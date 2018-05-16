200 مليون يورو لتوخل من أجل التعاقد مع بوسكيتس؟

يبدو أن باريس سان جيرمان قد حدد حجم الميزانية المخصصة للبحث عن بديل تياغو موتا الذي أعلن اعتزاله. ووفق صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فإن المدرب الجديد للنادي الألماني توماس توخل حصل على مبلغ 200 مليون يورو للتعاقد مع لاعب جديد، وليس أي لاعب. إنه سيرجيو بوسكيتس لاعب خط وسط فريق برشلونة. والملفت أن قيمة المبلغ المعلن عنه هي ذاتها الموجودة ضمن الشرط الجزائي في العقد المبرم بين بوسكيتس والنادي الكاتالوني للسماح بانتقاله.

ولم يعد خافيا على أحد أن بوسكيتس غير سعيد في النادي الكاتالوني، بعد أن نقلت تقارير إعلامية عديدة أنه خيّر إدارة الكاتالوني بين الرفع من راتبه أو الرحيل عن النادي. ونقلت عدد من المواقع عن اللاعب الإسباني أن المسؤولين بكامب نو وعدوه قبل عامين برفع راتبه عند تمديد عقده إلى غاية 2021. وهو ما لم يحصل إلى غاية اللحظة، بل إن اللاعب أخبر من قبل إدارة النادي أن الوقت لا يسمح بالحديث عن هذه الأمور.

وتمّ الكشف عن الاستعدادات الجارية في باريس سان جيرمان تزامنا مع تسريب أنباء عن تحضيرات نهائية لصفقة من المنتظر أن يبرمها برشلونة مع إشبيلية مقابل التعاقد مع الفرنسي كليمنت لينغليت (22 عاما).

وتقول الصحافة الإسبانية إنه تمّ الاتفاق مع المدافع على عقد يمتد لخمس سنوات. وكان لينغليت قد انتقل بداية 2017 إلى إشبيلية من نانسي الفرنسي وبات من أفضل المدافعين بالليغا الإسبانية.

و.ب