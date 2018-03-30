وزير الخارجية الألماني يبدي استعداد بلاده لمواصلة الحوار مع روسيا

أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس استعداد بلاده المستمر للحوار مع روسيا على الرغم من النزاع حول تسميم جاسوس روسي سابق بغاز أعصاب على الاراضي البريطانية، والذي أدى إلى طرد متبادل لدبلوماسيين من كل من موسكو ومن الدول الغربية.

وقال ماس في تصريحات لصحيفة "بيلد ام سونتاغ" الأحد (الأول من نيسان/ أبريل 2018): "لا شك في ذلك.. لقد ضاعت الكثير من الثقة بسبب تصرفات روسيا خلال الأعوام الأخيرة".

وأضاف الوزير الألماني بالقول: "إننا في الوقت نفسه نحتاج إلى روسيا كشريك، على سبيل المثال من أجل المساعدة في تسوية الصراعات الإقليمية، ونزع السلاح وباعتبارها أحد الركائز المهمة في النظام متعدد الأطراف". وتابع "لذلك نحن منفتحون على الحوار ونأمل في إعادة بناء جسور الثقة خطوة بخطوة إذا كانت روسيا راغبة أيضاً في القيام بذلك".

وفي تطور جديد يسلط الضوء على مدى خطورة الأزمة الدبلوماسية، نصحت السفارة الروسية مواطنيها بالتفكير ملياً قبل التوجه إلى بريطانيا، محذرة من تنامي الشعور المعادي لروسيا واحتمال تعرض السلطات هناك لمواطنيها، بما في ذلك خطر دس أشياء في أمتعتهم. وقالت السفارة للآباء الذين يخططون لإرسال أبنائهم لدراسة اللغة الإنجليزية في بريطانيا على وجه الخصوص إن عليهم أن يفكروا بجدية في مدى أهمية مثل تلك الرحلات.

كما أصدرت تحذيرات مشابهة لمشجعي كرة القدم الروسية الذين يخططون لزيارة بريطانيا والروس الذين يشتبهون في احتمال أن يكون لدى السلطات البريطانية مشاكل معهم. وقالت السفارة في بيان "لا يمكننا استبعاد زيادة تركيز وكالات إنفاذ القانون وأجهزة المخابرات البريطانية على حاملي جواز السفر الروسي".

من جانبها حذرت الحكومة الاسترالية الأحد مواطنيها المسافرين إلى روسيا من احتمال تعرضهم للمضايقات، إثر تصاعد حدة التوترات بعد طرد الدبلوماسيين المتبادل من قبل الطرفين.

وحدثت أستراليا التوجيهات الرسمية المتعلقة بالسفر إلى روسيا اليوم الأحد للتحذير من إمكانية حدوث أعمال انتقامية ضد المواطنين الغربيين، ولحث المسافرين على توخي درجة عالية من الحذر.

خ.س/ع.غ (د ب أ، رويترز)