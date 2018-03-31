ووتش تدين هجمات الحوثيين بالصواريخ وتدعو الرياض لعدم اتخاذها "ذريعة"

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، اليوم الإثنين (الثاني من أبريل) إن الحوثيين في اليمن انتهكت قوانين الحرب بإطلاقها صواريخ باليستية عشوائيا على مناطق مأهولة بالسكان في السعودية. وأضافت المنظمة الدولية في بيان نشره موقعها الإلكتروني، أن هجمات الصواريخ البالستية غير الموجهة غالبا ما تكون عشوائية، خاصة في المدى البعيد، حيث لا يمكنها استهداف الأهداف العسكرية بدقة.
وأشارت أنه عندما تُوجّه هذه الهجمات عمدا أو عشوائيا نحو مناطق مأهولة بالسكان أو أهداف مدنية، فإنها تنتهك قوانين الحرب، وقد يكون الذين أمروا بمثل هذه الهجمات مسؤولين عن جرائم الحرب.
وقال البيان على لسان سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة إن على الحوثيين أن يوقفوا فورا هجماتهم الصاروخية العشوائية على المناطق المأهولة بالسعودية.
وتابعت ويتسن لكن مثلما لا تبرر الغارات الجوية غير القانونية التي قام بها التحالف هجمات الحوثيين العشوائية، لا يمكن للسعوديين استخدام صواريخ الحوثي لتبرير إعاقة وصول البضائع الضرورية للسكان المدنيين.
وطالبت رايتس ووتش القادة العسكريين الالتزام بسياسة عدم استخدام الصواريخ البالستية ذات التأثيرات الواسعة في المناطق المأهولة بالسكان.
وخلال السبعة الأيام الماضية، أعلن التحالف العربي اعتراض 9 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون نحو مدن سعودية، بينها العاصمة الرياض، ونجران وجازان الحدوديتان.
أرشيف ..تطلق قوات الحوثيين صواريخ بالستية على أهداف عسكرية ومدنية سعودية
ويعاني اليمن من أكبر أزمة إنسانية في العالم، وفقا للأمم المتحدة، مع وجود أكثر من 8 ملايين شخص على حافة المجاعة، وأكثر من مليون شخص يشتبه في إصابتهم بالكوليرا.
ومنذ 26 مارس/آذار 2015، تقود السعودية تحالفًا عسكريًا يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مسلحي الحوثيين، الذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 21 سبتمبر/أيلول 2014.
وأدى النزاع إلى مقتل نحو عشرة آلاف شخص واصابة نحو 53 ألفا في ظل أزمة انسانية تعتبرها الأمم المتحدة الأسوأ في العالم حاليا.
ع.أ.ج/ م.س (أ ف ب، DW)
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الحرب في اليمن – محطات دراماتيكية من أسوأ كارثة إنسانية
سقوط صنعاء
انطلقت الشرارة الأولى للأزمة اليمنية عام 2011، لكن الحرب لم تبدأ حتى سيطر الحوثيين على مؤسسات أمنية وحكومية ومنشآت هامة في صنعاء عام 2014. كما سقطت العاصمة في أيديهم وبدأت حرب ماتزال مستمرة حتى الساعة. الحرب اليمنية بدأت باحتجاجات ضد حكومة عبد ربه منصور هادي للمطالبة بتنازلات، وكان الحوثيون أول من أطلقها أواسط عام 2014.
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الحرب في اليمن – محطات دراماتيكية من أسوأ كارثة إنسانية
"حزم" ومن بعده "أمل"
بعد طلب هادي التدخل عسكريا لحماية اليمن وشعبه من "عدوان المليشيات الحوثية"، أطلقت السعودية في عام 2015 عملية "عاصفة الحزم"، التي ساهم فيها أكثر من عشر دول عربية. تدخل السعودية ضد الحوثيين تُرجم بشن غارات جوية استهدفت مواقع الحوثيين وحلفائهم، وتمكن حلفاء السعوديين فيما بعد من استعادة العديد من المناطق كمضيق باب المندب. لكن المنظمات الدولية نددت بالأوضاع المزرية، ليتغير اسم الحملة إلى "إعادة الأمل".
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الحرب في اليمن – محطات دراماتيكية من أسوأ كارثة إنسانية
تأزم الأوضاع الإنسانية
سنة واحدة من الحرب تسببت في تبعات إنسانية وخيمة، فقد نتج عن القصف على قاعة زفاف في المخا (غرب اليمن) مثلا، مقتل 131 شخصا. ونُسب الهجوم الذي حدث بتاريخ 28 أيلول/سبتمبر 2015 ، إلى التحالف الذي نفى ذلك حسب الأمم المتحدة. توالي الهجمات في اليمن دفع بالمنظمات الدولية إلى توقيع اتفاقيات لم تنجح في إعادة الهدنة إلى البلد، وكانت الأمم المتحدة قد وقعت سبعة اتفاقات هدنة فشلت هي الأخرى في تحقيق هدفها.
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الحرب في اليمن – محطات دراماتيكية من أسوأ كارثة إنسانية
"جرائم حرب"
في عام 2016 وصفت منظمة العفو الدولية ما يجري بأنه دمار و "جرائم حرب". وحسب الأمم المتحدة فإن غارة جوية للتحالف على مجلس عزاء في صنعاء، بتاريخ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2016، أودت بحياة 140 شخصا وأكثر من 500 جريح. وفي مارس/ آذار 2016 تم تشكيل "الحزام الأمني" الذي يضم ضباطا وعسكريين يمنيين من قبل حكومة الرئيس هادي. بالمقابل شكل الحوثيون في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 حكومة "إنقاذ وطني".
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الحرب في اليمن – محطات دراماتيكية من أسوأ كارثة إنسانية
تشكيل "المجلس الانتقالي الجنوبي"
في 11مايو/ أيار 2017، أعلن عيدروس الزبيدي عن تشكيل "المجلس الانتقالي الجنوبي"، الذي يدعو إلى إقامة "دولة ذات سيادة في الجنوب"، لكن الرئيس هادي رفض المجلس باعتباره مخالفاً للمرجعيات القانونية على المستوى المحلي والدولي أيضا. وحظي مجلس الزبيدي، الذي تمت إقالته من منصب محافظ بعدن، بدعم إماراتي. كما أن قوات التحالف العربي أنهت علاقتها بقطر مما أجبرها على سحب قواتها الجوية في نفس العام.
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الحرب في اليمن – محطات دراماتيكية من أسوأ كارثة إنسانية
التحالف العربي في "اللائحة السوداء"
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش في سبتمبر/أيلول 2017، التحالف العربي بشن خمس غارات جوية أدت إلى مقتل 39 مدنيا بينهم 266 طفلا. كما صنفت الأمم المتحدة التحالف العربي ضمن "قائمة العار"، ووجهت في تقرير صدر لها عام 2016 اتهامات إلى التحالف بقيادة السعودية نددت فيها بقتل الأطفال وتشويههم وهدم المدارس والمستشفيات. كما وجهت المنظمة اتهامات مشابهة للحكومة اليمنية والحوثيين وتنظيم القاعدة.
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الحرب في اليمن – محطات دراماتيكية من أسوأ كارثة إنسانية
حملة دولية لمقاطعة الإمارات
المطالبة بفتح تحقيق شامل في حالات الإخفاء القسري والجرائم التي ترتكبها الإمارات في جنوب اليمن، كان الهدف من "الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات". فقد تم توقيع العريضة بتاريخ 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، وطالبت فيها أوروبا ونقابات العمال ومنظمات حقوقية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الحرب في اليمن، وإيقاف سيل القتل والدمار في صفوف المدنيين الناتج عن أعمال العنف التي يشنها التحالف العربي.
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الحرب في اليمن – محطات دراماتيكية من أسوأ كارثة إنسانية
الرياض في قلب المواجهة
أطلق الحوثيون صاروخا بالسيتيا في اتجاه الرياض، يوم 4 نونبر/ تشرين الثاني 2017، لكن القوات السعودية اعترضته فوق مطار العاصمة الدولي ولم تسقط منه إلا شظايا. واتهمت السعودية حينها إيران بشن "عدوان عسكري مباشر"، إلا أن طهران رفضت هذه "الاتهامات غير المسؤولة". بعدها أغلقت قيادة التحالف العربي جميع المنافذ في اليمن مما جعل الحوثيين يهددون بضرب السعودية والإمارات ردا على تشديد الحصار.
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الحرب في اليمن – محطات دراماتيكية من أسوأ كارثة إنسانية
الإقامة الجبرية لمنصور هادي
من أبرز الأحداث في 2017؛ منع السعودية للرئيس اليمني هادي وابنيه ووزراء وعسكرين يمنيين من العودة إلى بلادهم، حسب وكالة أسوشيتد برس الأميركية بتاريخ 7 نوفمبر/تشرين الثاني، . ونقلت الوكالة عن مسؤولين يمنيين أن المنع السعودي جاء منذ أشهر وأرجعوا ذلك إلى "العداء المرير بين هادى والإمارات العربية المتحدة التي تشكل جزءا من التحالف وتهيمن على جنوب اليمن".
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الحرب في اليمن – محطات دراماتيكية من أسوأ كارثة إنسانية
عبد الله صالح في عداد "المقتولين"
شهدت الأزمة اليمنية في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر تطورا في صنعاء حيث وقعت معارك عنيفة بين الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح. وفي الرابع من كانون الاول/ديسمبر2017، قُتل علي عبدالله صالح على أيدي الحوثيين، بعد أن كان حليفهم طوال فترة النزاع. وجاء قتله بعد إعلانه عن استعداده لـ"فتح صفحة جديدة" مع السعودية. وكان الحوثيون قد اتهموه في 23 آب/اغسطس 2017 بـ"الغدر".
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الحرب في اليمن – محطات دراماتيكية من أسوأ كارثة إنسانية
الضحية الأولى: أطفال
تدخل الحرب اليمنية عامها الرابع دون التوقف عن حصد أرواح الضحايا الذين يأتي الأطفال في مقدمتهم، إذ يوجد أكثر من 11 مليون طفل بحاجة إلى مساعدة إنسانية، حسب ما ذكرت منظمة اليونسيف. وتوجه أصبع الاتهام هذه الأيام إلى مجموعة من الأطراف كالولايات المتحدة والمملكة المتحدة، اللتان اتهمهما منظمة العفو الدولية بتزويد التحالف الذي تقوده السعودية بأسلحة تسهل ارتكاب جرائم حرب محتملة. إعداد مريم مرغيش
الكاتب: مريم مرغيش