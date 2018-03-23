 وفاة الشرطي الفرنسي الذي حل محل رهينة خلال هجوم تريب | أخبار | DW | 24.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

وفاة الشرطي الفرنسي الذي حل محل رهينة خلال هجوم تريب

قال وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولوم إن الضابط الفرنسي الذي بادل نفسه بأحد الرهائن في هجوم على متجر في جنوب غرب فرنسا قد توفي. وكان الضابط يصارع الموت بعد إصابته بالرصاص، قبل أن تداهم قوات الشرطة المتجر وتقتل المهاجم.

Frankreich Trebes - Polizeiaufgebot nahe Geiselnahme in Supermarkt (Reuters/R. Duvignau)

أعلن وزير داخلية فرنسا، جيرار كولوم اليوم السبت (24 آذار/مارس 2018)، وفاة رجل شرطة، كان قد أصيب في هجوم إرهابي وقع جنوب فرنسا أمس الجمعة، ليرتفع عدد القتلى في الهجوم إلى أربعة، بالإضافة إلى المهاجم.

وقال كولوم، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أن رجل الشرطة (45 عاما) وهو من قوات الدرك، بادل نفسه كرهينة مقابل إطلاق سراح الرهائن المدنيين، الذين كانوا محتجزين في أحد المتاجر الكبرى.

وكان الضابط يصارع الموت بعد إصابته بالرصاص داخل المتجر في بلدة تريب قبل أن تداهم قوات الشرطة الخاصة المتجر وتقتل المهاجم الذي كان قد أقتحم المتجر.

وقال كولوم على تويتر التي ذكر فيها أن اسم الضابط أرنو بلترام "توفي من أجل بلاده. لن تنسى فرنسا قط بطولته وشجاعته وتضحيته". وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد صرح في وقت سابق إن الشرطي "أنقذ حياة أشخاص وشرف فيلقه وبلده".

وكان تاجر مخدرات صغير، يبدو أنه تحول إلى إرهابي قد قتل ثلاثة أشخاص في سلسلة من هجمات، وقعت جنوب فرنسا أمس الجمعة قبل أن تقتله الشرطة بعد حصار استمر لساعات. وأصيب خمسة أشخاص آخرين في الهجمات، من بينهم رجل الشرطة.

وتبنى تنظيم "الدولة الإسلامية" العملية. وقال في بيان إن منفذ "هجوم تريب هو جندي في ‘الدولة الإسلامية’".

ز.أ.ب/ه.د (د ب أ، رويترز)

  • Anschlag auf Pariser Synagoge 1980 (AFP/Getty Images)

    محطات دموية .. الإرهاب يضرب فرنسا

    هجوم دموي.. والفاعل غير معروف

    انفجرت قنبلة شهر تشرين الأول/ أكتوبر1980 في معبد يهودي بباريس مّا أدى إلى مصرع 4 أشخاص وجرح 46. المُثير في القضية أنه لحد الآن، لم تحدّد العدالة الفرنسية منفذي الهجوم. حامت الشكوك حول حسان دياب، الذي يعمل حاليا أستاذا جامعيا في كندا، حيث جرى توقيفه عام 2008، ثم نقله إلى فرنسا. وبعد مسار مطول من التحقيق، أعلنت العدالة الفرنسية بداية 2018 أن الأدلة بحق دياب غير دامغة، وبالتالي أطلق سراحه.

  • Frankreich Carlos der Schakal (picture-alliance/dpa)

    محطات دموية .. الإرهاب يضرب فرنسا

    كارلوس.. الثعلب الإرهابي

    شكّل الفنزويلي كارلوس، الملقب بالثعلب، كابوسا لفرنسا قبل اعتقاله عام 1994. وجهت له اتهامات بالضلوع في مقتل شرطيين عام 1975 بباريس، ثم هجوم آخر عام 1982 عبر تفجير قنبلة في قطار، ممّا أدى إلى مقتل 5 أشخاص وجرح 27. نهاية العام ذاته اتُهم بقيادة هجومين في محطة قطار مرسيليا وقطار TGV، انتهيا بمصرع 5 أشخاص وجرح 45. من دوافع هجماته رغبته بإطلاق سراح رفيقيه الألمانية ماغدالينا كوب والسويسري برونو بيرغيت.

  • Frankreich Paris - Anschlag der Algerischen Terrorgruppe GIA 1995 (Getty Images/AFP/J. Guez)

    محطات دموية .. الإرهاب يضرب فرنسا

    GIA تصل إلى فرنسا

    خرجت عمليات الجماعة الإسلامية المسلحة GIA من الجزائر إلى فرنسا عام 1995، عندما تعرّضت هذه الأخيرة لثمانية هجمات، استخدمت فيها قنابل وأسلحة تقليدية أدت إلى مصرع 8 أشخاص وجرح 200 آخرين. الهجوم الأسوأ وقع في محطة سان ميشيل نوتردام بباريس، كما اغتيل إمام جزائري ومرافقه بباريس. أدت الهجمات إلى توتر في علاقات فرنسا بالجزائر، خاصة مع اتهامات بتورط أجهزة أمنية جزائرية في عمليات GIA.

  • Schweigemarsch gegen Terror in Toulouse (Reuters)

    محطات دموية .. الإرهاب يضرب فرنسا

    حتى الأطفال لم يسلموا من الإرهاب

    أجهز محمد مراح على سبعة أشخاص، وثلاثة أطفال، فضلاً عن جرحه ستة آخرين، في ثلاث هجمات مختلفة، بمدينتي تولوز ومونتوبان شهر مارس 2012، أخطرها في مدخل مدرسة يهودية. أعلن "جند الخلافة" المرتبط بالقاعدة مسؤوليته عن الواقعة، غير أن الشرطة الفرنسية نفت أن تكون لمراح علاقة بأيّ تنظيم.

  • Gedenkveranstaltung zu Anschlägen in Paris in Liverpool 11.1.2015 (Reuters/Noble)

    محطات دموية .. الإرهاب يضرب فرنسا

    مجزرة شارلي إيبدو

    مثلت بداية عام 2015 صدمة كبيرة للفرنسيين، إثر قيام ثلاثة مسلحين، هما الأخوين كواشي وأميدي كوليبالي، المرتبطين بتنظيم "داعش"، بقتل 27 شخصا. أول الهجمات كانت على مجلة شارلي إيبدو، حيث قتل 12 شخصاً، بينهم ثمانية من طاقم المجلة الساخرة. وبعدها قُتل أربعة في متجر يهودي من لدن كوليبالي، الذي كان يحتجز رهائن قبل تصفيته. قُتلت شرطية في مكان آخر، قبل محاصرة الأخوين كواشي في مطبعة.

  • Paris - Eagles of Death Metal Bataclan (picture-alliance/dpa)

    محطات دموية .. الإرهاب يضرب فرنسا

    حمام دم في باريس وسان دوني

    نفذ "داعش" أسوأ هجوم إرهابي بفرنسا شهر نوفمبر 2015. مجموعة هجمات نفذها جهاديون في باريس وسان دوني. بدأت في ملعب فرنسا عبر تفجير 3 إرهابيين لأجسادهم، ثم جرى إطلاق النار على زبائن مقاهٍ ومطاعم، وكان الهجوم المروّع في مسرح باتكلان بإطلاق الرصاص على جمع من الناس. وصل عدد القتلى إلى 130 والجرحى إلى 413. تزعم المجموعة المنفذة عبد الحميد أبا عوض، مغربي- بلجيكي، وقد قُتل لاحقاً برفقة شركاء آخرين.

  • Trauer um Opfer in Nizza (Reuters/E. Gaillard)

    محطات دموية .. الإرهاب يضرب فرنسا

    نيس تنزف دما

    يوم صيفي هادئ في نيس عام 2016 ينتهي بمجزرة. محمد لحويج بوهلال يقود شاحنة ثم يدهس جمعا من المدنيين، متسبباً في مقتل 86 شخصا وجرح 458، قبل الإجهاز عليه. تبنى "داعش" العملية، لكن الادعاء العام الفرنسي قال إن الهجوم منفرد. لم يعرف عن بوهلال، التونسي الجنسية، تدينه أو ارتباطه بالإسلام الراديكالي، ولم تعرف دوافعه وراء الهجوم الذي تسبّب باستمرار حالة الطوارئ بفرنسا بعدما كان من المقرر نهايتها.

  • Frankreich Geiselnahme in Trèbes bei Carcassonne (picture-alliance/La Depeche Du Midi)

    محطات دموية .. الإرهاب يضرب فرنسا

    هجوم إرهابي في تريب

    آخر الحوادث الإرهابية أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصابة أربعة آخرين بجروح في هجمات نفذها مسلح قال إنه من تنظيم "داعش" اليوم الجمعة 23 آذار/ مارس 2018. المسلح احتجز رهائن في بلدة تريب بجنوبي غرب البلاد، قبل أن ترديه قوات الأمن قتيلا. فيما أدعى التنظيم أن الفاعل أحد جنوده. والرئيس الفرنسي ماكرون يصف الهجوم بالـ"إرهابي" نفذه إسلامي متشدد.

    الكاتب: إسماعيل عزام


مختارات

ماكرون يصف اعتداء تريب بـ "الهجوم الإرهابي الإسلامي"  

أربعة قتلى من بينهم المنفذ في ثلاث هجمات بجنوب فرنسا

قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب أربعة آخرون بجروح في هجمات نفذها مسلح قال إنه من تنظيم "داعش". المسلح احتجز رهائن في بلدة تريب بجنوبي غرب البلاد، قبل أن ترديه قوات الأمن قتيلا. فيما أدعى التنظيم أن الفاعل أحد جنوده. (23.03.2018)  

ضابط شرطة يبادل نفسه برهينة في الهجوم المسلح بفرنسا

شهدت بلدة تريب جنوبي فرنسا عملية بطولية من قبل أحد ضباط الدرك الفرنسي بعد أن قام بمبادلة نفسه برهينة وذلك أثناء عملية احتجاز رهائن في أحد متاجر البلدة. وأدى الحادث إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أربعة آخرون. (23.03.2018)  

محطات دموية .. الإرهاب يضرب فرنسا

ارتفعت مؤخرا حدة الهجمات الإرهابية في فرنسا، لكن هذه الدولة عانت منذ عقود من ضربات ضد المدنيين ورجال الأمن فوق ترابها. نعرض هنا جانبا من أبرز ما عانته فرنسا في مواجهة الإرهاب خلال العقود الأخيرة. (23.03.2018)  

مواضيع ذات صلة

Frankreich Paris - Emmanuel Macron hält Ansprache bezüglich der Geiselnahme in einem Supermarkt in Trebes

ماكرون يصف اعتداء تريب بـ "الهجوم الإرهابي الإسلامي" 23.03.2018

أكد الرئيس الفرنسي أن "الهجوم الإرهابي الإسلامي" الذي وقع الجمعة بجنوب فرنسا أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 16 آخرين، مبدياً تصميمه على قيادة المعركة ضد الإرهاب، ومطالبا الفرنسيين بأن يكونوا واعيين بالتهديد الإرهابي.

Frankreich Geiselnahme in Trèbes bei Carcassonne

ضابط شرطة يبادل نفسه برهينة في الهجوم المسلح بفرنسا 23.03.2018

شهدت بلدة تريب جنوبي فرنسا عملية بطولية من قبل أحد ضباط الدرك الفرنسي بعد أن قام بمبادلة نفسه برهينة وذلك أثناء عملية احتجاز رهائن في أحد متاجر البلدة. وأدى الحادث إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أربعة آخرون.

Frankreich Geiselnahme in Trèbes bei Carcassonne

أربعة قتلى من بينهم المنفذ في ثلاث هجمات بجنوب فرنسا 23.03.2018

قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب أربعة آخرون بجروح في هجمات نفذها مسلح قال إنه من تنظيم "داعش". المسلح احتجز رهائن في بلدة تريب بجنوبي غرب البلاد، قبل أن ترديه قوات الأمن قتيلا. فيما أدعى التنظيم أن الفاعل أحد جنوده.

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  