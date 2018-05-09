يوتيوب يدخل المنافسة على بث مباريات كرة القدم

ستنقل منصة "يوتيوب" مباشرة ومجانا مباريات من الدوري البرازيلي في كرة القدم لمستخدمي شبكة الإنترنت في دول أوروبية وآسيوية عدة، في تموضع جديد لأحد عمالقة الشبكة العنكبوتية ضمن مجال النقل الرياضي المباشر. وتم الإعلان عن الاتفاقية من قبل شركة "ميديابرو" الإسبانية المتخصصة في حقوق إعادة بث الأحداث الرياضية والتي مثلت الاتحاد البرازيلي للعبة.

ونشر على المنصة شريط فيديو يشير إلى نقله الدوري البرازيلي للدرجة الأولى في نحو ثلاثين بلدا تقع في أوروبا على غرار فرنسا وهولندا وروسيا، وفي آسيا على غرار ماليزيا وتايلاند وأستراليا ونيوزيلندا. وانطلق الموسم البرازيلي في منتصف نيسان/أبريل وينتهي مطلع كانون الأول/ديسمبر. وأعلنت ميديابرو أن "أكثر من 110 مباراة" ستكون متوافرة مباشرة، بالإضافة إلى ملخصات عن أبرز اللحظات بعد المباريات، في ما يشكل مثالا جديدا على التزام يوتيوب بالأحداث الرياضية المباشرة، على غرار باقي عمالقة التواصل مثل فيسبوك وأمازون.

وكانت منصة "يوتيوب" التابعة لعملاق محركات البحث "غوغل"، تركز حتى الآن على "تلفزيون يوتيوب"، باقة القنوات المباشرة التي أطلقتها في الولايات المتحدة في نيسان/أبريل 2017. ومنذ مطلع السنة، بحث تلفزيون يوتيوب عن تقديم برامج أصلية إضافة إلى القنوات التقليدية.

وقد توصل إلى اتفاق لبث مباريات ثلاثة أندية في الدوري الأمريكي لكرة القدم هي سياتل ساوندرز ولوس أنجلس أف سي وأورلاندو سيتي أس سي. ولا يرتبط الاتفاق ببث مباريات الدوري البرازيلي بتلفزيون يوتيوب.

وبحسب وسائل إعلام أميركية، كانت يوتيوب تنافس للحصول على مباراة أسبوعية ضمن دوري كرة القدم الأميركية، قبل أن تنال "أمازون" الحق بذلك.

ز.أ.ب/ع.ش (أ ف ب)