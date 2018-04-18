 وجهة نظر: على ألمانيا أن تحسم أمرها في مسألة العنف ضد اليهود | سياسة واقتصاد | DW | 18.04.2018
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سياسة واقتصاد

وجهة نظر: على ألمانيا أن تحسم أمرها في مسألة العنف ضد اليهود

في رابعة النهار ببرلين يسحب شاب عربي حزامه ثم يهوي به على رجل يضع قلنسوة يهودية "كيباه" على رأسه. رئيسة تحرير DW إينس بول غاضبة وقلقة من تطور الوضع في ألمانيا.

Zum Thema - Online-Umfrage - Juden in Europa sehen wachsenden Antisemitismus (picture-alliance/dpa)

أصبحت الحياة اليومية حزينة أن تظهر في الإنترنيت فيديوهات توثق اعتداءات معادية للسامية في ألمانيا. مرة يتعلق الأمر بعلم يهودي يحترق، ومرة يظهر رجلا يشتم صاحب مطعم يهودي، ويتحدث عن غرف الغاز. وفي كل مرة تفجر هذه الحوادث موجة من الغضب. والساسة يعدون بفعل كل شيء لحماية اليهود في ألمانيا. ويشيرون إلى التاريخ والمسؤولية ويعينون مندوبا ويتخذون مبادرات تعليمية. ويتحدثون عن التحديات المستعصية الموجودة  في هذه البلاد التي اعترفت للتو بصورة متأخرة بصفة رسمية بأنها بلاد هجرة.

بديهية شجاعة من الكراهية

الفيديو الراهن يبين بعنف بأن هذا كله لن يكفي لمجابهة البديهية التي يطلق بها هذا الرجل الشاب عنان كراهيته ضد يهود: في وسط برلين وفي مكان يعج بالحركة وفي وضح النهار ينهال شاب عربي بالضرب على رجل يضع قلنسوة يهودية "كيباه"على رأسه ويزعم بذلك أنه يهودي. إنها كراهية باردة تظهر على ملامح وجهه (الشاب العربي) عندما يسحب حزامه. وهو غير مقنع، بل العكس إنه يدرك أنه يتم تصويره، والضحية تمسك بكاميرا الهاتف النقال أمام وجهه. وينادي باستمرار: "أنا أصور، أنا أصور". ويبدو أن الأمر سيان بالنسبة إلى الجاني أن يتم توثيق فعلته والتعرف عليه وأن تعثر عليه الشرطة.

ماذا يحصل حاليا في ألمانيا؟ هذا الفيديو دليل محزن على أن المجتمع الألماني مدعو بإلحاح لإيجاد أجوبة أخرى للحفاظ على القواعد الأساسية لتعايشنا. والعقوبات المعتادة يبدو أنها غير كافية لردع هذا النوع من الجناة.

Herbsttreffen der Medienfrauen 2017 Ines Pohl (DW/P. Böll)

إينس بول

وربما تساعدنا نظرة إلى ساحات المدارس لفهم أين نحن. فالمعلمات والمعلمون يحاولون منذ سنوات إفهام الرأي العام، كيف أنه بات في الأثناء أمرا طبيعياً أن يتبادل شباب الشتيمة فيما بينهم بكلمة "يهودي". حتى كلمات موسيقى الراب الألمانية تبين بازدياد أنه يتم التخلي عن الإجماع الاجتماعي الذي مفاده أن التصريحات المعادية لليهود لا مكان لها في هذه البلاد، وبأنه لا يمكن إضفاء النسبية عليها في أية حال وبالتالي قبولها.

هل تريد ألمانيا الكفاح من أجل قيمها وحرياتها؟

سيكون من الخطأ القول بأنه يجب على اليهودي اليوم أن ينطلق من فرضية أنه سيتعرض للهجوم في الشارع الألماني إذا ظهر انتماؤه الديني. كما أنه من الخطأ القول بأن اليهودي يجب مبدئيا أن لا يخشى من التعرض لهجوم في الشارع الألماني فور معرفة دينه.

وصحيح في كل الأحوال أن الوسائل المتاحة لم تعد كافية. ألمانيا وصلت إلى نقطة يجب أن تقرر فيها كيف ستناضل من أجل قيمها الحضارية وحرياتها الاجتماعية.

إنيس بول

  • Gründung des Staates Israel 1948 Premierminister Ben-Gurion (picture-alliance/dpa)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    "انتصار الأمل"

    في الـ 14 من أيار/مايو 1948 أعلن رئيس الوزراء ديفيد بن غوريون قيام دولة إسرائيل. ومما قاله بن غوريون آنذاك: "لم يفقد الشعب اليهودي الأمل مطلقاً. ولم تنقطع صلواته للحرية وللعودة إلى وطنه. واليوم عاد اليهود إلى وطنهم الأصلي. وصار لهم دولة خاصة بهم".

  • Archivbild vom israelischen Flagge vor den Vereinigten Nationen 1948 (Getty Images/AFP)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    انتصار دبلوماسي

    بعد ذلك مباشرة تم في نيويورك رفع علم الدولة الجديدة أمام مبنى الأمم المتحدة. وبالنسبة للإسرائيليين شكل ذلك خطوة إضافية نحو الأمن والحرية. وأخيراً أصبح لهم دولة معترف بها دولياً.

  • Timeline 2er Weltkrieg Auschwitz wird befreit (picture-alliance/dpa/akg-images)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    الساعة المظلمة

    يمكن قراءة أهمية تأسيس دولة إسرائيل على خلفية الهولوكوست. فالنازيون قتلوا خلال الحرب العالمية الثانية ستة ملايين يهودي. الصورة لمعتقلين في معسكر أوسشفيتس.

  • Israel Unabhängigkeitskrieg1948 flüchtende Palästinenser (picture-alliance/CPA Media)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    "النكبة" ـ الكارثة

    يحيي الفلسطينيون يوم تأسيس دولة إسرائيل كيوم "نكبة" بالنسبة لهم؛ إذ توجب على نحو 700.000 فلسطيني مغادرة أراضيهم. وعليه فإن تأسيس دولة إسرائيل هو بداية ما يسمى "صراع الشرق الأوسط" الذي لم يتم حله حتى بعد مرور 70 عاماً عليه.

  • Bildergalerie Ausstellung Ihr glücklichen Augen (Photo House Pri-Or, Tel Aviv)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    العمل من أجل المستقبل

    الطريق السريع رقم 2 تربط بين مدينتي تل أبيب ونتانيا وتوثق كذلك لإرادة انبعاث الدولة الفتية. وتم تدشين الطريق في 1950 من قبل رئيسة الوزراء الإسرائيلية غولدا مايير التي فرضت على البلاد نهج تحديث اقتصادي واجتماعي صارم.

  • Kinder im Kibbuz ca. 1950 (G. Pickow/Three Lions/Hulton Archive/Getty Images)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    كيبوتس

    الكيبوتسات هي تجمعات سكنية تعاونية تم إشادتها في كل أنحاء إسرائيل، ولاسيما في السنوات الأولى بعد تأسيس الدولة. وفيها طبق اليهود العلمانيون وأيضاً من ذوي التوجهات الاشتراكية تصوراتهم حول المجتمع.

  • Sechstagekrieg - israelische Panzer in den Golanhöhen - Syrien (Imago/Keystone)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    الدولة الحصينة

    استمرت التوترات مع الجيران العرب. وفي 1967 أدت تلك التوترات إلى "حرب الأيام الستة" التي انتصرت فيها إسرائيل على مصر والأردن وسوريا. وفي الوقت نفسه بسطت إسرائيل سيطرتها على القدس الشرقية والضفة الغربية ـ وكان ذلك بداية توترات وحروباً إضافية في المنطقة.

  • Olympia Attentat von München 1972 (dapd)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    انتصار وموت

    في الألعاب الأولمبية في 1972 بميونيخ أحرز السباح الإسرائيلي مارك شبيتس سبعة أرقام قياسية عالمية. وفي منتصف الدورة الأولمبية اقتحم إرهابيون فلسطينيون القرية الأولمبية واحتجزوا الرياضيين الإسرائيليين كرهائن. وانتهت محاولة تحريرهم من قبل الشرطة الألمانية بكارثة: الرياضيون تم قتلهم ـ حتى مارك شبيتس.

  • Symbolbild Israel Siedlungen im Westjordanland (picture-alliance/newscom/D. Hill)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    مستوطنات في أرض العدو

    سياسة الاستيطان الإسرائيلية عامل تسخين دائم للنزاع مع الفلسطينيين. وتتهم سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية إسرائيل بمنع قيام دولة فلسطينية مستقبلية من خلال بناء مزيد من المستوطنات. وحتى الأمم المتحدة تشجب بناء المستوطنات، إلا أن إسرائيل إلى يومنا هذا لا تعبأ بذلك.

  • Gazastreifen Erste Intifada 1987 (picture-alliance/AFP/E. Baitel)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    غضب وكراهية وحجارة

    في شتاء 1987 احتج الفلسطينيون ضد الحكم الإسرائيلي في الأراضي المحتلة. وتفجرت الاحتجاجات في مدينة غزة وانتقلت بسرعة إلى القدس الشرقية والضفة الغربية. واستمرت تلك الانتفاضة على مدار سنوات وانتهت بتوقيع اتفاقيات أوسلو في 1993.

  • USA Weißes Haus Unterzeichnung von Oslo 1 Präsident Bill Clinton (M) Israels Premierminister Yitzhak Rabin und PLO Vorsitzender Jassir Arafat (picture-alliance/CPA Media )

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    وأخيراً السلام؟

    بوساطة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون باشر رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين والزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في 1993 محادثات سلام. وانتهت هذه المفاوضات بتوقيع "اتفاقية أوسلو" وبالاعتراف المتبادل.

  • Israel 1995 - Premierminister Peres (Getty Images/AFP/J. Delay)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    كرسي فارغ

    اغتال طالب حقوق متطرف إسحاق رابين في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 1995. نسف الاغتيال عملية السلام وكشف الانقسام السياسي داخل المجتمع الإسرائيلي؛ فقد زادت الفجوة بين اليهود المعتدلين والمتطرفين، وكذلك بين العلمانيين والأصوليين. الصورة تظهر رئيس الوزراء السابق شيمون بيريس بجانب الكرسي الفارغ لسلفه.

  • Altbundespräsident Johannes Rau gestorben Johannes Rau (picture-alliance/dpa)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    محاولة قول ما لا يمكن قوله

    الإبادة الجماعية بحق اليهود تؤثر إلى يومنا هذا على العلاقات الألمانية الإسرائيلية. وفي شباط/فبراير 2000 كان الرئيس الألماني الأسبق يوهانس راو أول رئيس ألماني يلقي كلمة باللغة الألمانية أمام الكنسيت. طلب راو العفو من أجل صالح الأبناء والأحفاد.

  • Israel Mauerbau 2002 (picture-alliance/dpa/dpaweb/S. Nackstrand)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    الجدار الإسرائيلي

    سياسة الاستيطان الإسرائيلية وراء تسخين المواجهة مع الفلسطينيين. وفي عام 2002 شيدت إسرائيل جداراً يبلغ طوله 107 كيلومتراً في الضفة الغربية. ورغم أن الجدار قلل من أعمال العنف، إلا أنه لم يحل المشاكل السياسية للنزاع المستمر منذ 70 عاماً بين الشعبين.

  • Israel Besuch Außenminister Maas in Yad Vashem (picture-alliance/dpa/I. Yefimovich)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    انحناء أمام الموتى

    وزير الخارجية الألماني الجديد هايكو ماس يسير بخطى ثابتة على تقليد التقارب الألماني الإسرائيلي. وقادته رحلته الخارجية الأولى كوزير للخارجية إلى إسرائيل. وفي آذار/مارس 2018 وضع ماس إكليلاً من الورود على النصب التذكاري ياد فاشيم إجلالاً لضحايا الهولوكوست.


 

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صدمة في برلين بعد مهاجمة رجلين يرتديان قلنسوة يهودية

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