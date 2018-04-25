وكيل أعمال بوغبا ومهمة البحث عن نادٍ جديد لموكله

بعد الخلافات المتكررة بين المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد ولاعب خط وسط فريقه بول بوغبا، يبدو أن النجم الفرنسي ينتظر نهاية الموسم لتغيير الأجواء والبحث عن نادٍ جديد. وبحسب مصادر صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن وكيل إعماله مينو رايولا قد عرض خدمات موكله على نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان الذي يهتم أيضاً بالتعاقد مع بوغبا.

بيد أن قواعد اللعب النظيف للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد تحول دون إتمام هذه الصفقة، بعدما تعاقد النادي الفرنسي بداية الموسم الحالي مع البرازيلي نيمار دا سيلفا في صفقة بلغت 220 مليون يورو، وإعارة كيليان مبابي الذي ينص عقد إعارته على انضمامه بشكل نهائي إلى النادي الباريسي في الموسم القادم مقابل 180 مليون يورو.

وقد دفعت إمكانية فشل صفقة الانتقال إلى باريس وكيل أعمال بوغبا إلى عرض خدمات الدولي الفرنسي على أندية أوروبية كبيرة أخرى من بينها ريال مدريد ونانشستر سيتي وناديه الإيطالي السابق يوفينتوس.

وبالنظر إلى الخلاف القائم بين بوغبا والمدرب البرتغالي جوزي مورينيو، قد يكون رحيل النجم الفرنسي في مصلحة الطرفين. فمن جهة قد يستعيد بوغبا مستواه السابق مع فريقه الجديد، ومن جهة أخرى، سيكون أمام مورينيو فرصة للتعاقد مع لاعب جديد قد يقدم الإضافة التي يحتاجها مانشستر يونايتد في خط الوسط.