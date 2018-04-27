وزيرة الدفاع الألمانية تطلب 12 مليار يورو إضافية للجيش

أوضحت صحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم (الأحد 27 أبريل / نيسان 2018) بحسب مصادرها الخاصة، أن وزيرة الدفاع أورزولا فون دير لاين طلبت ثلاث مليارات يورو إضافية لعام 2019، وأربع مليارات يورو لعام 2020 وخمس مليارات يورو لعام 2021 وأشارت الصحيفة إلى أن خطة الميزانية التى أعدها شولتس تنص في المقابل على زيادة نفقات الدفاع بقيمة 5.5 مليارات يورو فقط حتى عام 2021.
وكانت وزارة الدفاع الألمانية قد انتقدت أول أمس الجمعة الزيادات المخطط لها ، ووصفتها بأنها "لا تزال غير كافية قياسا بالحاجة الهائلة للتحديث واللحاق بالركب، لاسيما على المدى المتوسط". وأشارت الوزارة إلى أنه في ظل هذه الظروف لا يمكن حتى بدء "واحد على الأقل من مشروعات التسلح الدولية الكبرى المتفق عليها" في العام القادم.
وبحسب الصحيفة، أعدت الوزارة بالفعل قائمة إلغاء لبعض مشروعات التسلح، جاء على رأسها التعاون بشأن غواصة بحرية مع النرويج، وفي المركز الثاني شراء ست طائرات نقل من طراز "هرقل سي130-" التي من المقرر أن تتمركز في قاعدة جوية عسكرية بفرنسا مع أربع طائرات فرنسية وتشكل سربا مشتركا.
وأشارت الصحيفة إلى أن سبعة طيارين لطائرات "يوروفايتر" تركوا الخدمة في الجيش الألماني خلال الأسابيع الماضية، لافتة إلى أن ذلك يعد خسارة مكلفة بالنسبة للقوات، لأن تكلفة تدريب كل طيار تبلغ نحو خمسة ملايين يورو.
وهناك بالجيش الألماني حاليا نحو 120 طيارا لطائرات "يوروفايتر"، من بينهم مدربو طيران وأطقم مهام، بحسب الصحيفة. ونقلت الصحيفة الألمانية عن متحدث باسم السلاح الجوي قوله: "الاستقالات مؤسفة. ولكن جاهزيتنا ليست معرضة للخطر إثر ذلك".
ح.ز/ ع.ش (د.ب.أ)
-
الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية
صادقت الحكومة الألمانية في الثاني من نيسان/أبريل 1993 على قرار مشاركة جنود ألمان في مهمات لحلف الناتو في يوغوسلافيا. السابقة وكانت تلك أول عملية عسكرية للجيش الألماني خارج حدوده منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
-
الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية
تمثلت مهمة القوات الألمانية في يوغوسرفيا السابقة بمراقبة قرار حظر الأسلحة في البحر الأدرياتيكي وإقامة منطقة حظر جوي فوق البوسنة. أثارت المهمة جدلا كبيرا، لإنها تجاوزت نطاق عمل الناتو المسموح به. المعارضة الألمانية وصفت المهمة بالمخالفة للدستور الألماني الذي يمنع إرسال قوات عسكرية خارج حدود البلد.
-
الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية
خولت المحكمة الدستورية العليا في الثاني عشر من يوليو/تموز 2012 الجيش الألماني القيام بعمليات عسكرية في إطار مهمات للأمم المتحدة ولحلف الناتو، نظرا لعضوية ألمانيا في المنظمتين. لكن المحكمة اشترطت ضرورة مصادقة البرلمان على كل مهمة يقوم به الجيش خارج البلاد.
-
الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية
شارك الجيش الألماني في أول مهمة عسكرية كبيرة في تاريخه ضمن عمليات للناتو بداية 1999. مقاتلات التورنادو قامت بعمليات استطلاع عسكرية و ساهمت في تدمير دفاعات جوية صربية. أثارت مشاركة الجيش جدلا كبيرا في ألمانيا، لعدم وجود تفويض أممي للتدخل العسكري في كوسوفو.
-
الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية
تأجج الوضع السياسي في ألمانيا بعد إرسال إئتلاف الحزب الإشتراكي وحزب الخضر الحاكم آنذاك قوات عسكرية إلى كوسوفو. المعارضة اتهمت الحكومة بإعلان حرب مخالفة للدستور. الخلافات ألقت بظلالها على مؤتمر حزب الخضر السنوي سنة 1999، إذ تعرض وزير الخارجية يوشكا فيشر (حزب الخضر) إلى اعتداء بالكرات الملونة.
-
الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية
غداة اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر2001، شكل حلف الناتو، بموجب الفصل الخامس من معاهدة تأسيس الحلف، تحالفا دوليا لمحاربة الإرهاب، شاركت فيه ألمانيا.الحكومة الألمانية أرسلت جنودا للقتال في أفغانسان ضمن عملية "الحرية الدائمة"، وارسلت قطعات اخرى إلى سواحل القرن الإفريقي.
-
الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية
أثارت مشاركة الجيش الألماني في الحرب على الإرهاب خلافات كبيرة داخل إئتلاف الحزب الإشتراكي والخضر الحاكم آنذاك. المستشار غيرهارد شرودر أبدى تضامن بلاده المطلق مع الولايات المتحدة، ومنحه البرلمان الألماني بأغلبية ضئيلة الثقة لإرسال قوات عسكرية لأفغانسان.
-
الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية
يشارك الجيش الألماني منذ 2002 في مهمة عسكرية ضمن قوات المساعدة الدولية لإرساء الأمن في أفغانستان. قتل 54 جنديا خلال 13 سنة وانهيت المهمة القتالية عام 2014. ومنذ ذلك الحين يعمل 850 جنديا ألمانيا على تدريب قوات الأمن الأفغانية ضمن مهمة تدريبية.
-
الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية
في الرابع من سبتمبر/أيلول 2009، أدت غارة جوية ألمانية على شاحنتين تنقلان البنزين تابعتين لطالبان إلى مصرع 100 شخص بينهم أطفال. العقيد غيورغ كلاين هو من أعطى تعليماته باطلاق الغارة.
-
الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية
نشرت ألمانيا في ديسمبر/كانون الأول 2012 منظومة صواريخ باتريوت الدفاعية في جنوب شرق تركيا، الحليف الأساسي في الناتو، وذلك تحسبا لإطلاق صواريخ من سوريا. يتمركز 256 جنديا ألمانيا في مدينة مهرش في الأناضول، على بعد 100 كيلومتر من الحدود الشمالية لسوريا. وستنتهي المهمة في شهر يناير/كانون الثاني 2016.
-
الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية
أرسلت ألمانيا في كانون الأول / ديسمبر 2008 قوات بحرية إلى منطقة القرن الإفريقي، قبالة السواحل الصومالية و في خليج عدن، لحماية حركة البواخر ومرور المساعدات الإنسانية ولمكافحة القرصنة ضمن مهمة "أتلانتا". وهي مهمة أوروبية يشارك فيها 318 جنديا ألمانيا.
-
الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية
يساهم 320 جنديا من القوات البحرية الألمانية منذ شهر نيسان/أبريل 2015 في إنقاذ اللاجئين في البحر المتوسط. سيتم توسيع نطاق عمل المهمة لمطاردة سفن عصابات تهريب المهاجرين في السواحل الليبية والإيطالية. ويحق للبوارج الألمانية احتجاز سفن المهربين وتدميرها في حالات خاصة.
-
الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية
لقي 106 جنود المان مصرعهم إبان الاعوام الستين الماضية في مهام عسكرية خارج البلاد. و في الثامن من أيلول/ سبتمبر 2008 شُيد في برلين نصب تذكاري للجنود الألمان الذين فقدوا اروحهم في مهام عسكرية.
الكاتب: سفن بوهله/آرنه ليشتنبارغ/س.ع