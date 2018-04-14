وزير إسرائيلي يهدد بتصفية الأسد والقضاء على نظامه

قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز اليوم الاثنين (السابع من مايو/ أيار 2018) إن رد إسرائيل على أي هجوم إيراني ضدها من داخل الأراضي السورية ربما يكون الإطاحة بحكومة الرئيس بشار الأسد ملمحا إلى احتمال أن يكون الأسد نفسه هدفا للاغتيال.

وقال شتاينتز، وهو عضو في مجلس الوزراء الأمني المصغر، لموقع صحيفة يديعوت أحرونوت الإلكتروني (واي نت): "إذا سمح الأسد لإيران بتحويل سوريا إلى قاعدة عسكرية ضدنا، لمهاجمتنا من الأراضي السورية، فعليه أن يعرف أنها ستكون نهايته ونهاية نظامه".

وردا على سؤال عما إذا كان ذلك يعني أن إسرائيل ربما تغتال الأسد قال شتاينتز "دمه سيكون مباحا"، لكنه استدرك قائلا إن تصريحاته لا تعبر عن سياسة الحكومة الإسرائيلية. وأضاف "لا أتحدث عن أي اقتراح محدد".

ونقل نص قصة (واي نت) عن شتاينتز قوله بوضوح إن إسرائيل ربما تقتل الأسد لكن التسجيل المصور لمقابلته لم يتضمن ذلك. ولم يعلق مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أو وزارة الدفاع حتى الآن على هذه التصريحات.

ومنذ فبراير/ شباط اشتد الخلاف بين إسرائيل وإيران بشأن سوريا مما أثار مخاوف من تصعيد كبير قبل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتقب بشأن الاتفاق النووي مع إيران.

وفي التاسع من أبريل/ نيسان أسفرت ضربة جوية ضد قاعدة سورية عن مقتل سبعة من قوات الحرس الثوري الإيراني. واتهمت طهران إسرائيل بتنفيذ هذه الضربة وتوعدت بالانتقام مما دفع إسرائيل إلى التهديد بتوسيع هجماتها ضد أهداف عسكرية إيرانية في سوريا.

وأوردت وسائل إعلام إسرائيلية أمس الأحد ما وصفته بأنه تحذير من أجهزة المخابرات الإسرائيلية من أن إيران تخطط لهجوم صاروخي من داخل سوريا ضد قواعد عسكرية إسرائيلية. وفسر محللون هذا الإعلان بأنه تحذير لإيران بأن خططها مفضوحة.

وفي موضوع ذي صلة يلتقى نتنياهو يوم الأربعاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو حيث يناقشان الملف السوري الذي تدعم فيه موسكو بقاء الأسد في السلطة. وفي تلميح إلى بوتين قال شتاينتز "على من يحرص على بقاء الأسد... أن يبلغه بضرورة منع الهجمات على إسرائيل".

ح.ع.ح/أ.ح (رويترز)