يد البرازيليين الخفية ترفع حظوظ إنريكي في تدريب سان جيرمان

منذ توديع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام بطل النسخة الماضية ريال مدريد الإسباني، تطرح الصحافة العديد من الأسماء المرشحة لخلافة المدرب الإسباني، أوناي إيمري في قيادة كتيبة النادي الفرنسي العملاق.

ويأمل فريق باريس سان جيرمان في التعاقد مع مدرب يُساهم في نجاح مشروع النادي الفرنسي، الذي استثمر أمولاً كبيرة من أجل تسيد العرش الكروي في فرنسا واعتلاء عرش القارة الأوربية على حد سواء. لكن يبدو أن مهمة اختيار المدرب ستخضع هذه المرة لعدة معايير.

وفي هذا الصدد، ذكر موقع "سبورت" أن لاعبي فريق باريس سان جيرمان من جنسيات برازيلية، يُريدون من إدارة النادي الفرنسي التعاقد مع المدرب الإسباني، لويس إنريكي لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

وأوضح الموقع الفرنسي أن اللاعبين البرازيليين لا يريدون أن يتولى المدرب الألماني توماس توخيل تدريب الفريق، وأضاف أن حظوظ لويس إنريكي كبيرة في قيادة دفة الفريق الفرنسي في الموسم المقبل.

من جهة أخرى، أشارت بعض التقارير الصحفية إلى أن نادي تشيلسي اقترب من التعاقد مع لويس إنريكي، من أجل تدريب الفريق اللندني خلفا للإيطالي أنطونيو كونتي، المُتوقع رحيله عن النادي في نهاية هذا الموسم. يُشار إلى أن لويس إنريكي (47 عاما) نجح في قيادة نادي برشلونة إلى منصات التتويج محليا وقاريا، وقرر بعدها الرحيل عن النادي الكتالوني.