وظيفة الأحلام: أربعة آلاف دولار شهرياً لتسافر حول العالم!

نشرت شركة الطيران الآيسلندية "واو إير" إعلاناً عن وظيفة تبدو وكأنها وظيفة الأحلام للكثيرين: السفر إلى جميع أنحاء العالم من الأول من يونيو/ حزيران وحتى 15 أغسطس/ آب مقابل أربعة آلاف دولار في الشهر وشقة في آيسلندا تدفع الشركة إيجارها.

ووضعت شركة الطيران الآيسلندية شروطاً تتمثل في أن يقوم المتقدمون للوظيفة بكتابة تقارير وتصوير صور ومقاطع فيديو عن كل دول يزورونها لصالح موقعها الإلكتروني وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما جاء في طلب التوظيف.

ويمكن للراغبين في هذه الوظيفة/ المغامرة تقديم طلباتهم حتى الخامس عشر من شهر مايو/ أيار. كما يمكن تقديم طلب المشاركة مع صديق أو صديقة أو شريك العمر، فيما تنتظر شركة الطيران الآيسلندية من الفائزين بهذا العرض أن يقوما بتزويدها بتقارير عن المطبخ في الوجهات التي سيسافرون إليها، بالإضافة إلى الحياة الثقافية والحياة اليومية والحياة الليلية، كي يستفيد منها العملاء في دليل إلكتروني للسفر خاص بـ"واو إير".

لا تتأخروا في تقديم طلباتكم لاكتشاف العالم والطيران مجاناً والحصول على المال مقابل ذلك كله!

ع.اع/ ي.أ (DW)