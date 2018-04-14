 وجهة نظر: ضربات جوية دون نتائج لكنها تحمل رسالة واضحة | سياسة واقتصاد | DW | 14.04.2018
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سياسة واقتصاد

وجهة نظر: ضربات جوية دون نتائج لكنها تحمل رسالة واضحة

الآن أصبح هناك جنرالات أكثر تعقلاً من سياسيين. والخبر السعيد أولاً: لم تنشب الحرب العالمية الثالثة. أما الخبر السيئ: لن تغير الضربات الجوية للقوى الغربية شيئاً إلى الأحسن في سوريا، حسب رأي كريستيان ف تريبه، المحرر بـDW .

Syrien - US-Militärschlag auf Damaskus (picture alliance/AP Photo/H. Ammar)

أغلب الظن أننا لن نعرف، إلا بعد مرور بعض الوقت، إلى أي مدىً كان العالم، في منتصف أبريل/ نيسان عام 2018، قريبًا من الانزلاق في حرب بين القوتين النوويتين العظميين، الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.

أماَّ الآن فيبدو واضحاً أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا كانت متحفظة بحيث اقتصرت هجماتها على أهداف في سوريا، مرتبطة بإنتاج وتخزين الغازات الحربية السامة. أما الإصابات بين المدنيين جراء تلك الهجمات، بعد كل ما هو معروف حتى الآن ومع كل الحذر الواجب، تجاه أي تقييم للأحداث في سوريا: لا شيء تقريباً.

 

عقلانية جديدة للجيوش؟

مختارات

أطلقت سفن وطائرات حربية أمريكية وبريطانية وفرنسية صواريخ على منشآت سورية، قائلة إن لها علاقة بانتاج واستخدام الأسلحة الكيماوية، التي يُتّهم النظام السوري باستخدامها في هجوم بدوما. فما الأسلحة التي استخدامها في الضربة؟ (14.04.2018)

رأت المستشارة الألمانية أن الضربة على سوريا "كانت ضرورية للحفاظ على فعالية الحظر الدولي لاستخدام الأسلحة الكيماوية" وبدوره قال وزير الخارجية الألمانية إن الضربة "مشروعة". هذا فيما أبدى الاتحاد الأوروبي دعمه لـ"حلفائه". (14.04.2018)

في الأيام الماضية جرى مراراً وتكراراً، عقد تشبيهات بأزمة الصواريخ الكوبية، والمواجهة (التي كانت وشيكة) بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة في عام 1962. إلا أنه من المؤكد أن الأمر كان (ولايزال) في العالم يقف عند حد الخطاب الحماسي، إذا ما جعلنا من "تغريدات" دونالد ترامب العبثية معيارا، وقبلنا التهديدات المتهورة، من قبل مسؤولين روس.

غير أنه خلال أزمة كوبا كان الأمر على كلا الجانبين يتعلق بالحفاظ على أولوية السياسة في مواجهة الجنرالات، (وخصوصا نموذج) الجنرال المريض عقلياً جاك، في فيلم "Dr. Strangelove"، (الذي كان يريد إشعال الحرب النووية مع الاتحاد السوفيتي). ولقد تم النجاح قبل 56 عاماً (في تجنب المواجهة العسكرية) وبقيت الأزمة أزمة سياسية.

لكن الآن، أي في الأيام الأخيرة التي سبقت الغارات الجوية على سوريا، كان يُسمع على جانبي المحيط الأطلسي إنذارات تبدو أحيانا مثل تنهيدات عميقة، أملا في أن تنتصر هذه المرة عقلانية الجيوش. تلك العقلانية والخبرة، التي يتمتع بها الجنرالات (الآن) في مواجهة جهالة وانعدام ضمير السياسيين. ويحتاج المرء إلى كوميديا سياسية من نوع خاص لكي يستسيغ هذا الوضع قليلا.

اختيار حذر للأهداف

وللتذكرة مرة أخرى، هناك عدة آلاف من الجنود الروس في سوريا يقاتلون إلى جانب قوات الأسد. وقبل شهرين قتل مرتزقة روس في هجمات للقوات الجوية الأمريكية في شمال سوريا. ولم تنشأ عن ذلك أزمة. ويقوم التحالف، الذي تقوده الولايات المتحدة، ضد ما يسمى "الدولة الإسلامية" (داعش) بعمليات في شمال سوريا. وفي هذه المرة، تم اختيار أهداف الغارات الجوية بدقة، بحيث لا يمكن إصابة أي جندي روسي.

Deutsche Welle Dr. Christian F. Trippe TV Berlin (DW/B. Geilert)

كريستيان ف تريبه، المحرر بـDW

خط التواصل بين القيادة العسكرية الأمريكية والأركان العامة الروسية يبدو مستقراً. ويفيد خبراء بأنه، ومنذ فترة طويلة والتبادل المعرفي، المفعم بالثقة والذي لا بأس به بين قادة عسكريين رفيعي المستوى على كلا الجانبين لم يعانِ تقريباً، على الرغم من المواجهة الجديدة بين الشرق والغرب.

وربما تكون سوريا على مدار التاريخ هي مسرح الحرب، الذي لا يمكن التنبؤ بما فيه. فمراراً وتكراراً، يوجد هناك جنود يواجهون بعضهم بعضاً، ودولهم إما متحالفة اسمياً أو متعادية سياسياً بعمق. والحرب الأهلية السورية حُسمت بعد تدخل روسيا إلى جانب الأسد والتحالف السوري مع إيران. وما يسمى بالضربات الانتقامية للقوى الغربية الثلاث لن يغير في الأمر شيئاً، لكنها على كل حال ليست بلا معنى.

الغارات الجوية لديها رسالة واضحة

واشنطن ولندن وباريس توضح، من خلال الضربات الجوية، أمرين: أن استخدام أسلحة الدمار الشامل المحظورة لن يمر دون عواقب، والكذب الساخر والتستر على جرائم الحرب لن يتم التسامح معهما- بصرف النظر عمن يمد يده لاستخدامها أو يدير آلة دعايتها. وبالإضافة إلى ذلك، فإن القوى الغربية لا تريد إخلاء المجال الجيوسياسي بهدوء وبدون ضجيج، حتى لو كانت وراءهم سنوات شهدت سياسة متقلبة وغير واضحة وفاشلة. والشرق الأوسط يقف أمام عملية إعادة تنظيم وينبغي ألا يُجري ذلك في موسكو وطهران وحدهما. هذه هي الرسالة المزدوجة للهجمات على مصانع الأسد الكيمياوية.

ويضاف إلى ذلك أمر ثالث: الولايات المتحدة لم تتصرف بمفردها، ولكن بالتحالف مع فرنسا والمملكة المتحدة، في تكاتف عسكري، ولكن أيضاً في تنسيق سياسي وثيق. وفي العام الثاني من عهد دونالد ترامب، يكون هذا وبدون نقيض تقريبا خبرا جيدا صباح اليوم السبت.

كريستيان ف تريبه/ ص.ش

  • Syrien Militärschlag Flugzeug (Reuters/Twitter/French Military)

    ضرب أهداف محددة في سوريا ردا على "كيماوي دوما"

    ترامب ينفذ تهديداته

    نفذت الولايات المتحدة بالتعاون مع فرنسا وبريطانيا هجمات جوية على سوريا فجر السبت (14 أبريل/ نيسان 2018). وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن الضربات استهدفت ثلاث مناطق لها علاقة بإنتاج الأسلحة الكيماوية. وذلك بعد أسبوع من هجوم كيماوي محتمل على بلدة دوما وتهديد ترامب بتوجيه ضربة لسوريا، فقد اتهمت الدول الثلاث نظام الأسد بالوقوف وراء الهجوم.

  • Syrien - US-Militärschlag auf Damaskus (picture alliance/AP Photo/H. Ammar)

    ضرب أهداف محددة في سوريا ردا على "كيماوي دوما"

    أهداف تحيط بدمشق

    المواقع التي قُصفت تضمنت مطار الشراعي بغربي دمشق في منطقة الديماس قرب الحدود اللبنانية. كما أصاب الهجوم موقعا في مدينة مصياف ومستودعات للجيش في شرق القلمون ومنطقة الكسوة جنوبي دمشق وموقعا في منطقة جبل قاسيون المطلة على دمشق، حسب مصدر مقرب من النظام السوري.

  • Syrien Damaskus Militärschlag (Imago/Xinhua/A. Safarjalani)

    ضرب أهداف محددة في سوريا ردا على "كيماوي دوما"

    ضرب المركز الرئيسي للأبحاث الكيماوية

    قالت وسائل الإعلام الرسمية السورية إن الهجوم أصاب أيضا منشأة للأبحاث العلمية في دمشق حيث قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن المنشأة تستخدم في تطوير وإنتاج واختبار أسلحة كيماوية وبيولوجية. بينما قالت باريس إن الضربات استهدفت المركز الرئيسي للأبحاث الكيماوية وموقعي إنتاج في سوريا.

  • Syrien Damaskus Proteste nach Militärschlag (Reuters/O. Sanadiki)

    ضرب أهداف محددة في سوريا ردا على "كيماوي دوما"

    أعلام سوريا وإيران وروسيا في شوارع دمشق

    عندما طلع النهار على دمشق خرج المتظاهرون حاملين الأعلام السورية والروسية والإيرانية وصور الأسد. ونددت الخارجية السورية بـ"العدوان البربري الغاشم". بينما قالت الخارجية الإيرانية في بيان إن الولايات المتحدة وحلفاءها، الذين قاموا بالعمل العسكري ضد سوريا "رغم غياب أي أدلة مؤكدة... سيتحملون المسؤولية عن تداعيات سياسة المغامرة على مستوى المنطقة وما يتجاوزها".

  • USA - Trump ordnet Militärschlag auf Syrien an (Getty Images/AFP/M. Ngan)

    ضرب أهداف محددة في سوريا ردا على "كيماوي دوما"

    ترامب: ضربات دقيقة

    أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من البيت الأبيض أن هذه الضربات هي قصاص لاستخدام حكومة الأسد الأسلحة الكيماوية ضد شعبها. وأضاف "إنها ليست أفعال إنسان وإنما جرائم ارتكبها وحش" وأوضح ترامب أنها "ضربات دقيقة" قصدت أهدافا لها علاقة ببرنامج الأسلحة الكيماوية للأسد.

  • Syrien - Militärschlag - Emmanuel Macron (Reuters/Twitter/Emmanuel Macron)

    ضرب أهداف محددة في سوريا ردا على "كيماوي دوما"

    فرنسا أبلغت روسيا قبل الضربات

    قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي إن الجيش الفرنسي استهدف المركز الرئيسي للبحوث الكيماوية في سوريا ومنشأتين أخريين وإن باريس أخطرت روسيا قبل تنفيذ الضربات. وكانت الوزيرة تتحدث بعد ساعات من إصدار الرئيس إيمانويل ماكرون أمرا بتدخل عسكري في سوريا مع الولايات المتحدة وبريطانيا. وأضافت للصحفيين "لا نتطلع لمواجهة ونرفض أي منطق للتصعيد. وهذا هو السبب في أننا وحلفاءنا تأكدنا من تنبيه الروس مسبقا".

  • Symbolbild Kreml Moskau Russland Regierung (AFP/Getty Images/M. Antonov)

    ضرب أهداف محددة في سوريا ردا على "كيماوي دوما"

    اعتراض "عدد كبير" من الصواريخ

    أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الولايات المتحدة وحلفاءها أطلقوا أكثر من مئة صاروخ على سوريا، مشيرة إلى أن القوات السورية اعترضت "عددا كبيرا" منها. وقال فلاديمير دجاباروف الذي يتولى منصب نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد الروسي، إن موسكو ستدعو على الأرجح لاجتماع في مجلس الأمن الدولي لمناقشة الضربات الجوية الأمريكية والبريطانية والفرنسية على سوريا.

  • Infografik Opfer des Syrienkonfliktes ARA

    ضرب أهداف محددة في سوريا ردا على "كيماوي دوما"

    سبع سنوات ولانهاية في الأفق

    دخلت الأزمة السورية عامها الثامن في (مارس/ آذار 2018)، ولا تبدو نهاية في الأفق. ورغم استرجاع بشار الأسد لمناطق كثيرة من أيادي المعارضة وتنظيمات أخرى متطرفة وإرهابية، إلا أنه لا يستطيع بسط نفوذه على بلده. ويقدر ضحايا الحرب السورية حتى الآن بنحو 480 ألف قتيل من كافة الجبهات، بينهم 19 ألف طفل، كما نزح 11 مليون شخص، وبلغ عدد اللاجئين خارج سوريا 5.5 مليون سوري. إعداد: صلاح شرارة

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

ضرب أهداف محددة في سوريا ردا على "كيماوي دوما"

بعد أسبوع من وقوع هجوم في دوما، يفترض أن يكون النظام السوري استخدم خلاله أسلحة كيماوية، أعلن الرئيس الأمريكي ترامب قيام قوات بلاده بالتعاون مع فرنسا وانجلترا بضرب أهداف "دقيقة" لها علاقة ببرنامج الأسلحة الكيماوية للأسد. (14.04.2018)  

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USA UN-Sicherheitsrat - Syrienkonflikt

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