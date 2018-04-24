 ولاية بافاريا تقرر تعليق الصلبان في مؤسساتها | أخبار | DW | 24.04.2018
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أخبار

ولاية بافاريا تقرر تعليق الصلبان في مؤسساتها

بداية من يونيو/ حزيران القادم ستُعَلَّق في مداخل المباني الحكومية في ولاية بافاريا الألمانية صلبان كدليل على الطابع المسيحي الغربي للولاية. جاء ذلك في قرار لحكومة بافاريا لقي انتقادات من قبل رجال دين ورجال سياسة.

Deutschland München - Markus Söder, bayerischer Ministerpräsident hängt Kreuz in bayrischer Staatskanzlei auf (picture-alliance/dpa/P. Kneffel)

رئيس ولاية بافاريا ماركوس زودر

خلال جلسة عقدت الثلاثاء (24 نيسان/ أبريل 2018) قرر مجلس حكومة ولاية بافاريا الألمانية تعليق الصليب في مداخل كافة المباني الإدارية بالولاية الواقعة جنوب ألمانيا. وأصدرت مستشارية ولاية بافاريا الثلاثاء بياناً قالت فيه إنه "سيتم تعليق الصليب بداية من يونيو/ حزيران في منطقة المدخل بكل مبنى رسمي في الولاية الحرة؛ كتعبير عن الطابع التاريخي والثقافي لولاية بافاريا".

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فوق قطعة أرضية في مدينة ريغنسبورغ، خصصت لبناء مسجد تمّ نصب 26 من الصلبان الخشبية احتجاجا على بناء المسجد. ووضعت على الصلبان أسماء ضحايا الاعتداءات الإرهابية في بروكسيل عام 2016. (14.02.2018)

اعتبر رئيس وزراء ولاية بافاريا ورئيس الحزب المسيحي الاجتماعي هورست زيهوفر أن "إرهاب الإسلاميين" يعتبر أكبر إعلان حرب على العالم الغربي، فيما طالب سلفه شتويبر الإسلاميين الذين يعيشون في ألمانيا باحترام قوانين البلاد. (18.02.2015)

وتابع البيان: "سيكون هناك صليب واضح للعيان كالتزام واضح بالقيم الأساسية للنظام القانوني والاجتماعي في بافاريا وألمانيا. وقد تم تعديل النظام الداخلي بما يتناسب (مع ذلك)". وأضاف البيان: "الصليب هو الرمز الأساسي للهوية الثقافية للطابع المسيحي الغربي".

وأكد البيان أن التعديلات تنطبق أيضاً "على جميع سلطات ولاية بافاريا الحرة اعتباراً من أول يونيو/ حزيران 2018". وينصح البيان البلديات والمقاطعات والمناطق بالعمل "وفقًا لذلك".

انتقادات من رجال الدين والسياسة

من جانبه، انتقد عالم اللاهوت الكاثوليكي غيورغ إيسن قرار مجلس الوزراء البافاري وقال: "كنت أعتقد أن الصليب رمز للفداء المسيحي، الذي وهب من قبل الرب". وأضاف أستاذ العقيدة بجامعة بوخوم على حسابه في موقع "تويتر" أن قرار حكومة بافاريا "استغلال وهرطقة محضة، أي أنها بدعة مضللة".

بينما كتب كريستيان ليندنر، زعيم الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) المعارض إن "ما يفعله ماركوس زودر (رئيس وزراء ولاية بافاريا) باستمرار من استغلال للدين من أجل سياسة الحزب يذكرني الآن بأردوغان، والدستور الألماني ليس له دين".

يُذكر أن رئيس ولاية بافاريا السابق، هورست زيهوفر، زعيم الحزب الاجتماعي المسيحي ووزير الداخلية الألماني الحالي، قد كرر في الفترة الأخيرة أن الإسلام لا ينتمي إلى ألمانيا، مستدركاً أن المسلمين فقط هم من ينتمون إلى ألمانيا، حسب تعبيره.

ص.ش/ ي.أ (أ ف ب ك ن أ )

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