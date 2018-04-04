 وزير الخارجية الألماني: القتال ضد ″داعش″ يساهم في أمن ألمانيا | أخبار | DW | 05.04.2018
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أخبار

وزير الخارجية الألماني: القتال ضد "داعش" يساهم في أمن ألمانيا

خلال زيارته للأردن قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس لجنود ألمان متمركزين هناك لمحاربة "داعش" إن مهمتهم في مكان "من أخطر الأماكن في العالم"، مشددا على أهمية قتال تنظيم "الدولة الإسلامية" بالنسبة لألمانيا وأمنها.

Jordanien Heiko Maas (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

وصل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى الأردن الخميس (الخامس من أبريل/ نيسان 2018) في زيارة تستغرق يومين لمناقشة مختلف مشاريع التنمية والتطورات السياسية في الشرق الأوسط. ودعا ماس، الذي تولى منصبه في مارس/ آذار المنصرم، إلى "إنهاء الحديث الفارغ من أي مضمون بشأن سوريا" قائلاً إنه يأمل في رؤية فعل ايجابي من شأنه إنهاء الحرب.

كما وصف الوزير الألماني مهمة الجيش الألماني في الحرب على تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) الإرهابي في الشرق الأوسط بأنه أمر هام لأمن ألمانيا ذاتها، وقال اليوم الخميس، أمام جنود ألمان بقاعدة الأزرق الجوية في الأردن: "إن ما تقومون به هنا يعد إسهاماً مباشراً في أمن ألمانيا أيضا".

مختارات

رغم التقهقر العسكري لـ "داعش"، تعتزم ألمانيا مواصلة مشاركتها في مكافحة التنظيم، حسب تصريحات وزيرة الدفاع في الأردن. في المقابل أشارت الوزيرة إلى نية بلادها خفض عديد قواتها المشاركة في الحملة الدولية على التنظيم. (13.01.2018)

بعد مباشرة القوات الألمانية مهمتها هناك في دعم التحالف الدولي ضد "داعش"، وصلت وزيرة الدفاع الألمانية برفقة نواب من البرلمان الألماني إلى الأردن لزيارة الجنود الألمان المتمركزين في قاعدة "الأزرق" الجوية. (13.01.2018)

ويشارك الجيش الألماني في الحرب ضد "داعش" في سوريا والعراق بحوالي 300 جندي، وأربع طائرات استطلاع "تورنادو" وطائرة تزويد بالوقود تتمركز جميعها في قاعدة الأزرق الجوية بالأردن. وأضاف ماس أن هذه المهمة تتم في مكان "من أخطر الأماكن في العالم".

ودافع ماس عن نقل القوات الألمانية المشاركة في الحرب على التنظيم الإرهابي من قاعدة إنجرليك في تركيا إلى الأردن خلال العام الماضي، مبيناً أن هذا جاء بسبب حظر تركيا زيارة النواب الألمان لجنود بلادهم في إنجرليك.

وكان ماس أجرى اليوم الخميس مباحثات مع مسؤولين أردنيين عن الحرب في سوريا واليمن وسياسة اللاجئين والصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

يشار إلى أن زيارة وزير الخارجية الألماني الجديد للأردن هي ثاني زيارة له للشرق الأوسط، منذ توليه منصبه قبل ثلاثة أسابيع، حيث زار قبلها إسرائيل والأراضي الفلسطينية. ووصل الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة الألمانية للأردن كمساعدات إنسانية و مساعدات تنموية عام 2017 إلى 600 مليون يورو، كما تدعم برلين الحكومة الأردنية بأنواع من الأسلحة. وهناك خلاف بشأن تزويد ألمانيا الأردن بالأسلحة، وذلك لمشاركة الأردن في التحالف العسكري، الذي تقوده السعودية في اليمن ضد الحوثيين.

ص.ش/ع.ش (رويترز، د ب أ)

  • Bildergalerie - Deutschland in der NATO - 1955 bis heute

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    صادق مجلس الوزراء الألماني على مشاركة الجيش الألماني في الحملة العسكرية الدولية ضد تنظيم داعش في سوريا. وتجنبت المستشارة الألمانية وصف هذه المهمة بأنها مهمة حربية، وسيشارك ما يصل إلى 1200 جندي ألماني في هذه المهام المسندة اليه.

  • Bundeswehr Soldaten in Afghanistan Archiv 2009

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    لا تشمل المهمة العسكرية الألمانية في سوريا عنصر المشاة بل طائرات استطلاع من نوع "تورنادو" وطائرة التزود بالوقود وسفينة حربية لدعم حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديغول" في البحر المتوسط، فضلا عن عمليات استطلاعية عبرالأقمار الصناعية.

  • Deutsch-Französische Brigade Soldaten Deutschland Frankreich

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    دعم القوات الفرنسية في مالي

    وافق البرلمان الألماني على إرسال وحدة عسكرية ألمانية إلى مالي لدعم القوات الفرنسية المتواجدة هناك. وظيفة هذه القوات تركز على مساعدة البلد الواقع في غرب إفريقيا بهدف الاستقرار وتأمين ظروف حياة أفضل لسكانه.

  • EUTM Bundeswehr europäische Trainingsmission Ausbildung Mali Armee

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    مهمتان للقوات الألمانية في مالي

    هناك نحو 170 ضابطا ألمانيا في مالي حيث يقومون بتدريب القوات المالية. كما تقوم طائرات النقل العسكرية الألمانية بنقل مواد إغاثية ترسلها الأمم المتحدة.

  • Bundeswehr in Afghanistan

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    إعادة بناء أفغانستان

    شاركت القوات الألمانية منذ عام 2001 في القوات الدولية المشتركة (ايساف) المكلفة بحماية المدنيين في أفغانستان. وركزت مهمة الجنود الألمان الذين بلغ عددهم نحو 3000 جندي، على دعم عملية إعادة الإعمار وتدريب القوات الأفغانية.

  • Getötete deutsche Soldaten in Afghanistan

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    مهام قاتلة

    منذ عام 2001 لقي 52 جنديا ألمانيا مصرعهم خلال القيام بخدمتهم في أفغانستان. وخارج الأراضي الألمانية قتل منذ عام 1992 ما مجموعه 103 جنديا ألمانيا خلال القيام بمهام مختلفة.

  • Deutsche KFOR-Soldaten im Kosovo

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    حرب كوسوفو

    أطول مهمة للقوات الألمانية كانت في كوسوفو تحت قيادة قوات الناتو المشتركة. وحتى الآن مازال هناك أكثر من 700 جندي يؤدون مهامهم في كوسوفو التي مزقتها الحرب. ومنذ بداية المهمة عام 1999 وحتى اليوم قتل 26 جنديا خلال القيام بخدمتهم.

  • Patriot Abwehrstaffel in Kahramanmaras

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    حماية الحدود التركية

    قامت وحدة صواريخ باترويت الألمانية بحماية الحدود الجنوبية لتركيا بالتعاون مع قوات أميركية وهولندية تحت علم قوات الناتو. راقبت الوحدة الحدود مع سوريا منذ عام 2013. وتم سحب الوحدة المكونة من بطارتين للصواريخ و400 جندي في آب/أغسطس 2015، علما أن تفويض البرلمان الألماني لهذه المهمة سينتهي في نهاية كانون الثاني/يناير 2016.

  • Deutschland Bundesmarine Schnellboot

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    الشرق الأوسط

    تشارك سفن حربية ألمانية ضمن عمليات اليونيفيل في البحر الأبيض المتوسط. أنشأت الأمم المتحدة قوات اليونيفيل لمراقبة الحدود بين إسرائيل ولبنان عام 1978، وتم تمديد مهمة اليونيفيل بعد الحرب بين لبنان وإسرائيل عام 2006.

  • Verdacht auf Korruption bei deutschen Rüstungsfirmen

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    فرقاطات ألمانية

    بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 على نيويورك، قرر حلف الناتو إطلاق عملية "اكتف انديافور" في منطقة البحر الأبيض المتوسط. العملية تستهدف مراقبة نشاط الجماعات الإرهابية والمنظمات الإجرامية، وتشارك فيها غواصات وفرقاطات بحرية ألمانية.

    الكاتب: مارتن كوخ / م. أ.م


مختارات

مهام الجيش الألماني في الخارج

"الدفاع عن أمن ألمانيا يتم في الهيندوكوش أيضا"، إنها الجملة التي قالها وزير الدفاع الأسبق بيتر شتروك خلال وصفه للعمليات الأولى للجيش الألماني في أفغانستان. جولة مصورة عن المهام العسكرية للجيش الألماني خارج حدود بلاده. (01.12.2015)  

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