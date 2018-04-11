 12 معلومة يجب أن تحذفها من حسابك على فيسبوك! | عالم المنوعات | DW | 23.04.2018
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منوعات

12 معلومة يجب أن تحذفها من حسابك على فيسبوك!

في الوقت الذي يحظى فيه "فيسبوك" بإعجاب ملايين الناس في مختلف أرجاء المعموة، أعادت فضيحة جمع وبيع معلومات عن مستخدمي هذا الموقع الاجتماعي الأول الحديث عن موضوع الخصوصية. 12 معلومة يجب حذفها من حسابك على فيسبوك.

DW SHIFT - Facebook Logo (MDR)

صورة من الأرشيف.

لاشك أن "فيسبوك" هو أول موقع للتواصل الاجتماعي في العالم، فقد تمكن هذا الموقع في وقت وجيز من ربط ملايين الناس في أماكن متفرقة من العالم، كما قدم حلولا قد تكون بديلة في العديد من المجالات، على غرار الصحافة والموسيقى والتعارف، بيد أن "فيسبوك" اهتز مؤخرا على وقع فضيحة جمع وبيع معلومات عن مستخدمي هذا الموقع، وهو ما أثار الكثير من الجدل حول خصوصية المعلومات، التي يضعها كل شخص على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". موقع "الإندبندنت" يُحذر من وضع 12 معلومة في حساب كل شخص على "فيسبوك" حتى لا يتعرض للقرصنة.

تاريخ الميلاد

يشير موقع "الإندبندنت" إلى أن تاريخ الميلاد، مرتبط باسم وعنوان صاحب الحساب على "فيسبوك"، وهو ما قد يُساعد البعض على الوصول إلى الحساب المصرفي، والتفاصيل الشخصية لصاحب الحساب بسهولة.

رقم الهاتف

يوضح الموقع البريطاني أن وضع رقم الهاتف على حساب كل شخص على "فيسبوك"، يجمع بين جانبين أحدهما إيجابي والآخر سلبي، فالإيجابي هو استقبال ربما مكالمة من معجب (ة)، أما السلبي فهو التعرض للإزعاج من قبل شخص ما.

كثرة الأصدقاء

توصل روبن دنبار عالم النفس بجامعة "أوكسفورد" البريطانية المرموقة، إلى أن البشر يمكنهم الحفاظ على حوالي 150 علاقة، بينما تتجاوز حسابات بعض الأشخاص على "فيسبوك" آلاف الأشخاص، إذ يجب التخلص من الأشخاص غير الفاعلين على حساب كل شخص في "فيسبوك".

صور أطفالك وعائلتك

بحسب نفس المصدر، وضع صور لطفلك الصغير أو فرد من أفراد عائلتك على موقع التواصل الاجتماعي الأول من الأمور، التي يجب تفاديها أيضا.

تحديد مكان دراسة أولادك

يؤكد موقع "الإندبندنت" أن نشر المكان، الذي يدرس فيه أبناء صاحب الحساب على "فيسبوك"، قد يساعد المتحرشين جنسيا بالأطفال.

خدمة تحديد الموقع

التخلي عن هذه الخدمة يضمن لك الخصوصية، وعدم إتاحة معلومة إضافية للجميع ربما تعرضك بعد ذلك لمشكلات لست بحاجة إليها.
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خاصيات جديدة لحماية البيانات الخصوصية لمستخدمي فيسبوك

مديرك في العمل

تواجد مدير العمل ضمن قائمة الأصدقاء على "فيسبوك"، قد يكون نقطة في غير صالح صاحب الحساب، إذ يقرأ المدير تدوينات موظفه على موقع التواصل الاجتماعي هذا، والتي من المحتمل أن تتضمن عبارات شكوى ضد العمل.

تحديد مكان تواجدك

يوكد موقع "الإندبندنت" أن  تحديد مكان صاحب الحساب على فيسبوك وخاصة المنزل، يمكن الجميع من معرفة عنوان المنزل، وهي مسألة قد تنتهي بمشكلات لا حصر لها.

توقيت العطلة

يفيد الموقع البريطاني أن المسافرين، الذين يتعرضون للسطو أثناء العطلة قد لا يحصلون على تعويضات من شركات التأمين، في حال ما إذا نشروا خطط عطلهم على حساباتهم الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي.

الوضع الاجتماعي

إذ كنت في بداية علاقة عاطفية، فالأفضل عدم تغيير الحالة الاجتماعية من "أعزب" إلى "مرتبط"، بشكل سريع، فربما يضمن هذا الأمر أن تنهال عليك التهاني، لكن ما الوضع عندما تنتهي العلاقة سريعا وتضطر لتغيير الحالة الاجتماعية مجددا خلال فترة قصيرة؟

تفاصيل بطاقة الائتمان

جعل تفاصيل بطاقة الائتمان، تظهر بوضوح على حساب شخص ما في "فيسبوك"، ليس بالفكرة الصائبة على الإطلاق، فالمخاطر هنا لا حصر لها.

صورة جواز السفر

يؤكد نفس المصدر على ضرورة عدم نشر صورة تتضمن معلومات عن جواز سفر شخص ما في رحلة قام بها، لأن ذلك يتضمن معلومات شخصية قد تضر بصاحب الجواز.

ر.م/ا.ف 

  • Playboy Magazin USA Cover (Getty Images/J. Kempin)

    شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!

    بلاي بوي

    قالت شركات بلاي بوي إنها ستغلق صفحاتها على موقع فيسبوك، مع تزايد الفضيحة المحيطة بالموقع. وأوضحت بلاي بوي أنها واجهت العديد من الصعوبات في النشر على فيسبوك. وأضافت أن فضيحة الخصوصية كانت القشة التي قصمت ظهر البعير بعد فترة طويلة من المشكلات التي تعرضت لها بسبب قواعد فيسبوك الصارمة في عرض الصور العارية. وقد تفاعل نحو 25 مليون مستخدم مع صفحة بلاي بوي على الفيسبوك.

  • SpaceX Falcon Heavy Rakete am Kennedy Space Center in Cape Canaveral (Reuters/T. Baur)

    شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!

    سبيس إكس وتيسلا

    قال رجل الأعمال الملياردير إلون ماسك، أحد كبار المستثمرين في شركة تيسلا لتصنيع السيارات الكهربائية ومنتج صواريخ سبيس إكس، على تويترإنه سيحذف حسابات "فيسبوك" الخاصة بالشركتين. وقد بدا هذا القرار عفوياً بعد أن كتب ماسك أنه "لم يدرك" وجود حساب لـ "سبيس إكس" على فيسبوك. وكان للشركتين حوالي 2.6 مليون متابع قبل حذف حسابها.

  • Internet Logo Mozilla Firefox Browser (LEON NEAL/AFP/Getty Images)

    شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!

    موزيلا

    أوضحت الشركة التي تقف وراء متصفح الويب الشهير فايرفوكس في بيان لها إنها "أوقفت مؤقتاً" إعلاناتها على فيسبوك. وأكدت أنها لن تحذف الحساب تماما على فيسبوك. لكنها ستتوقف عن نشر تحديثات منتظمة على حسابها. وقالت "عندما يتخذ فيسبوك إجراءات أقوى في البحث وراء مشاركة بيانات العملاء ... سنفكر في العودة".

  • Logo Headquarters Commerzbank Frankfurt am Main (Daniel Roland/AFP/Getty Images)

    شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!

    مصرف "كومرتس بنك"

    أعلن مصرف "كومرتس بنك، أحد أكبر المصارف في ألمانيا، أنه توقف مؤقتاً عن نشر إعلاناته على فيسبوك. ونقلت صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية عن مسؤول العلامة التجارية للشركة قوله "إننا سنأخذ استراحة (سوقف) إعلاناتنا على فيسبوك. وإن حماية البيانات والحفاظ على العلامة التجارية الجيدة أمر مهم بالنسبة لنا". وأضاف أن الشركة ستنتظر لفترة قبل اتخاذ أي قرارات أخرى.

  • WhatsApp Messenger (picture-alliance/dpa/M. Gerten)

    شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!

    مؤسس واتس آب

    كتب المؤسس المشارك لتطبيق واتسآب، برايان أكتون، في تغريدة على تويتر " لقد حان الوقت .. #deletefacebook" . وقد أصبح أكتون مليارديراً بعدما باع واتس أب إلى فيسبوك عام 2014. وعمل مؤخرا في استثمار جديد لتطبيق منافس باسم "سيجنال " إثر تركه واتسآب عام 2017.

  • Produktfoto Sonos Tuning (picture-alliance/AP Photo/Sonos)

    شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!

    سونوس

    قالت سونوس الشركة المصنعة للسماعات بالولايات المتحدة، إنها سحبت إعلاناتها من فيسبوك ومنصات وسائط التواصل الاجتماعي الأخرى، بما في ذلك انستغرام المملوك لشركة فيسبوك. وأوضحت سونوس أن الكشف الأخير "أثار تساؤلات" حول ما إذا كانت شركة فيسبوك قد اتخذت ما يكفي من الإجراءات لحماية خصوصية المستخدمين. لكنها قالت إنها لن تتخلى عن فيسبوك بشكل كامل لأنها خدمة "فعالة بشكل لا يصدق".

  • Foodtrends - Dr. Oetker Schokoladen Pizza (Dr. Oetker)

    شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!

    "دكتور أوتكر"

    طلبت شركة الأغذية الألمانية "د. أوتكر Dr. Oetker" من متابعيها على تويتر بالتصويت بشأن حذف حسابها على فيسبوك أم لا. وكتبت الشركة في 21 مارس/ آذار "سنحذف صفحتنا على الفيسبوك مقابل 1000 تغريدة ". وسرعان ما تم نشر أكثر من 1000 تغريدة، مما دفع الشركة إلى إلغاء تنشيط صفحتها على فيسبوك. لكنها أعادت تفعيل الحساب في اليوم التالي، وكتبت على تويتر أنه "لا يمكن" بدون فيسبوك.

  • Facebook Cambridge Analytica Whistleblower (picture-alliance/AP Photo/T. Camus)

    شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!

    رد فيسبوك؟

    رداً على سؤال حول قرار بعض الشركات بوقف حسابها على شبكة التواصل الاجتماعي، أوضحت شركة فيسبوك أن "معظم الشركات التي تحدثنا معها هذا الأسبوع تشعر بالرضا تجاه الخطوات التي حددناها لحماية بيانات الأشخاص بشكل أفضل، ولديهم ثقة بأننا سوف نستجيب لهذه التحديات ونصبح شريكاً جيداً وشركة أفضل نتيجة لذلك ". إعداد: ألكسندر بيرسون/ س.م


مختارات

شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!

مع تزايد الدعوات لمقاطعة فيسبوك بعد كشف فضيحة انتهاك الخصوصية، أعلنت شركات كبيرة أنها ستتخلى عن استخدام الموقع نهائيا أو مؤقتا. ولكن فيسبوك قالت إنها لم تلاحظ وجود عدد كبير من المقاطعين ووعدت بتحسسين أدائها وتصبح أفضل. (05.04.2018)  

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