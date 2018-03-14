وزير الخارجية الألماني: الدفاع عن أمن إسرائيل في محور سياستنا الخارجية | أخبار | DW | 25.03.2018

أكد وزير الخارجية الألماني الجديد، هايكو ماس على العلاقة الخاصة لبلاده مع إسرائيل بصفتها شريكا مهما لألمانيا. وقال ماس اليوم الأحد (25 آذار/مارس 2018) قبل أن يتوجه إلى تل أبيب: "المسؤولية عن دولة إسرائيل اليهودية الديمقراطية والتضامن معها، والدفاع عن أمنها والتصدي لمعاداة السامية يقع في محور نهج سياستنا الخارجية".

وتابع الوزير الاتحادي قائلا: "وذلك هو البوصلة التي أهتدي بها في الطريق إلى السياسة". ويعتزم وزير الخارجية الألماني زيارة النصب التذكاري لمحرقة الهولوكوست ياد فاشيم في القدس بعد ظهر اليوم.

وكان ماس قد أثار ضجة بخطابه الافتتاحي الذي ألقاه عقب توليه مهام منصبه الأسبوع الماضي بتصريحه أنه دخل إلى الوسط السياسي بسبب معسكر الاعتقالات النازية "أوشفيتس"، وبذلك برر هدفه بتحسين العلاقات الألمانية-الإسرائيلية. وأكد ماس استمرارية سياسة ألمانيا في الشرق الأوسط، وقال: "نعتزم تعزيز علاقتنا الخاصة مع إسرائيل من أجل المستقبل". وسوف يستقبل الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين الوزير الألماني في وقت متأخر بعد ظهر اليوم الأحد، وسيلتقي ماس غدا الاثنين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ومن المخطط أيضا أن يجري ماس مباحثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله.

يذكر أن العلاقات الألمانية-الإسرائيلية متوترة منذ مطلع عام 2017، حيث أرجأت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، في ذلك الحين مشاورات حكومية مع إسرائيل إلى أجل غير مسمى بسبب الاستياء على ما يبدو من سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وبعد ذلك بفترة قصيرة، ألغى نتنياهو اجتماعا مع وزير الخارجية الألماني في ذلك الحين زيغمار غابرييل في إسرائيل، بسبب لقاء الأخير مع منظمات ناقدة للحكومة الإسرائيلية. وتم تسوية هذا الخلاف في كانون الثاني/يناير الماضي خلال زيارة أخرى قام بها غابرييل لإسرائيل.

ز.أ.ب/ه.د (د ب أ)