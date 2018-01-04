 ولاية ألمانية تزيد عدد عمليات الترحيل إلى شمال إفريقيا | أخبار | DW | 18.04.2018
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أخبار

ولاية ألمانية تزيد عدد عمليات الترحيل إلى شمال إفريقيا

رفعت ولاية شمال الرين ويستفاليا عمليات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين إلى الدول المغاربية حتى أربعة أضعاف، فيما اثنى وزير ألماني على التعاون الذي تبديه دول شمال إفريقيا في قبول طالبي اللجوء المرفوضين.

Flüchtlinge aus Nordafrika (picture-alliance/dpa)

حتى أربعة أضعاف زادت ولاية شمال الراين ويستفاليا عمليات ترحيل اللاجئين الملزمين بمغادرة ألمانيا إلى دول شمال إفريقيا. في عام 2017  تم إرجاع 513 طالب لجوء ممن رفضت طلبات لجوئهم إلى الجزائر والمغرب وتونس، بينما تم ترحيل 128 شخصا فقط في عام 2016 ، حسب تصريح يواخيم شاتمب وزير شؤون اللاجئين في ولاية شمال الراين ويستفاليا في رد على طلب من أعضاء الحزب الاشتراكي في برلمان الولاية.

مختارات

تواجه الحكومة الألمانية مشكلات عند ترحيل اللاجئين من ألمانيا إلى مواطنهم، وخصوصاً فيما يتعلق بالترحيل إلى شمال إفريقيا. لكن الحكومة الألمانية تقول إن تنفيذ ترحيلهم يفشل عملياً. (19.03.2017)

بعد صدور دراسة ربطت ارتفاع معدلات الجريمة في ألمانيا باللاجئين، صعّد ساسة "التحالف المسيحي"، الذي ترأسه المستشارة أنغيلا ميركل، مطالبهم بضرورة تسريع ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين المنحدرين من الدول المغاربية. (04.01.2018)

وأشار شتامب إلى وجود تحسن في التعاون المبذول من دول شمال إفريقيا في قبول طالبي اللجوء المرفوضين. فمنذ بداية شهر يناير/كانون الثاني 2017 وحتى 21 مارس/آذار 2018 حصلت الدوائر التي تعنى بشؤون الأجانب في ولاية شمال الراين ويتسفاليا على تعهد بإعادة 1589 شخصا إلى كل من الجزائر والمغرب وتونس من أصل 3001 وثيقة سفر تم تقديمها.

 

وحتى الآن من الممكن وخلال ثلاثة أشهر إصدار وثائق سفر بديلة لبلدان شمال إفريقيا الثلاثة، في حال تم تحديد الهوية، حسبما يوضح شتامب. لكن تبقى المشكلة في رفض الجزائر والمغرب لعلميات الترحيل الجماعي في طائرات مستأجرة. ومن أجل ترحيل "جماعي ومجدي" يطالب شتامب بضرورة رفع القيود المفروضة على رحلات الترحيل.

د.ص-م أ م (ك ن أ) مهاجر نيوز

  • Marokko Thomas de Maiziere trifft Mohamed Hassad

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    عبرت جهات رسمية في المغرب عن استعدادها للتعاون مع ألمانيا واستقبال مواطنيها المرحلين، في حين انتقدت منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش ذلك، .وزير الداخلية الألمانية توماس دي ميزير قال الاثنين (29 شباط/فبراير 2016) إن نظيره المغربي محمد حصاد تعهد بالنظر في طلبات إعادة اللاجئين المغاربة من ألمانيا في غضون 45 يوما.

  • Deutschland Algerien Sellal bei Merkel PK

    تونس والجزائر والمغرب في قائمة ألمانيا "للدول الآمنة"

    طالبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال أثناء زيارته لبرلين في يناير/كانون الثاني 2016 بتعاون السلطات الجزائرية في عملية ترحيل الجزائريين الذي رفضت ألمانيا منحهم حق اللجوء. وقال سلال حينها إن بلاده مستعدة للتعاون بخصوص ذلك، لكن قبل إبعاد أي شخص إلى الجزائر "يجب بالطبع التأكد من أنه جزائري".

  • default

    تونس والجزائر والمغرب في قائمة ألمانيا "للدول الآمنة"

    تونس هي الأخرى، أبدت استعدادها لاستقبال مواطنيها المرفوضة طلبات لجوئهم في ألمانيا، كما أعلن ذلك وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي خلال مؤتمر صحافي مع مضيفه الألماني فرانك ـ فالتر شتاينماير مطلع العام الجاري.

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    تونس والجزائر والمغرب في قائمة ألمانيا "للدول الآمنة"

    إدراج تركيا ضمن "الدول الأمنة" حسب قانون اللجوء الألماني أثار مخاوف الأكراد من رفض طلبات لجوئهم. وتتهم منظمة العفو الدولية تركيا بفرض "عقاب جماعي" على الأكراد بسبب الإجراءات الأمنية في المناطق ذات الأغلبية الكردية في جنوب شرقي البلاد. بيد أن نائب المستشارة الألمانية زيغمار غابرييل أوضح أن بلاده ستستمر في منح اللجوء للأكراد متى استدعى الأمر ذلك.

  • Balkan Flüchtlinge

    تونس والجزائر والمغرب في قائمة ألمانيا "للدول الآمنة"

    إدراج دول غرب البلقان في قائمة "الدول الآمنة" يعني احتمال ترحيل الآف من طالبي اللجوء من هذه المنطقة إلى بلدانهم. أغلب هؤلاء اللاجئين هم من أقلية الروما ويدعون تعرضهم للاضطهاد ولانتهاك حقوقهم في البلدان التي يعيشون فيها.

  • Bildergalerie Flüchtlingsunterbringung in Deutschland

    تونس والجزائر والمغرب في قائمة ألمانيا "للدول الآمنة"

    ما ينطبق على الدول التي صنفتها ألمانيا باعتبارها "آمنة" ينطبق أيضا على اللاجئين القادمين من كوسوفو. فقد سبق لوزير الخارجية الألمانية فرانك فالتر شتاينماير أن شدد على أن غير الملاحقين سياسيا في كوسوفو لن يحصلوا على إقامة دائمة في ألمانيا وسيعودون إلى بلدهم.

  • default

    تونس والجزائر والمغرب في قائمة ألمانيا "للدول الآمنة"

    بعد إدخال تعديلات مشددة على قانون اللجوء في ألمانيا في تشرين/ أكتوبر 2015 أصبحت ألبانيا أيضا ضمن قائمة "الدول الآمنة" ومنذ ذلك الحين تم ترحيل مئات الألبان إلى بلادهم لافتقادهم إلى سبب قانوني يمنحهم اللجوء. فمعظم الألبان الذين وصلوا إلى ألمانيا كان هدفهم تحسين أوضاعهم الاقتصادية بالدرجة الأولى.

    الكاتب: هـ.د


 

 

مختارات

تونس والجزائر والمغرب في قائمة ألمانيا "للدول الآمنة"

بسبب الصعوبات التي تواجهها ألمانيا في احتواء جميع اللاجئين الذين دخلوا أراضيها، أقدمت الحكومة الألمانية على إدراج بعض الدول في قائمة "البلدان الآمنة"، مما يساعدها على ترحيل من رفض طلب لجوئهم إلى بلدانهم الأصلية بسرعة. (29.02.2016)  

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