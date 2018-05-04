وزير الداخلية الألماني يدافع عن رفيقه بعد تصريحات مثيرة حول اللاجئين

قال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري اليوم الاثنين (السابع من مايو/ أيار 2018) خلال اجتماع مجلس إدارة الحزب بمدينة ميونخ جنوبي ألمانيا: "لا يوجد هناك من يريد التشكيك في دولة القانون"، مضيفاً بقوله: "يعد ذلك حجة عبثية" مدافعاً بذلك عن رفيق في الحزب ألكسندر دوبرينت بعد تصريحاته المثيرة حول ترحيل اللاجئين.

يذكر أن دوبرينت الذي يشغل منصب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب البافاري بالبرلمان الألماني "بوندستاغ" قال لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر أمس الأحد فيما يتعلق بمحامين ومنظمات مساعدة إن "من يحاول منع ترحيل مجرمين، لا يعمل لأجل الحق في اللجوء، وإنما يعمل ضد السلام المجتمعي".

وتحدث السياسي البافاري حرفياً عن "صناعة عدوانية مناهضة للترحيل". وبناء على ذلك اتهم اتحاد المحامين الألمان دوبرينت بإضعاف دولة القانون.

ح.ز/ ع.غ (د.ب.أ)