 وزارة العدل الأمريكية تتهم مدير فولكسفاغن السابق بالتآمر في فضيحة عوادم السيارات | أخبار | DW | 04.05.2018
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أخبار

وزارة العدل الأمريكية تتهم مدير فولكسفاغن السابق بالتآمر في فضيحة عوادم السيارات

اتهمت وزارة العدل الأمريكية المدير التنفيذي السابق لمجموعة فولكسفاغن الألمانية لإنتاج السيارات مارتن فينتروكورن بالتآمر والمشاركة في فضيحة الغش في تقدير نسبة العوادم المنبعثة من سيارات المجموعة.

Deutschland Martin Winterkorn (picture alliance/dpa/B. von Jutrczenka)

اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية المدير التنفيذي السابق لمجموعة فولكسفاغن مارتن فينتروكورن بالتآمر والمشاركة في الغش في تقدير نسبة العوادم المنبعثة من سيارات المجموعة، وذلك في دعوى مقدمة من وزارة العدل إلى المحكمة المختصة في مدينة ديترويت بولاية ميتشغان. واتهمت الوزارة فينتركورن بأنه كان جزءا من المؤامرة على انتهاك قوانين البيئة الأمريكية.

وكان فينتركورن استقال من منصبه في أيلول / سبتمبر 2015 بعد فترة وجيزة من كشف السلطات الأمريكية لعملية غش في قياس نسبة العوادم المنبعثة من العديد من سيارات مجموعة فولكسفاغن. أكد فينتركورن أنه لم يتعمد القيام بتصرفات خاطئة. ويتوجب على فولكسفاغن دفع مليارات الدولارات للولايات المتحدة بسبب هذه الفضيحة.

 
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فضيحة انبعاثات العادم لفولكسفاغن

 

وألقت هذه الفضيحة بظلال قاتمة على سمعة سيارات الديزل في العالم. وما تزال آثار هذه الفضيحة باقية إلى اليوم ، وكانت السلطات القضائية الأمريكية تقدمت باتهامات جنائية ضد ثمانية من قيادات مجموعة فولكسفاغن العاملين، وقد حكم على اثنين منهم فعليا بعقوبات بالسجن عدة سنوات مع غرامات مالية باهظة. ويخضع فينتركورن وعدد آخر من مديري المجموعة للتحقيق فى المانيا، للاشتباه في قيامهم بعمليات غش أولا ، وللتلاعب بسوق السيارات ثانيا.

وقدم ملاك الأسهم بالشركة دعاوى تعويض عن الضرر وصلت إلى مليارات اليورو لتدني قيمة أسهم فولكسفاغن بعد انتشار أمر الفضيحة. ويقول ملاك الأسهم إن مديري الشركة لم يخطروا الأسواق المالية عن فضيحة عوادم السيارات، إلا في خريف 2015 بعد فترة طويلة من وقوعها، إلا أن المجموعة تؤكد أنها قامت بذلك.

ح.ز/ م.س (رويترز)

 

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    أرباح شركة "ساب" للبرمجيات وصلت إلى 48.9 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعادل 39 مليار يورو. هذا يعني احتلال هذه العلامة التجارية المركز الأول في ترتيب العلامات التجارية الألمانية الناجحة.

  • Deutschland Zentrale der Deutsche Telekom (picture-alliance/U. Baumgarten)

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    الشركة التي تحتل المركز الثاني في ترتيب العلامات التجارية الألمانية لا تصنع السيارات، بل هي شركة الاتصالات "دويتشه تيليكوم". وبفضل مجموعة الخدمات التي تقدمها، حققت هذه الشركة أرباحاً تصل إلى 39.2 مليار دولار أمريكي.

  • Deutschland BMW Hauptquartier in München (picture-alliance/AP Photo/M. Schrader)

    أنجح 10 ماركات ألمانية في العالم

    لا عجب أن تكون علامات تجارية لسيارات ضمن قائمة العلامات التجارية الأنجح في ألمانيا. ثلاث شركات لصناعة السيارات توجد في هذه القائمة، أكثرها نجاحاً "بي إم دبليو"، التي حققت أرباحاً وصلت إلى 23.5 مليار دولار، وبذلك احتلت المركز الثالث في الترتيب. بينما احتلت مرسيدس بنز المركز الرابع وأودي المركز العاشر. غير أن بورش وفولكس فاجن احتلتا المركزين 15 و17.

  • Deutsche Post Emblem Logo Post Tower Bonn Deutschland (Getty Images/S.Gallup)

    أنجح 10 ماركات ألمانية في العالم

    وإلى جانب شركة الاتصالات "دويتشه تيليكوم"، تحتل شركة خدمات أخرى مراتب متقدمة بين العلامات التجارية الناجحة في ألمانيا، إذ تحتل شركة البريد السريع "دي إتش إل" DHL، وهي من فروع شركة البريد الألماني، المرتبة الخامسة بأرباح بلغت 18.6 مليار دولار.

  • Deutschland Siemens Firmensitz in München (picture alliance/dpa/P. Kneffel)

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    شركة سيمنز العريقة والشهيرة للتقنية وصلت أرباحها هذا العام إلى 15.2 مليار دولار، لتحتل بذلك المركز السادس بين أنجح العلامات التجارية الألمانية.

  • Aldi Süd - Plastikfiguren mit Einkaufswagen (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

    أنجح 10 ماركات ألمانية في العالم

    سلسلة محلات السوبرماركت الألمانية "ألدي"، المملوكة للأخوين ثيو وكارل ألبريشت، تعتبر أضخم سلسلة متاجر في العالم، وتحتل أيضاً المركز السابع ضمن أنجح العلامات التجارية الألمانية، بأرباح سنوية وصلت إلى 12.8 مليار دولار.

  • Modemesse Bread & Butter by Zalando - Adidas (picture-alliance/dpa/J. Kalaene)

    أنجح 10 ماركات ألمانية في العالم

    للعلامات التجارية الألمانية سمعة دولية جيدة وتحظى بثقة الزبائن. لكن هناك نقصاً في قوة الابتكار، باستثناء شركة أديداس للمنتجات الرياضية والتي تعد - حسب دراسة - الماركة الألمانية الأكثر ابتكاراً. وصلت أرباح هذه الشركة العالمية إلى 11.8 مليار يورو، لتحتل بذلك المرتبة الثامنة.


 

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