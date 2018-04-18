 وفاة زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب عن 92 عاما | أخبار | DW | 18.04.2018
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أخبار

وفاة زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب عن 92 عاما

توفيت باربرا بوش، زوجة الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب ووالدة الرئيس الأسبق جورج بوش الابن، عن سن ناهز 92 عاما، بحسب بيان نشره على تويتر المتحدث باسم زوجها.

Barbara Bush Ex First Lady USA (REUTERS)

توفيت سيدة الولايات المتحدة الأولى سابقا باربرا بوش، زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج إتش دبليو بوش (الأب) عن عمر ناهز 92 عاما، بحسب ما أعلنته عائلتها في بيان. واختارت زوجة الرئيس الأسبق في وقت سابق من هذا الأسبوع عدم السعي للحصول على علاج طبي إضافي بجانب الرعاية التي تتلقاها بعد سلسلة من العلاجات الأخيرة في المستشفيات.

وكانت باربرا بوش سيدة الولايات المتحدة الأولى في الفترة (1993-1989). وشهدت فترة ولاية زوجها الوحيدة انتهاء الحرب الباردة، وشن الحرب التي قادتها الولايات المتحدة لإخراج العراق من الكويت. وتولى الإبن الأكبر لهما، جورج دبليو بوش، الرئاسة لفترتين (2009-2001)، كما كان ابنهما الآخر، جيب بوش، حاكما لولاية فلوريدا (2007-1999). ووصف جورج اتش دبليو بوش / 93 عاما/ زوجته ذات مرة بأنها "الدعامة الأساسية" لعائلته.

ولطالما دافعت باربرا بوش، وهي أم لستة أطفال، عن محو الأمية الوطنية عندما كانت هي وزوجها في البيت الأبيض. ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته، السيدة الأولى ميلانيا ترامب، باربرا بوش بأنها كانت مدافعة عن الأسرة الأمريكية، وأنها ستظل في الذاكرة طويلا "لإخلاصها الشديد للدولة والعائلة". وقال في بيان "من بين أعظم إنجازاتها الاعتراف بأهمية محو الأمية كقيمة أساسية تتطلب رعاية وحماية". كما أصدر الرئيس الأسبق بيل كلينتون ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون بيانا أعربا فيه عن حزنهما لوفاة باربرا بوش.

وولدت باربرا بيرس في حزيران/ يونيو 1925 في ولاية نيويورك. والتقت جورج هربرت ووكر بوش في سن السادسة عشرة واقترنت به بعد ثلاث سنوات، وقد انجبا معا ستة ابناء من بينهم جورج دبليو بوش.

ح.ز/ و.ب (د.ب.أ / أ.ف.ب / رويترز)   

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    الكاتب: شمس العياري


 

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