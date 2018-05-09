وزير الداخلية الألماني يعمل على ترحيل حارس سابق لبن لادن

قال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر اليوم الأربعاء (التاسع من أيار/مايو 2018) في برلين إنه من المقرر التطرق إلى مسألة ترحيل حارس سابق لزعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن خلال أحد الاجتماعات عقب ظهر اليوم، وأضاف: "هدفي هو التوصل إلى الترحيل في هذه الحالة أيضاً". وتتعلق الحالة بتونسي مقيم في مدينة بوخوم الألمانية يدعى سامي أ.

وحتى الآن يُحظر ترحيل التونسي المتطرف إلى بلاده بسبب مخاوف من تعرضه للتعذيب هناك.

ومن المرجح أن الوضع القانوني لهذه الحالة قد تغير بعد الحكم الأخير الذي أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والذي لم تعترض فيه على ترحيل التونسي هيكل إس.، الذي تصنفه السلطات الألمانية على أنه خطير أمنياً. وكانت الشرطة الاتحادية الألمانية سلمت هيكل قبل ظهر اليوم إلى السلطات التونسية.

وكانت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا رفضت دعوى لهيكل طالب فيها بعدم ترحيله. ورأت المحكمة أن ترحيل شخص مصنف على أنه خطير أمنياً إلى دولة مهدد فيها بالحكم عليه بالإعدام، لا ينتهك الدستور الألماني، إذا كان تنفيذ العقوبة مستبعداً. وقال زيهوفر: "هذا حكم متعقل للغاية". ورد الوزير بالإيجاب على سؤال حول ما إذا كان هذا الحكم سيكون له تبعات على حالة التونسي سامي أ.

خ.س/أ.ح (د ب أ)