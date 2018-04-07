 وراء جريمة الدهس بمونستر مصمم ألماني غامض | أخبار | DW | 08.04.2018
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أخبار

وراء جريمة الدهس بمونستر مصمم ألماني غامض

عاش سكان مونستر ساعات عصيبة بعد وقوع عملية دهس في قلب المدينة. كان الحديث في وسائل التواصل الاجتماعي يتجه نحو "إسلاميين" أو لاجئين وراءه، غير أن الشرطة حذرت من التكهنات لتعلن من بعد أن مرتكبه ألماني غريب الأطوار.

Deutschland Kleintransporter fährt in Münster in Menschenmenge - Tote und Verletzte (picture-alliance/dpa/F. Gentsch)

لم تتضح بعد دوافع قيام الألماني ي ر (48 عاماً) بهجوم دهس مستخدما سيارة "فان" في مدينة مونستر بولاية شمال الراين ويستفاليا بغرب ألمانيا السبت (7 أبريل/ نيسان 2018) فخلف قتيلين و20 جريحا، ستة منهم في حالة خطيرة، قبل أن ينتحر برصاص مسدس كان بحوزته، حسب ما أفادت الشرطة الألمانية.

ويتابع الرأي العام الألماني بترقب كبير التحقيقات حول دوافع الإعتداء، ومن جهته يعتزم وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر يعتزم الاطلاع بنفسه اليوم الأحد(08 أبريل نيسان 2018) على وضع التحقيقات في مدينة مونستر غربي ألمانيا، وفق ما أعلن بيان لوازرة الداخلية الألمانية. وكان زيهوفر أعلن أمس بعد الحادث أن السلطات الأمنية التابعة للحكومة الاتحادية في حالة تبادل وثيق للمعلومات مع سلطات ولاية شمال الراين- فيستفاليا التي قالت من جهتها إن المحققين يبحثون في كل الاتجاهات.

مختارات

قالت السلطات الألمانية إن رجلا هاجم حشدا من الناس خارج مطعم في وسط مدينة مونستر بغرب ألمانيا اليوم السبت مما أسفر عن مقتل اثنين على الأقل ثم أطلق النار على نفسه. المهاجم المفترض مواطن ألمانيا تبدو عليه إضطرابات نفسية. (07.04.2018)

قالت السلطات الألمانية إن مواطنا ألمانيا دهس حشدا من الناس في مدينة مونستر مما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة 20 آخرون، ثم أنتحر، مؤكدة عدم وجود دلائل على خلفيات إسلامية. في حين ذكرت تقارير أن المهاجم يعاني من اضطرابات نفسية. (07.04.2018)

اختار المهاجم مطعم "غروسر كيبنكيرل"، بقلب مدينة مونستر المعروفة بأنها مدينة جامعية، لتنفيذ هجومه، فهو لا يقطن بعيدا عنه. ثم إن المكان هو منطقة المشاة في قلب مونستر قريبا من البلدة القديمة. وأختار الهجوم في يوم عادت الشمس فيه لتشرق من جديد على ألمانيا بعد غياب طويل، حيث خرج الألمان في عطلة نهاية الأسبوع للتمتع بالشمس والتسوق.

ونفذ هجومه حوالي الساعة الثالثة والنصف عصر السبت، بسيارة مرخصة باسمه، وهو ما قاد الشرطة بسرعة إلى تعقب خيط الجريمة، بعدما كانت هناك تكهنات بافتراض وجود إرهابيين، ذوي خلفيات إسلاموية، وراء الهجوم الجبان، كما وقع من قبل من مناطق متفرقة من أوروبا.

وقال هربرت رويل، وزير داخلية ولاية شمال الراين ويستفاليا: "في الوقت الراهن لا يوجد دليل على وجود خلفية إسلاموية". وأضاف "مرتكب الجريمة وفقا للحالة الراهنة للتحقيقات، هو مواطن ألماني وليس كما يُدَّعي في كل مكان أنه لاجئ أو ما شابه".

Deutschland Polizei: Täter von Münster ist tot (picture alliance/dpa)

اختار مرتكب الهجوم بالدهس منطقة المشاة وسط مونستر مسرحا لجريمته، حيث خرج الناس في نهاية الأسبوع للاستمتاع بالشمس

واستبعد خبير في الإرهاب في حوار مع قناة "ان تي في" الإخبارية صباح اليوم الأحد (8 أبريل/ نيسان) وجود "خلفية إسلامية" أو "يمينية متطرفة" وراء الهجوم "لأنه في العادة يعلن الجناة في هذه الحالة عن هوياتهم باستخدام شعارات ترمز إلى انتماءاتهم"، حسب اعتقاده.

شخص غريب الأطوار

عثرت الشرطة في السيارة المستخدمة في الهجوم على "كابلات" وكانت هناك مخاوف من وجود عبوات ناسفة فقامت بإخلاء المنطقة المحيطة من الهجوم، وضرب سياج أمني حولها، قبل أن ترفعها من المكان صباح الأحد.

وقامت قوات خاصة السبت بنسف باب شقة المهاجم في مونستر وتفتيشها وعثرت على بندقية ألية "كلاشينكوف"، لا تصلح للاستخدام. وتناولت وسائل إعلام عديدة شخصية المهاجم، وقالت مجلة دير شبيغل الألمانية في موقعها على الانترنت إن المعلومات تفيد بأنه يعاني من اضطرابات نفسيه وحاول الانتحار مؤخرا، وهو ينحدر من منطقة "زاورلاند"، بجنوب شرق ولاية شمال الراين ويستفاليا. كما كان يعيش في الفترة الأخيرة منعزلا ويصفه جيرانه بأنه "شخصية غريبة"، وكان يبحث دائما عن الشجار، ومعروفا للشرطة بسبب تهديداته واتلافه لممتلكات في محيطه الشخصي.

Deutschland Täter von Münster ist Deutscher - kein Hinweis auf islamistisches Motiv (Reuters/L. Kuegeler)

القوات الخاصة قامت باقتحام شقة منفذ الهجوم في مونستر وعثرت بداخله على بندقية آلية لا تصلح للاستخدام

كان المهاجم يعمل "مصمماً" ويبدو أن نشاطه في عمله تراجع كثيراً في السنوات الأخيرة ويفترض أنه أقام فترة طويلة في شرق ألمانيا، قبل أن يعود من جديد إلى مونستر، حسب شبيغل. وكانت مواقع أخرى مثل "زود دويتشه تسايتونغ" قد تحدثت أنه ينتمي إلى المشهد اليميني المتطرف في ألمانيا، والذي ينشط بصفة خاصة في شرق البلاد.

وتقول شبيغل حتى لو كان مرتكب جريمة الدهس في مونستر لم يقم بفعلته بدوافع أيدولوجية وإنما بدافع اليأس الشخصي، فإن جريمته يمكن أن يكون استلهمها من رسائل الكراهية أو الأعمال الإرهابية "ولذلك فإن المحققين يفحصون الآن الأجهزة التقنية التي عثروا عليها في منزله".

ومن الصدف المحزنة أنه في يوم السابع من إبريل/ نيسان أيضا العام الماضي، أي قبل عام بالضبط من جريمة مونستر تعرضت منطقة المشاة بقلب العاصمة السويدية ستوكهولم لهجوم إرهابي بسيارة أيضا قتل فيه خمسة أشخاص وجرح كثيرون آخرون.

صلاح شرارة/ م.س

  • Deutschland Kleintransporter fährt in Münster in Menschenmenge - Tote und Verletzte (Reuters/NonstopNews)

    في صور.. عملية دهس بمدينة مونستر الألمانية توقع قتلى وجرحى

    قالت شرطة مدينة مونستر الألمانية إن عملية الدهس التي وقعت يوم السبت في المدينة أدى إلى جرح ثلاثين شخصا ومقتل الكثيرين.

  • Deutschland Kleintransporter fährt in Münster in Menschenmenge - Tote und Verletzte (Reuters/NonstopNews)

    في صور.. عملية دهس بمدينة مونستر الألمانية توقع قتلى وجرحى

    العملية وقعت عندما دهست عربة "فان" صغيرة حشداً من الناس وسط المدينة.

  • Deutschland Polizei: Täter von Münster ist tot (picture alliance/dpa)

    في صور.. عملية دهس بمدينة مونستر الألمانية توقع قتلى وجرحى

    الشرطة الألمانية قالت إن سائق العربة انتحر بإطلاق الرصاص على نفسه.

  • Deutschland Polizei: Täter von Münster ist tot (picture-alliance/dpa)

    في صور.. عملية دهس بمدينة مونستر الألمانية توقع قتلى وجرحى

    مصادر رسمية أكدت سقوط 4 قتلى على الأقل.

  • Deutschland Kleintransporter fährt in Münster in Menschenmenge - Tote und Verletzte (Reuters/NonstopNews)

    في صور.. عملية دهس بمدينة مونستر الألمانية توقع قتلى وجرحى

    صحيفة زود دويتشه تسايتونغ تقول إن ليس هناك أي إشارات على أن هجوم مونستر يحمل دوافع إرهابية. وتضيف إن سائق السيارة ألماني وتبدو عليه علامات إضطرابات عقلية. ويتم حاليا تفتيش شقة المهاجم.

  • Deutschland Kleintransporter fährt in Münster in Menschenmenge - Tote und Verletzte (picture alliance/dpa/B. Thissen)

    في صور.. عملية دهس بمدينة مونستر الألمانية توقع قتلى وجرحى

    هناك شائعات ترددت عن وجود شخصين آخرين إلى جانب السائق الذي قاد العربة، والشرطة تدرس ما إذا كان هناك شركاء آخرون للمنفذ.


مختارات

في صور.. عملية دهس بمدينة مونستر الألمانية توقع قتلى وجرحى

قالت الشرطة بمدينة مونستر الألمانية إن عملية الدهس التي وقعت في المدينة، أدت إلى جرح ثلاثين شخصاً ومقتل آخرين إثر دهس عربة "فان" صغيرة لحشد من الناس، فيما لا تزال هوية المنفذ ودوافعه غامضة. (07.04.2018)  

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Deutschland Polizei: Täter von Münster ist tot

## تغطية مباشرة ـ عملية دهس بسيارة في مونستر الألمانية ## 07.04.2018

قالت السلطات الألمانية إن رجلا هاجم حشدا من الناس خارج مطعم في وسط مدينة مونستر بغرب ألمانيا اليوم السبت مما أسفر عن مقتل اثنين على الأقل ثم أطلق النار على نفسه. المهاجم المفترض مواطن ألمانيا تبدو عليه إضطرابات نفسية.

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