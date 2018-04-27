 وظيفة الأحلام: أربعة آلاف دولار شهرياً لتسافر حول العالم! | عالم المنوعات | DW | 27.04.2018
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منوعات

وظيفة الأحلام: أربعة آلاف دولار شهرياً لتسافر حول العالم!

تمنح شركة طيران 4000 دولار لمن يرغب في السفر إلى جميع أنحاء العالم. وأنت تختار الدولة التي تسفر إليها! ولكن بشروط...

Flugzeug - WOW Air Iceland (picture-alliance/dpa/W. Minich)

نشرت شركة الطيران الآيسلندية "واو إير" إعلاناً عن وظيفة تبدو وكأنها وظيفة الأحلام للكثيرين: السفر إلى جميع أنحاء العالم من الأول من يونيو/ حزيران وحتى 15 أغسطس/ آب مقابل أربعة آلاف دولار في الشهر وشقة في آيسلندا تدفع الشركة إيجارها.

ووضعت شركة الطيران الآيسلندية شروطاً تتمثل في أن يقوم المتقدمون للوظيفة بكتابة تقارير وتصوير صور ومقاطع فيديو عن كل دول يزورونها لصالح موقعها الإلكتروني وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما جاء في طلب التوظيف.

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ويمكن للراغبين في هذه الوظيفة/ المغامرة تقديم طلباتهم حتى الخامس عشر من شهر مايو/ أيار. كما يمكن تقديم طلب المشاركة مع صديق أو صديقة أو شريك العمر، فيما تنتظر شركة الطيران الآيسلندية من الفائزين بهذا العرض أن يقوما بتزويدها بتقارير عن المطبخ في الوجهات التي سيسافرون إليها، بالإضافة إلى الحياة الثقافية والحياة اليومية والحياة الليلية، كي يستفيد منها العملاء في دليل إلكتروني للسفر خاص بـ"واو إير".

لا تتأخروا في تقديم طلباتكم لاكتشاف العالم والطيران مجاناً والحصول على المال مقابل ذلك كله!

ع.اع/ ي.أ (DW)

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    هذه السيارة "الفضائية" من صناعة عامل فندق بريطاني يدعى باول باكون. استغرق صناعة سيارته 18 شهرا في ورشة منزله من دون مساعدة من أحد. محرك السيارة بست اسطوانات كبيرة. ورغم كل الإضافات وشكل السيارة الغريب، منحته السلطات إذنا بقيادتها في الشوارع.

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    قبل عامين عرضت شركة "او أس في" الايطالية سيارة كهربائية في السوق يمكن تركيبها خلال ساعة فقط. فكرة السيارة تقوم على مبدأ " المصدر المفتوح" ، حتى أن كل تفاصيل وخطط عمل السيارة معروضة في الانترنت. وإذا أراد المرء شرائها، فيمكنه القيام بذلك عبر الانترنت أيضا. تكلفة الطراز الجديد منها يصل إلى 11 ألف يورو.

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    إن كان ينقصك المال .. فاصنع سيارتك بنفسك!

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    هيكل السيارة يعود إلى سيارة سباق من عام 1907، أما المحرك فهو لطائرة من العشرينات وقوته تصل إلى 750 حصان. سيارة "بروتوس" هذه كما أطلق عليها صانعوها من متحف مدينة "زنهايم" الألمانية. و يصفها الصانعون "شيطانة" فهي تطلق نارا من الخلف حين قيادتها. ورغم القدرة التي يمتلكها المحرك، لم يجرأ أحد ما على اختبار أقصى سرعة لهذه السيارة حتى الآن.

  • Videostill des 'Fahrradi Farfalla FFX', eines mit Karosserie verkleideten Liegefahrrads (Copyright: DW)

    إن كان ينقصك المال .. فاصنع سيارتك بنفسك!

    هذه ليست سيارة فيراري ، بل إنها دراجة على شكل سيارة فيراري. صنعها الفنان هانيس لانغدير من مواد بلاستيكية وورقية. بالطبع تتحرك هذه السيارة "الدراجة" بالدفع بالقدمين. وهي بذلك أبطأ سيارة رياضية في العالم.


مختارات

إن كان ينقصك المال .. فاصنع سيارتك بنفسك!

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