة المسجل فقدانها 19282 قطعة سلاح، بينما بلغ عدد المسجل سرقتها 5249 قطعة سلاح.
ووصف نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، كونستانتين فون نوتس، هذه الأعداد بأنها مثيرة للقلق، وقال: "إنها تدل على أنه يتعين علينا تحسين مكافحة الجرائم المتعلقة بالأسلحة". ومن جانبها، ذكرت خبيرة الشؤون الداخلية في الحزب إرينه مياليك أن السؤال المطروح الآن هو: "ما المسارات المظلمة التي تذهب إليها هذه الأسلحة؟ وما الجرائم التي ترتكب بها؟".
ز.أ.ب/ (د ب أ)
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انطلقت في أبو ظبي فعاليات معرض الدفاع الدولي "آيدكس" في دورته الـ12، ويعد المعرض من أكبر معارض السلاح في العالم، ويقام كل عامين في العاصمة الإماراتية، ويستمر لغاية 26 فبراير/ شباط الحالي.
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آيدكس 2015 ... أسلحة لمواجهة الإرهاب
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آيدكس 2015 ... أسلحة لمواجهة الإرهاب
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آيدكس 2015 ... أسلحة لمواجهة الإرهاب
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آيدكس 2015 ... أسلحة لمواجهة الإرهاب
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آيدكس 2015 ... أسلحة لمواجهة الإرهاب
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