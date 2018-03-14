وزير الخارجية البريطاني لـ DW: لا يمكن لبوتين أن يتهرب من مسؤوليته | أخبار | DW | 20.03.2018

تعليقاً على قضية اتهام لندن للقيادة الروسية بالوقوف وراء تسميم العميل المزدوج سيرغي سكريبال، استهل وزير الخارجية البريطاني مقابلته مع DW بالقول "لا خلاف لبريطانيا مع روسيا أو مع الشعب الروسي"، موضحا أن المشكلة "انطلقت من الكرملين، أي من الدولة الروسية". وجواباً على سؤال حول ما إذا كان هناك "دليل دامغ" يثبت بأن الرئيس الروسي فلادمير بوتين هو من أعطى الأوامر بتنفيذ العملية، قال جونسون "في نهاية المطاف السيد بوتين هو الرئيس ولا يمكنه التهرب من المسؤولية".

ومضى وزير الخارجية البريطاني يقول إن أن الخبراء البريطانيون على "قناعة" تامة أن العينة التي تم تحليلها هي روسية المنشأ. وقد برر جونسون نهج بلاده في التعامل مع الأزمة: "لا شكل لدينا. لا خيار لدينا إلا أن نسير على هذا النهج". وأضاف أن بريطانيا أعطت روسيا فرصة للتعليق على الأمر، إل أننا لم نتلق "إجابات منطقية".

وتعليقاً على الموقف الدولي إزاء هذه الأزمة، عبر الوزير البريطاني عن سعادته بوقوف الدول الأخرى إلى جانب بلاده "هناك تعاطف كبير في المجتمع الدولي".

ويذكر أن الاتحاد الأوروبي قد أكد أمس الاثنين على "تضامنه المطلق" مع لندن.

يشار إلى أن بريطانيا اتهمت روسيا بالوقوف وراء تسميم سكريبال، وهو مانفته موسكو. وتبادلت الدولتان طرد الدبلوماسيين.

خ.س/ح.ز (DW)