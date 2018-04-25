وكيل أعمال بوغبا ومهمة البحث عن نادٍ جديد لموكله

بعد الخلافات المتكررة بين المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد ولاعب خط وسط فريقه بول بوغبا، يبدو أن النجم الفرنسي ينتظر نهاية الموسم لتغيير الأجواء والبحث عن نادٍ جديد. وبحسب مصادر صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن وكيل إعماله مينو رايولا قد عرض خدمات موكله على نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان الذي يهتم أيضاً بالتعاقد مع بوغبا.
بيد أن قواعد اللعب النظيف للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد تحول دون إتمام هذه الصفقة، بعدما تعاقد النادي الفرنسي بداية الموسم الحالي مع البرازيلي نيمار دا سيلفا في صفقة بلغت 220 مليون يورو، وإعارة كيليان مبابي الذي ينص عقد إعارته على انضمامه بشكل نهائي إلى النادي الباريسي في الموسم القادم مقابل 180 مليون يورو.
وقد دفعت إمكانية فشل صفقة الانتقال إلى باريس وكيل أعمال بوغبا إلى عرض خدمات الدولي الفرنسي على أندية أوروبية كبيرة أخرى من بينها ريال مدريد ونانشستر سيتي وناديه الإيطالي السابق يوفينتوس.
وبالنظر إلى الخلاف القائم بين بوغبا والمدرب البرتغالي جوزي مورينيو، قد يكون رحيل النجم الفرنسي في مصلحة الطرفين. فمن جهة قد يستعيد بوغبا مستواه السابق مع فريقه الجديد، ومن جهة أخرى، سيكون أمام مورينيو فرصة للتعاقد مع لاعب جديد قد يقدم الإضافة التي يحتاجها مانشستر يونايتد في خط الوسط.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي
توتنهام هوتسبر
نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي
يوفنتوس تورين
نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي
ليفربول
المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي
تشيلسي
نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي
أرسنال
خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي
مانشستر سيتي
تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي
بايرن ميونيخ
الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي
ريال مدريد
احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي
برشلونة
بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي
مانشستر يونايتد
حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري