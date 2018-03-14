 وزير الخارجية البريطاني لـ DW: لا يمكن لبوتين أن يتهرب من مسؤوليته | أخبار | DW | 20.03.2018
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أخبار

وزير الخارجية البريطاني لـ DW: لا يمكن لبوتين أن يتهرب من مسؤوليته

في مقابلة حصرية مع DW قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إنه "مقتنع" أن القيادة الروسية تقف وراء عملية تسميم العميل المزدوج سيرغي سكريبال، معبراً عن سعادته بعد التضامن الذي عبر عنه الشركاء تجاه بريطانيا.

Zhanna Nemtsova spricht mit Boris Johnson (DW/E. Danilovic)

تعليقاً على قضية اتهام لندن للقيادة الروسية بالوقوف وراء تسميم العميل المزدوج سيرغي سكريبال، استهل وزير الخارجية البريطاني مقابلته مع  DW بالقول "لا خلاف لبريطانيا مع روسيا أو مع الشعب الروسي"، موضحا أن المشكلة "انطلقت من الكرملين، أي من الدولة الروسية". وجواباً على سؤال حول ما إذا كان هناك "دليل دامغ" يثبت بأن الرئيس الروسي فلادمير بوتين هو من أعطى الأوامر بتنفيذ العملية، قال جونسون "في نهاية المطاف السيد بوتين هو الرئيس ولا يمكنه التهرب من المسؤولية".

مختارات

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أشبه بأيام الحرب الباردة، روسيا ترفض اتهامات رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي و"ترجيحها" تورط روسيا في تسميم جاسوس روسي مزدوج سابق وابنته في بريطانيا. (12.03.2018)

ومضى وزير الخارجية البريطاني يقول إن أن الخبراء البريطانيون على "قناعة" تامة أن العينة التي تم تحليلها هي روسية المنشأ. وقد برر جونسون نهج بلاده في التعامل مع الأزمة: "لا شكل لدينا. لا خيار لدينا إلا أن نسير على هذا النهج". وأضاف أن بريطانيا أعطت روسيا فرصة للتعليق على الأمر، إل أننا لم نتلق "إجابات منطقية".

وتعليقاً على الموقف الدولي إزاء هذه الأزمة، عبر الوزير البريطاني عن سعادته بوقوف الدول الأخرى إلى جانب بلاده "هناك تعاطف كبير في المجتمع الدولي".

ويذكر أن الاتحاد الأوروبي قد أكد أمس الاثنين على "تضامنه المطلق" مع لندن.

يشار إلى أن بريطانيا اتهمت روسيا بالوقوف وراء تسميم سكريبال، وهو مانفته موسكو. وتبادلت الدولتان طرد الدبلوماسيين.

خ.س/ح.ز (DW)

  • Tänzerin und Spionin Mata Hari (Foto: dpa)

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  • Julius und Ethel Rosenberg (Foto: dpa)

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  • Helmut Schmidt, Günter Guillaume und Willy Brandt im Kanzleramt (Foto: picture alliance/AP Images)

    أبرز فضائح التجسس في التاريخ الحديث

    غونتر غيوم (وسط) كان يعمل سكرتيراً لمستشار ألمانيا الغربية فيلي براندت، وفي ذات الوقت، جاسوساً لصالح جمهورية ألمانيا الشرقية. قام غيوم بتزويد وزارة أمن الدولة "شتازي" بوثائق سرية من مقر المستشارية. اختراق جاسوس ألماني شرقي لدوائر الحكم في ألمانيا الغربية سبب صدمة للرأي العام الألماني ودفع المستشار براندت إلى الاستقالة تحت ضغط شعبي كبير.

  • Anthony Blunt der Cmabridge Five zusammen mit der Queen (Foto: picture alliance/empics)

    أبرز فضائح التجسس في التاريخ الحديث

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    أبرز فضائح التجسس في التاريخ الحديث

    ألقى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي" القبض على آنا تشابمان سنة 2010، كجزء من خلية تجسس روسية. أفرج عن الجاسوسة المحترفة في عملية لتبادل السجناء مع روسيا، لتبدأ بعدها العمل في موسكو كعارضة أزياء ومقدمة تلفزيونية. وظهرت تشابمان على غلاف مجلة "ماكسيم" الرجالية الروسية بملابس داخلية ومسدس، وهي تعتبر رمزاً وطنياً في روسيا.

  • Spionageprozess um Familie Anschlag (Foto: Getty Images)

    أبرز فضائح التجسس في التاريخ الحديث

    تلقت هايدرون أنشلاغ طيلة عقد كامل من الزمن في بيتها بماربورغ الألمانية أوامر من الجهاز المركزي للمخابرات الروسية في موسكو بواسطة مذياع ذي موجات قصيرة. وكتمويه للسلطات، قدم الزوجان أنشلاغ نفسيهما كمواطنين نمساويين، ومن المحتمل أنهما زودا روسيا بمئات الملفات السرية حول أنشطة حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي. وجهت إليهما تهمة التجسس سنة 2013.

  • Deutscher Politiker Franz Josef Strauß in einem Panzer (Foto: dpa)

    أبرز فضائح التجسس في التاريخ الحديث

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  • Demonstranten gegen den NSA-Skandal (Foto: dpa)

    أبرز فضائح التجسس في التاريخ الحديث

    في الماضي، كانت الحكومات تخشى من العملاء المزدوجين. أما اليوم، فإنها تتخوف خاصة من تقنيات التنصت المتطورة. العميل الأمريكي السابق إدوارد سنودن، إلى جانب مليون وسبعمائة ألف ملف مسرب لوكالة الأمن القومي الأمريكية، كشفت في صيف 2013 أن الولايات المتحدة الأمريكية ودولاً أخرى قامت بمراقبة شبكات التواصل العالمية والإنترنت، وقامت بحفظ بيانات ملايين الأشخاص.

    الكاتب: نينا نيبرقال / س.ع


مختارات

أبرز فضائح التجسس في التاريخ الحديث

طرق خبيثة يتبعها الجواسيس المحترفون منذ قرون للحصول على معلومات فائقة السرية. بيد أنها ليست بمعزل عن الفضائح. إليكم أبرزها، بمناسبة مرور 60 عاماً على إنشاء وكالة المخابرات الألمانية. (30.03.2016)  

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