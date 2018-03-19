 ولي العهد السعودي: الإسرائيليون لديهم حق العيش بسلام على أرضهم | أخبار | DW | 02.04.2018
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أخبار

ولي العهد السعودي: الإسرائيليون لديهم حق العيش بسلام على أرضهم

أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مقابلة مع مجلة أمريكية أن للإسرائيليين الحق في العيش على أرضهم بسلام، مشدداً على أهمية التوصل لاتفاق سلام لضمان الاستقرار للجميع.

London Mohammed bin Salman (picture-alliance/empics/V. Jones)

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن للإسرائيليين الحق في العيش بسلام على أرضهم، وذلك في مقابلة نشرتها اليوم الاثنين (الثاني من أبريل/ نيسان 2018) مجلة "ذا أتلانتيك" الأمريكية، فيما يمثل إشارة علنية أخرى على أن الروابط بين الرياض وتل أبيب تزاد قرباً فيما يبدو.

مختارات

تحدث صحفيون إسرائيليون ومغردون عرب عن زيارة أحد الأمراء السعوديين لإسرائيل سراً، فيما أشار بعضهم إلى أن هذا الأمير "الغامض" هو محمد بن سلمان ولي عهد المملكة، والذي يقال إن والده، الملك سلمان سيتنازل له عن العرش. (11.09.2017)

قال رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي إن لبلاده والسعودية مصالح مشتركة فيما يخص التعامل مع إيران. جاء ذلك في أول حديث من نوعه لموقع إيلاف السعودي، ونافيا رغبة إسرائيل في استهداف حزب الله، حسبما ذكرت هيئة البث الإسرائيلي. (16.11.2017)

أثنى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على العلاقات الجيدة مع دول عربية لم يسمها، ونوه إلى أن السلام مع دول عربية هو مسألة وقت، وقال نتنياهو إن العلاقات سرية حاليا إلا أنه واثق من استمرار العلاقات ونضوجها. (23.11.2017)

ونقلت المجلة عن الأمير محمد رده على سؤال بشأن ما إذا كان يعتقد أن للشعب اليهودي حقاً في دولة ووطن ولو في جزء من أرض أسلافه، إذ قال "أعتقد أن الفلسطينيين والإسرائيليين لديهم الحق في أن يكون لهم أرض خاصة بهم. لكن علينا التوصل إلى اتفاق سلام لضمان الاستقرار للجميع ولإقامة علاقات طبيعية".

ولا تعترف السعودية بإسرائيل، وتصر منذ سنوات على أن تطبيع العلاقات مشروط بانسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة منذ حرب عام 1967، ومنها الأراضي التي يريدها الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها.

وقال ولي العهد السعودي: "لدينا مخاوف دينية بشأن مصير المسجد الأقصى في القدس وبشأن حقوق الشعب الفلسطيني، هذا ما لدينا. ليس لدينا أي اعتراض على أي شعب آخر".

وغدت زيادة التوتر بين طهران والرياض التكهنات من أن المصالح المشتركة ربما تدفع السعودية وإسرائيل للعمل معاً ضد ما تعتبرانه تهديداً إيرانياً مشتركاً.

وفتحت السعودية مجالها الجوي للمرة الأولى لرحلة تجارية إلى إسرائيل الشهر الماضي، وهو ما أشاد به مسؤول إسرائيلي ووصفه بأنه تطور تاريخي بعد أعوام من الجهود.

وكان عضو في الحكومة الإسرائيلية كشف في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عن اتصالات سرية مع السعودية، في اعتراف نادر بتعاملات سرية تسري بشأنها شائعات منذ فترة طويلة لكن الرياض لا تزال تنفيها.

ع.غ/ ع.ج (رويترز)

  • Israelische Marine und ägyptische Artillerie 1957 (picture-alliance/AP Images)

    السعودية واسرائيل - أفق تقارب محتمل بمظلة أمريكية

    صورة لسفينة إسرائيلية تمر قرب جزيرة تيران في سنة 1957. بعد مصادقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تنقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير غير المأهولتين في البحر الأحمر إلى السعودية، بات للأخيرة حدود بحرية مشتركة مع إسرائيل.

  • Israel Staatsbesuch Donald Trump (picture-alliance/newscom/D. Hill)

    السعودية واسرائيل - أفق تقارب محتمل بمظلة أمريكية

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مطار بن غوريون في تل أبيب. هنا حطت الطائرة الرئاسية لترامب لأول مرة قادمة مباشرة من الرياض الى تل أبيب. ولا ترتبط السعودية مع إسرائيل بأية علاقات سياسية واقتصادية مباشرة.

  • USA Präsident Harry Truman, Legion of Merit für Kronprinz Amir Saud, Saudi-Arabien (picture-alliance/Everett Collection)

    السعودية واسرائيل - أفق تقارب محتمل بمظلة أمريكية

    الرئيس الأمريكي الأسبق هاري ترومان يقلد ولي العهد السعودي الأمير سعود بن عبد العزيز عام 1947 وسام الاستحقاق الأمريكي. وكان ترومان من أشد المؤيدين لقيام دولة إسرائيل واعترف بها بعد مرور دقائق فقط على إعلانها، وكان يقيم في الوقت نفسه علاقات وثيقة مع السعودية وزعمائها.

  • Sechstagekrieg - Israel - Eroberung von Jerusalem (picture alliance/AP/KEYSTONE/Government Press Office)

    السعودية واسرائيل - أفق تقارب محتمل بمظلة أمريكية

    شاركت السعودية بقوات عسكرية في جميع الحروب العربية مع الدولة العبرية، بالإضافة إلى دعمها الاقتصادي للدول العربية المشاركة في الحروب ومقاطعتها الاقتصادية للدول المساندة لإسرائيل، مثل فرنسا وبريطانيا.

  • Erdölförderer erhöhen Preise um 17 Prozent (picture-alliance/dpa)

    السعودية واسرائيل - أفق تقارب محتمل بمظلة أمريكية

    وفي حرب 1973 شاركت السعودية الدول العربية الأخرى المنتجة للنفط في وقف ضخ النفط إلى الدول الغربية الحليفة لإسرائيل، ومن ضمنها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا. وهو ما تسبب في أزمة كبيرة في تزويد النفط في الدول الغربية.

  • Washington 1979 Sadat, Carter und Begin ägyptisch-israelischer Friedensvertrag in Washington 1979 (picture-alliance/AP Photo/B. Daugherty)

    السعودية واسرائيل - أفق تقارب محتمل بمظلة أمريكية

    بقيت السعودية بعيدة عن محادثات السلام المصرية الإسرائيلية في 1978، لكن العلاقة مع إسرائيل تغيرت تدريجيا بعدها. وكشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في سنة 2016 عن عملية "أولندي ماعوف" التي جرت في سنة 1981، التي تضمنت إنقاذ سفينة صواريخ إسرائيلية جنحت في المياه الإقليمية السعودية. وتم إنقاذ السفينة بعميلة مشتركة إسرائيلية سعودية وبوساطة أمريكية.

  • Anwar M. Eshki, Middle East Center for strategic and legal Studies (mesc-sa.org)

    السعودية واسرائيل - أفق تقارب محتمل بمظلة أمريكية

    أجريت لقاءات غير رسمية بين مسؤولين إسرائيليين وسعوديين، من ضمنها زيارة اللواء السعودي المتقاعد الدكتور أنور عشقي رئيس مركز الدراسات الإستراتيجية بالشرق الأوسط، إلى إسرائيل في تموز/يوليو 2016 ولقائه بالمدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية دوري غولد في القدس. في الصورة أنور عشقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

  • Saudi Arabien - Kronprinz Mohammed bin Salman (picture-alliance/abaca/Balkis Press)

    السعودية واسرائيل - أفق تقارب محتمل بمظلة أمريكية

    تمثل أيران عدواً مشتركا لكل من السعودية وإسرائيل. ونتج عن هذا الموقف قرارات تاريخية للسعودية ضد إيران وحلفائها، المعادين لإسرائيل، وخاصة بعد تولي الرئيس ترامب الرئاسة الامريكية. وكان آخرها إعلان مقاطعة قطر ومطالبتها بالحد من علاقاتها مع إيران وحلفائها في المنطقة. في الصورة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع قادة في الجيش السعودي.

  • USA Israel Trump und Netanjahu Israel Museum in Jerusalem (Reuters/R. Zvulun)

    السعودية واسرائيل - أفق تقارب محتمل بمظلة أمريكية

    العلاقات الأمريكية الإسرائيلية في ظل الرئيس الأمريكي ترامب، قد تمهد الطريق لعلاقات إسرائيلية سعودية، وقد نقلت صحيفة هآرتس عن كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي الذي طوّر علاقات قوية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قوله إنه قد ناقش مع السعوديين تطوير علاقاتهم باسرائيل كمقدمة لاحلال السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

السعودية واسرائيل - أفق تقارب محتمل بمظلة أمريكية

تغير الموقف السعودي تجاه إسرائيل تدريجيا بعد محادثات السلام في سنة 1978. وفي عام 2002 قدمت السعودية "المبادرة العربية للسلام"، فيما تقارب البلدان مؤخرا بعد تولي الرئيس دونالد ترامب الرئاسة في الولايات المتحدة. (27.06.2017)  

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