 وزير الخارجية الألماني: الدفاع عن أمن إسرائيل في محور سياستنا الخارجية | أخبار | DW | 25.03.2018
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أخبار

وزير الخارجية الألماني: الدفاع عن أمن إسرائيل في محور سياستنا الخارجية

في مستهل زيارته إلى إسرائيل، شدد وزير الخارجية الألماني الجديد، هايكو ماس على العلاقات الخاصة التي تربط بلاده مع إسرائيل، وذكر أن الدفاع "عن أمن إسرائيل والتصدي لمعاداة السامية يقع في محور نهج سياستنا الخارجية".

Heiko Maas in Israel (Imago/photothek/T. Koehler)

أكد وزير الخارجية الألماني الجديد، هايكو ماس على العلاقة الخاصة لبلاده مع إسرائيل بصفتها شريكا مهما لألمانيا. وقال ماس اليوم الأحد (25 آذار/مارس 2018) قبل أن يتوجه إلى تل أبيب: "المسؤولية عن دولة إسرائيل اليهودية الديمقراطية والتضامن معها، والدفاع عن أمنها والتصدي لمعاداة السامية يقع في محور نهج سياستنا الخارجية".

وتابع الوزير الاتحادي قائلا: "وذلك هو البوصلة التي أهتدي بها في الطريق إلى السياسة". ويعتزم وزير الخارجية الألماني زيارة النصب التذكاري لمحرقة الهولوكوست ياد فاشيم في القدس بعد ظهر اليوم.

مختارات

أشارت المستشارة ميركل إلى مسؤولية بلادها التاريخية حيال معسكرات الإبادة النازية ومقتل اليهود فيها (الهولوكوست)، وذلك على خلفية القانون البولندي الجديد الذي يجرم تحميل البولنديين المسؤولية. (10.02.2018)

تعتزم ألمانيا تعويض نحو 25 ألف يهودي جزائري عانوا من ملاحقة النازيين وحلفائهم في أربعينات القرن الماضي، حسب منظمة "كليمز كونفرنس" المعنية بالعمل نيابة عن الناجين من الهولوكوست أو ورثة الضحايا. (05.02.2018)

وكان ماس قد أثار ضجة بخطابه الافتتاحي الذي ألقاه عقب توليه مهام منصبه الأسبوع الماضي بتصريحه أنه دخل إلى الوسط السياسي بسبب معسكر الاعتقالات النازية "أوشفيتس"، وبذلك برر هدفه بتحسين العلاقات الألمانية-الإسرائيلية. وأكد ماس استمرارية سياسة ألمانيا في الشرق الأوسط، وقال: "نعتزم تعزيز علاقتنا الخاصة مع إسرائيل من أجل المستقبل". وسوف يستقبل الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين الوزير الألماني في وقت متأخر بعد ظهر اليوم الأحد، وسيلتقي ماس غدا الاثنين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ومن المخطط أيضا أن يجري ماس مباحثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله.

يذكر أن العلاقات الألمانية-الإسرائيلية متوترة منذ مطلع عام 2017، حيث أرجأت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، في ذلك الحين مشاورات حكومية مع إسرائيل إلى أجل غير مسمى بسبب الاستياء على ما يبدو من سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وبعد ذلك بفترة قصيرة، ألغى نتنياهو اجتماعا مع وزير الخارجية الألماني في ذلك الحين زيغمار غابرييل في إسرائيل، بسبب لقاء الأخير مع منظمات ناقدة للحكومة الإسرائيلية. وتم تسوية هذا الخلاف في كانون الثاني/يناير الماضي خلال زيارة أخرى قام بها غابرييل لإسرائيل.

ز.أ.ب/ه.د (د ب أ)

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    العلاقات الألمانية الإسرائيلية- لحمة أبدية

    سارة شتريكر

    تعيش الكاتبة سارة شتريكر في إسرائيل منذ 5 أعوم، وقد أنجزت أولى رواياتها هنا كما أنجزت للتو قصة قصيرة ستنشر في كتاب لمجموعة من الكتاب الألمان والإسرائيليين.

  • 28.04.2015 DW Doku Auf immer verbunden sarah 1

    العلاقات الألمانية الإسرائيلية- لحمة أبدية

    سارة شتريكر

    تعيش الكاتبة سارة شتريكر في إسرائيل منذ 5 أعوم، وقد أنجزت أولى رواياتها هنا كما أنجزت للتو قصة قصيرة ستنشر في كتاب لمجموعة من الكتاب الألمان والإسرائيليين.

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    العلاقات الألمانية الإسرائيلية- لحمة أبدية

    القدس - حائط المبكى

    أقدس أماكن اليهود: حائط المبكى في القدس الشرقية.

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    توم فرانتس

    فاز توم فرانتس في سنة 2013 بجائزة أفضل طاهٍ في البرنامج الإسرائيلي التلفزي "ماستر شيف"، وأصبح مذذاك مشهورًا في إسرائيل.

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    توم فرانتس

    اعتنق توم فرانتس اليهودية قبل 8 أعوام، وهو يفضل الصلاة في كنيس يهودي صغير في القدس كان قد بناه جد زوجته على نفقته الخاصة.

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    تصوير في مطبخ عائلة فاديدا المؤلفة من طهاة منذ أجيال. يبحث توم فرانتس في المطبخ القدسي عن مواضيع لكتابه.

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    العلاقات الألمانية الإسرائيلية- لحمة أبدية

    ريلي فيلو

    المغنية الإسرائلية ريلي فيلو، 34 عاما، تريد أن تنجح كمغنية في برلين، المدينة التي كانت قد نجحت عمة والدها بها كمغنية قبل أن تقتل في أوشفيتس.

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    العلاقات الألمانية الإسرائيلية- لحمة أبدية

    ريلي فيلو

    ريلي فيلو وزوجها بنديكت بينفالد وأصدقاء إسرائيليين في مقهى في كرويتسبرغ. في هذا الحي البرليني وفي حي نويكولن المجاور يعيش شباب إسرائيليون كثر.

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    ريلي فيلو وشاحاك شابيرا

    الإسرائيليان ريلي فيلو وشاحاك شابيرا متفقان على أنه يمكن تحمل تاريخ شعبهما عبر النكتة اليهودية والسخرية الإسرائيلية.

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    شاحاك شابيرا

    استعداد للعمل كمراسل: يمثل شاحاك شابيرا دور المراسل بغية استطلاع آراء المارة بخصوص اللاسامية والكليشيهات عن اليهود.

  • 28.04.2015 DW Doku Auf immer verbunden Shahak mit Selfie Paar

    العلاقات الألمانية الإسرائيلية- لحمة أبدية

    شاحاك شابيرا

    كثر ممن يزورون النصب التذكاري لضحايا النازية اليهود يأخذون صورًا شخصية بهواتفهم المحمولة. شاحاك شابيرا يواجههم بزعمه أن التقاط الصور الشخصية هنا ممنوع.


مختارات

العلاقات الألمانية الإسرائيلية- لحمة أبدية  

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