وزير الاقتصاد الألماني: المهاجرون يساهمون في ازدهار اقتصادنا | أخبار | DW | 26.03.2018

في نقاش حول الهجرة ونقص المهارات، أشاد وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير بجهود "مئات آلاف المهاجرين ونجاحهم" وأشار ألتماير من الحزب المسيحي الاجتماعي (CDU) إلى أن المهاجرين "الذين يلتزمون بمواعيد الدوام صباح كل يوم، ويعملون بجد ويشكلون جزء من مجتمعنا"، يساهمون بشكل كبير في ازدهار الاقتصاد الألماني، وفقا لتصريح ألتماير لصحيفة "باساور نوي بريسه" اليوم الاثنين ( 26 آذار/ مارس).
وكان بيتر ألتماير رئيس ديوان المستشارية الألمانية السابق، قد أيد تصريحات ميركل التي اعتبرت فيها أن الإسلام جزء من ألمانيا. وبرر ألتماير ذلك بأن "المسلمين يعيشون منذ زمن بعيد في ألمانيا بشكل قانوني وسلمي" لكنه أكد أيضا أنه لن يتوانى عن دعم وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، في جهوده لمكافحة "الإسلاموية والسلفية".
وجدير بالذكر أن وزير الداخلية هورست زيهوفر من الحزب الاجتماعي المسيحي، أدلى بتصريحات لصحيفة "بيلد" قال فيها إن "الإسلام ليس جزء من ألمانيا. الطابع المسيحي يميز ألمانيا، مثل عطلة يوم الأحد وأعياد وطقوس كنسية مثل عيد القيامة وعيد العنصرة وعيد الميلاد (الكريسماس)". وأضاف زيهوفر "لكن المسلمين الذين يعيشون لدينا جزء من ألمانيا بالطبع. لكن هذا لا يعني بالطبع أننا نتخلى لذلك عن تقاليدنا وعاداتنا المميزة لبلدنا من منطلق مراعاة خاطئة"
د.ص/ع.ج (ك ن أ)-مهاجر نيوز
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