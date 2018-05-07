وزير ألماني يرفض تخفيض المساعدات للبلدان المصدرة للاجئين

حذر وزير التنمية الألماني غيرد مولر من تخفيض قيمة المساعدات المالية للدول التي لا تتعاون في ترحيل اللاجئين إليها، معتبراً ذلك بأنه سيكون "غير بناء" ومضيفاً أن من يقترح مثل هذا الأمر "لا يعرف ما نفعله في التعاون الإنمائي". وقال مولر في تصريح لصحيفة "باساور نوين برسه" نشرت اليوم الثلاثاء (الثامن من أيار/مايو 2018): "عن طريق التعاون الإنمائي قامت ألمانيا بإعادة وضع شبكة مياه الشرب لحوالي مليوني نسمة في الموصل موضع الخدمة وإعادة بناء 180 مدرسة مدمرة تخدم 120 ألف تلميذ هناك". وبرر الوزير رفضه للتخفيض بأن ذلك سيكون بمثابة "عقوبة" للأطفال واللاجئين في المخيمات.
وتوقع مولر من نظيره وزير المالية، أولف شولتس، "عدم تخفيض ميزانية وزارته في عام 2019، بل رفعها". وشدد الوزير على أن دعم اللاجئين في بلدانهم سيقلل الضغط على أوروبا وألمانيا: "كلما منحنا الناس هناك آفاقاً سيقلل ذلك من فرص توجههم إلى أوروبا". وأردف الوزير أنه بنصف يورو في اليوم يمكن توفير الطعام ومقومات البقاء للناس في شمال العراق وأفريقيا، في حين يكلف اللاجئ بين 50 و100 يورو يومياً.
وفي سياق ذي صلة، عبر الوزير عن دعمه لفكرة إنشاء مراكز الاستقبال (مراكز المرساة).
خ.س/د.ص (ك ن أ)-مهاجر نيوز
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في صور: لاجئون تقطعت بهم السبل على حدود المجر
رغم فشل الاستفتاء في المجر الذي دعا إليه رئيس الوزراء فيكتور أوربان حول خطة الاتحاد الأوروبي لتوزيع اللاجئين على الدول الأعضاء لانخفاض نسبة المشاركة فيه، إلا أن الأخير أكد بأنه لن يقبل باستقدام اللاجئين إلى بلاده. يذكر أن المجر قامت قبل عام كأول دولة في أوروبا بوضع حواجز على حدودها. بيد أن العديد منهم ينتظرون في بلدة كيليبيا الصربية العبور إلى المجر ثم إلى أوربا الغربية.
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في صور: لاجئون تقطعت بهم السبل على حدود المجر
اللاجئون، الذين وصلوا إلى بلدة كيليبيا الصربية الصغيرة، مروا عبر هذه البوابة. الحكومتان الصربية والمجرية توصلتا إلى اتفاق يتم بموجبه السماح إلى ما يصل إلى عشرين طالب لجوء العبور يوميا إلى الطرف الآخر من الحدود. وبعدما تسجلهم السلطات الصربية، يحصل اللاجئون المحتملون على تاريخ محدد للذهاب إلى الحدود مع المجر، حيث يقوم موظفو مكاتب الهجرة المجرية باستجوابهم والتدقيق في طلباتهم للجوء.
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في صور: لاجئون تقطعت بهم السبل على حدود المجر
بيد أن عملية التدقيق هذه لم تخل من أخطاء، على غرار ما يروي الشاب المصري جمال (ليس في الصورة). جمال، الذي لم يتجاوز عمره 18 عاما، قال إنه التحق ببلدة كيليبيا عندما وجد اسمه على قائمة الناس الذين سيتم استجوابهم. ولكنه عندما تحدث مع السلطات الحدودية، قيل له أن الموعد حدد لشاب مصري آخر يحمل نفس الاسم وأنه لا يوجد ما يثبت دخوله إلى صربيا.
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في صور: لاجئون تقطعت بهم السبل على حدود المجر
جمال وجد نفسه بعدها مجبرا أن ينتظر رفقة 100 شخص آخر في أحد مخيمات العبور الوقتية إلى أن يحصل على موعد مع السلطات المجرية. فقط حنفية مياه موجودة في المكان، فيما هي قليلة جدا المنظمات الإنسانية التي تزور المخيم وتزود ما انقطع به السبيل هنا بشيء من المساعدات. هذه الصورة لطفل من تسعة أطفال لأسرة أزيدية تقيم في المخيم منذ عدة أسابيع.
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في صور: لاجئون تقطعت بهم السبل على حدود المجر
"سأجد طريقا آخرا (للخروج من هنا)"، يقول جمال لـDW. ويروي أنه تفاوض مع أحد مهربي البشر ودفع له مبلغ 1500 يورو قبل شهر لخرق السياج، لكنه قبض عليه وأرسل به مجددا إلى بلغراد. طائرات مروحية ودوريات على طول الحدود طيلة 24 ساعة في كل أيام الأسبوع جعلت عملية اجتياز الحدود المجرية أمرا صعبا للغاية. "صدقني إن كنت تستطيع الجري أسرع من رجال الشرطة، فسيرسلون وراءك الكلاب"، حسب ما يقول جمال.
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في صور: لاجئون تقطعت بهم السبل على حدود المجر
أطفال وليد خالد، وهو ميكانيكي من أربيل – عاصمة إقليم كردستان العراق- يلعبون بالقرب من السياج الذي مدته المجر على طول حدودها. ويقول خالد إنه وصل إلى هذا المخيم قبل شهرين وأن أسرته قد واجهت عدة انتكاسات نظرا لوقوع التباس حول وثائقهم الثبوتية. "الشرطة كانت تقول لنا كل مرة: لا أعرف، لا أعرف". المكان هنا سيء ولكنه أفضل حالا من غيره.
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في صور: لاجئون تقطعت بهم السبل على حدود المجر
كيليبيا تستضيف أحد مخيمي اللاجئين في المنطقة. هنا يقيم اللاجئون القادمون من الشرق الأوسط، فيما يقيم الأفغان والباكستانيون في مخيم في هورغوس. ويقول خالد إنه يفضل البقاء في هذ المخيم، على الرغم من أن حظوظه في اجتياز الحدود لم تتحسن، إلا أنه يؤكد أنه وأسرته تعرضوا للسرقة عدة مرات في مخيمات أخرى.
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في صور: لاجئون تقطعت بهم السبل على حدود المجر
وفي الصباح التالي يقوم سائقو الشاحنات المتوجهة جنوبا بالتهكم على سكان المخيم من خلال محاكاة القردة عبر مكبرات الصوت. "في اليونان، عندما تتحدث إلى الأناس العاديين، فإنهم يظهرون تضامنهم"، على ما تقول سيدني فيرنانديز، وهي منسقة ميدانية للمنظمة الإنسانية الصربية "النجم الشمالي". وتضيف قائلة: "هنا السكان المحليون لديهم عقلية مختلفة ويرون بأنه كان يجدر بهؤلاء الناس البقاء في أوطانهم للدفاع عنها."