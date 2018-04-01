 وزير الدفاع الإسرائيلي يرفض مطالب بالتحقيق في أحداث غزة | أخبار | DW | 01.04.2018
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أخبار

وزير الدفاع الإسرائيلي يرفض مطالب بالتحقيق في أحداث غزة

رفض وزير الدفاع الإسرائيلي المطالب بإجراء تحقيق في قتل 15 فلسطينياً خلال مظاهرة شابتها أعمال عنف يوم الجمعة الماضي عند الحدود مع غزة، مضيفاً أن تسعين بالمئة من المشاركين في المسيرة كانوا من عناصر حماس وأبناء عائلاتهم.

Israel Palästina | Proteste am Tag der Trauer | Gaza (Reuters/I. Abu Mustafa)

رفض وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان اليوم الأحد (الأول من نيسان/ أبريل 2018) المطالب بإجراء تحقيق في قتل الجيش 15 فلسطينياً خلال مظاهرة شابتها أعمال عنف يوم الجمعة عند الحدود مع غزة. وقال ليبرمان لراديو الجيش الإسرائيلي: "قام الجنود الإسرائيليون بما يلزم. أعتقد أن جميع الجنود يستحقون ميدالية...وبالنسبة لتشكيل لجنة للتحقيق.. لن تكون هناك لجنة". وأفاد وزير الدفاع بأن تسعين بالمئة من المشاركين في المسيرة التي جرت أول أمس الجمعة بمحاذاة السياج الأمني المحيط بقطاع غزة كانوا من عناصر حماس وأبناء عائلاتهم.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية الأحد عن ليبرمان قوله إن "ما لا يقل عن أحد عشر من الفلسطينيين الذين قُتلوا قبل يومين بمحاذاة السياج الأمني المحيط بالقطاع كانوا إرهابيين".

وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان

وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان

وأضاف أن الحركة (حماس) أنفقت على المسيرة 15 مليون دولار على أقل تقدير، متسائلاً: "ما هي كمية الأدوية التي كان من الممكن شراؤها بهذا المبلغ لصالح سكان غزة؟". وحسب الإذاعة، اعتقلت قوة من الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأحد فلسطينياً تسلل من جنوب قطاع غزة إلى إسرائيل. وتمت إحالته إلى التحقيق.

عريقات يتهم واشنطن بـ"الانحياز الأعمى" لإسرائيل

من جانب آخر ذكر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات للإذاعة الفلسطينية الرسمية أن واشنطن "أفشلت محاولة أخرى لصياغة بيان متواضع عن مجلس الأمن". وقال عريقات إن سفيرة الولايات المتحدة نيكي هايلي "أصرت أن تقف الحامي لجرائم الحرب الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة". واتهم عريقات واشنطن بـ "الانحياز الأعمى" لصالح إسرائيل، مشدداً على أن ذلك يتطلب موقفاً عربياً "لأن الإدارة الأمريكية الحالية تدفع المنطقة وشعوبها إلى مربع من العنف وإراقة الدماء والفوضى".

مختارات

بعد مقتل 15 فلسطينيا في "مسيرة العودة"، تقول إسرائيل إن جنودها كانوا يردون على شغب المتظاهرين. ودعت ألمانيا الفلسطينيين لعدم انتهاك المصالح الأمنية المشروعة لإسرائيل وطالبت إسرائيل بالدفاع عن تلك المصالح بصورة معتدلة. (31.03.2018)

خلال واحدة من أكبر المظاهرات الفلسطينية في السنوات الأخيرة قتل 15 فلسطينيا، كانوا يتظاهرون فيما يعرف بيوم الأرض. وطالب الرئيس عباس توفير حماية للشعب "الأعزل"، فيما قرر مجلس الأمن عقد جلسة لبحث الوضع. (30.03.2018)

وأضاف عريقات بالقول: "نحن سنطرق كل الأبواب الدولية، ولن نتوقف عن صمودنا، ولن نخضع، وسنستمر مستندين للقانون الدولي والشرعية الدولية ونكون أيقونة للعالم أمام الإدارة الأمريكية التي قررت أن تحرق جميع الجسور مع القانون والشرعية الدولية". وتابع: "أن الذي يميز هذه الإدارة الحالية في واشنطن عن الإدارات السابقة أنها قررت أن تأخذ مقعد القيادة لإسرائيل فيما يتعلق بفرض الإملاءات على الفلسطينيين في قضايا القدس والحدود واللاجئين والمستوطنات".

يُشار إلى أنه قُتل 15 فلسطينياً وأُصيب أكثر من 1200 آخرين في قطاع غزة أول أمس الجمعة مع بدء اعتصام شعبي غير مسبوق قرب السياج الفاصل مع إسرائيل. ودعت الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق مستقل في الوفيات. وتقول إسرائيل إن جنودها كانوا يردون على الشغب.

خ.س/ع.غ (د ب أ، رويترز)

  • Intifada 1988 (Getty Images/AFP/E. Baitel)

    30 عاماً على تأسيس حماس- بين العمل العسكري ودهاليز السياسة

    الجذور والتأسيس

    تُعرّف "حركة المقاومة الإسلامية"، المعروفة اختصاراً بـ"حماس"، عن نفسها بأنها "جناح من أجنحة الإخوان المسلمين بفلسطين". في 14 كانون الأول/ديسمبر 1987 اجتمعت شخصيات، من أبرزها أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي، وأعلنت عن تأسيس الحركة. جاء ذلك الإعلان بعد أسبوع على اندلاع "الانتفاضة الفلسطينية الأولى".

  • Palästina Gaza Vermummte Hamas-Mitglieder (picture-alliance/dpa/M. Saber)

    30 عاماً على تأسيس حماس- بين العمل العسكري ودهاليز السياسة

    الميثاق

    في 18 آب/أغسطس 1988 صدر "ميثاق حماس" محدداً هوية وأهداف الحركة. وصف الميثاق الصراع مع إسرائيل على أنه "ديني" ودعا "إلى تدمير إسرائيل وإقامة دولة فلسطينية على كامل فلسطين التاريخية".

  • USA Weißes Haus Unterzeichnung von Oslo 1 Präsident Bill Clinton (M) Israels Premierminister Yitzhak Rabin und PLO Vorsitzender Jassir Arafat (picture-alliance/CPA Media )

    30 عاماً على تأسيس حماس- بين العمل العسكري ودهاليز السياسة

    ضد اتفاقات أوسلو

    في 14 أيلول/سبتمبر من عام 1993 وبعد يوم من توقيع اتفاقات أوسلو للحكم الذاتي بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، خرج 300 شخص من حماس للتظاهر ضد الاتفاق داعين إلى مواصلة مهاجمة الجيش الإسرائيلي. وفي ذات اليوم، نفذت حماس أول تفجير انتحاري في قطاع غزة.

  • Jahresrückblick Januar 2006 Hamas Sieg Palästina (AP)

    30 عاماً على تأسيس حماس- بين العمل العسكري ودهاليز السياسة

    الفوز في انتخابات 2006

    قاطعت حماس انتخابات الحكم الذاتي الفلسطيني في عام 1996 لأنها منبثقة من "اتفاقات أوسلو" حسب ما أعلنت الحركة آنذاك، غير أنها عادت وشاركت في انتخابات 2006 وحققت فوزاً ساحقاً على حساب حركة "فتح".

  • Gazastreifen Graffiti in Gaza Stadt Aussöhnung Hamad und Fatah (picture-alliance/Zumapress)

    30 عاماً على تأسيس حماس- بين العمل العسكري ودهاليز السياسة

    الانقسام والسيطرة على غزة

    في 15 من حزيران/يونيو 2007، عقب اندلاع معارك عنيفة أدت إلى مقتل مئات الفلسطينيين بين أفراد القوى الأمنية التابعة لحركتي حماس وفتح سيطرت "حماس" على القطاع وطردت الكوادر الفتحاوية وقواها الأمنية من القطاع.

  • Flaggen der EU (picture alliance/dpa/J. Kalaene)

    30 عاماً على تأسيس حماس- بين العمل العسكري ودهاليز السياسة

    الاتحاد الأوروبي يصنفها بـ "الإرهابية"

    في 26 تموز/يوليو 2017 أيدت "محكمة العدل الأوروبية" قراراً صادراً عن "المجلس الأوروبي" بإبقاء الحركة على لائحة الاتحاد الأوروبي "للإرهاب". وكان الاتحاد الأوروبي قد أدرج حماس لأول مرة على قائمته للمنظمات الإرهابية أواخر عام 2001 على خلفيات تنفيذها عمليات "انتحارية".

  • Scheich Ahmed Jassin geistlicher Führer der Hamas Bewegung (AP)

    30 عاماً على تأسيس حماس- بين العمل العسكري ودهاليز السياسة

    اغتيالات

    في 22 آذار/مارس 2004، قامت إسرائيل باغتيال الزعيم الروحي للحركة أحمد ياسين. وبعد أقل من شهر، تم اغتيال خليفته عبد العزيز الرنتيسي. وقبلها بعامين اغتالت إسرائيل القائد العسكري في الحركة ومؤسس جناحها العسكري "كتائب عز الدين القسام" صلاح شحادة. كما كانت عمليات الاغتيال قد طالت أعضاء بارزين في الحركة كيحيى عياش وغيره.

  • Nahostkonflikt Israel Palästina Hamas Kämpfer ARCHIVBILD 2008 (picture-alliance/dpa)

    30 عاماً على تأسيس حماس- بين العمل العسكري ودهاليز السياسة

    حروب مع إسرائيل

    في 12 أيلول/سبتمبر 2005، انسحب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة بقرار أحادي الجانب. وخاضت الحركة وفصائل فلسطينية أخرى عدة حروب مع إسرائيل أبرزها في الأعوام 2008 و2009 و2012 و2014.

  • Khaled Meshaal politischer Führer der militanten palästinensischen Hamas (Reuters/N. Zeitoon)

    30 عاماً على تأسيس حماس- بين العمل العسكري ودهاليز السياسة

    "وثيقة سياسية جديدة"

    في الأول من أيار/مايو 2017، أعلنت الحركة من الدوحة عن تعديلات على برنامجها السياسي وافقت بموجبها على إقامة دولة فلسطينية بحدود عام 1967، مؤكدة أن الصراع "سياسي" وليس "دينياً" وبقبولها بفكرة إقامة الدولة الفلسطينية على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. من جانبها رفضت إسرائيل التعديلات قائلة إن حماس "تحاول خداع العالم".

  • Ägypten Kairo Vetrags-Unterzeichnung von Fatah und Hamas (Getty Images/AFP/K. Desouki)

    30 عاماً على تأسيس حماس- بين العمل العسكري ودهاليز السياسة

    المصالحة مع "فتح"

    في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2017 وقعت حركتا فتح وحماس في مقر "المخابرات العامة المصرية" في القاهرة على اتفاق المصالحة بهدف إنهاء عقد من الانقسامات بين الطرفين. واتفق الطرفان على أن تتسلم السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة الخاضع حالياً لسلطة حركة حماس، بحلول الأول من كانون الأول/ديسمبر "كحد أقصى". وقبل أيام فشلت الحركتان في الالتزام بذلك الموعد وتبادلتا الاتهامات بالمسؤولية عن ذلك.

  • Katar Qatar Emir Prinz Al-Thani in Gaza mit Ismail Haniyeh 23.10.2012 (AP)

    30 عاماً على تأسيس حماس- بين العمل العسكري ودهاليز السياسة

    علاقات متميزة مع إيران وتركيا وقطر وحزب الله

    تقدم إيران مختلف أشكال الدعم السياسي والمالي والعسكري لحركة حماس. كما تقيم الحركة علاقات وطيدة وتنسيق عالي المستوى مع حزب الله. وبالمثل وعلى خلفيته الإسلامية يقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساندة ودعماً للحركة على عدة أصعدة. وبالمثل تفعل قطر التي زار أميرها السابق حمد بن خليفة قطاع غزة في عام 2012.

  • Fatah Hamas Gipfeltreffen (AP)

    30 عاماً على تأسيس حماس- بين العمل العسكري ودهاليز السياسة

    علاقة متوترة مع مصر والسعودية والإمارات

    تقدم السعودية ومصر والإمارات وباقي دول الخليج دعماً للسلطة الفلسطينية، في حين تتسم علاقاتها بحركة حماس بالتوتر. وقد ازدادت العلاقات توتراً في السنوات الاخيرة على خلفية صراع السعودية مع الإخوان في مصر وباقي الدول العربية. كما أدت الأزمة الخليجية الأخيرة إلى صب مزيد من الزيت على النار.

  • Gaza - Reaktion auf Jerusalem-Status von Hamas Chef Ismail Haniyeh (Reuters/M. Salem)

    30 عاماً على تأسيس حماس- بين العمل العسكري ودهاليز السياسة

    حماس تتوعد بإسقاط قرار ترامب بشأن القدس

    حماس مدرجة على القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية. واليوم (14 كانون الأول/ديسمبر 2017) قال رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، خلال مهرجان جماهيري نظمته الحركة في الذكرى السنوية 30 لانطلاقتها في غزة: "سنسقط قرار ترامب مرة وإلى الأبد". خ.س


مختارات

30 عاماً على تأسيس حماس- بين العمل العسكري ودهاليز السياسة

في مثل هذا اليوم قبل ثلاثين عاماً، أعلنت "حركة المقاومة الإسلامية" (حماس) انطلاقتها. ما خلفيات وإرهاصات التأسيس؟ وما أهم المفاصل التاريخية التي مرت بها الحركة؟ وما أهم ما يميز علاقتها مع الإقليم والعالم؟ (14.12.2017)  

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