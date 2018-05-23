والدان أمريكيان يجبران ابنهما "المدلل" على مغادرة المنزل بقرار قضائي

انتصر زوجان من سكان شمالي نيويورك في معركة قضائية لإجبار نجلهما (30 عاما) على مغادرة المنزل، وفقا للإعلام المحلي. وذكر موقع " Syracuse.com" بأن مارك وكريستينا روتوندو تقدما بدعوى لدى المحكمة العليا في بلدة أونونداغا بعد أن تجاهل نجلهما مايكل خمسة إشعارات في الفترة من شباط/فبراير إلى نيسان/أبريل لمطالبته بمغادرة المنزل الكائن في منطقة كاميلوس على بعد 420 كيلومترا شمال غربي مانهاتن.

وبعد جدال استمر 30 دقيقة مع روتوندو الابن أمس الثلاثاء، أمره القاضي دونالد غرينوود بمغادرة المنزل، مع إصدار أمر لسلطات حماية البالغين بالتحقيق في الأمر. وكان مايكل قد استشهد في وقت سابق بقضية سابقة أظهرت أن أفراد الأسرة مسموح لهم بالبقاء لمدة ستة شهور بعد إشعارهم قبل مغادرة المنزل، وهو حكم قال القاضي إن محكمة استئناف قد ألغته.

وأفادت التقارير بأن غرينوود قال إن طلب مايكل البقاء لستة شهور أخرى في المنزل هو طلب "زائد عن الحد"، وهي الكلمة نفسها التي استخدمها المدعي لوصف حكم الطرد من المنزل. ولم تشر المحكمة إلى موعد محدد لمغادرة الابن للمنزل، ومع ذلك قال محامي الوالدين أنطوني أدورانتي إنه سوف تترك له فترة معقولة للمغادرة. وبعد أن قال للصحفيين أمام المحكمة إنه يعتزم الطعن في الحكم، عاد الابن إلى منزل والديه.

ز.أ.ب/ع.ش (د ب أ)