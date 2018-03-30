 يد البرازيليين الخفية ترفع حظوظ إنريكي في تدريب سان جيرمان | عالم الرياضة | DW | 05.04.2018
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عالم الرياضة

يد البرازيليين الخفية ترفع حظوظ إنريكي في تدريب سان جيرمان

المدرب الإسباني لويس إنريكي يقترب من تدريب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في الموسم المقبل. هذا ما كشفت عنه تقارير صحفية، لكن تولي إنريكي مهمة تدريب فريق العاصمة الفرنسية قد تأتي عن طريق توصيات خاصة. فكيف ذلك؟

FC Barcelona Luis Enrique (Getty Images/D. Ramos)

لويس إنريكي صورة من الأرشيف.

منذ توديع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام بطل النسخة الماضية ريال مدريد الإسباني، تطرح الصحافة العديد من الأسماء المرشحة لخلافة المدرب الإسباني، أوناي إيمري في قيادة كتيبة النادي الفرنسي العملاق.

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يبدو أن مهمة فريق باريس سان جيرمان في التعاقد مع مدرب جديد لن تكون مفروشة بالورود. تقارير صحفية تؤكد اشتراط نجم الفريق نيمار تولي المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مهممة تدريب فريق العاصمة الفرنسية من أجل البقاء في الفريق. (28.03.2018)

أكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية تقارير ألمانية، كانت قد أشارت إلى تعاقد نادي باريس سان جيرمان مع المدرب الألماني توماس توخيل خلفا للمدرب الحالي أوناي إيمري. وكشفت الصحيفة الفرنسية عن الأسباب التي جعلت الاختيار يقع على توخيل. (30.03.2018)

ويأمل فريق باريس سان جيرمان في التعاقد مع مدرب يُساهم في نجاح مشروع النادي الفرنسي، الذي استثمر أمولاً كبيرة من أجل تسيد العرش الكروي في فرنسا واعتلاء عرش القارة الأوربية على حد سواء. لكن يبدو أن مهمة اختيار المدرب ستخضع هذه المرة لعدة معايير.

وفي هذا الصدد، ذكر موقع "سبورت" أن لاعبي فريق باريس سان جيرمان من جنسيات برازيلية، يُريدون من إدارة النادي الفرنسي التعاقد مع المدرب الإسباني، لويس إنريكي لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

وأوضح الموقع الفرنسي أن اللاعبين البرازيليين لا يريدون أن يتولى المدرب الألماني توماس توخيل تدريب الفريق، وأضاف أن حظوظ لويس إنريكي كبيرة في قيادة دفة الفريق الفرنسي في الموسم المقبل.

من جهة أخرى، أشارت بعض التقارير الصحفية إلى أن نادي تشيلسي اقترب من التعاقد مع لويس إنريكي، من أجل تدريب الفريق اللندني خلفا للإيطالي أنطونيو كونتي، المُتوقع رحيله عن النادي في نهاية هذا الموسم. يُشار إلى أن لويس إنريكي (47 عاما) نجح في قيادة نادي برشلونة إلى منصات التتويج محليا وقاريا، وقرر بعدها الرحيل عن النادي الكتالوني.

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