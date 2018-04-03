واشنطن توافق على بقاء قواتها في سوريا حتى القضاء على "داعش"

قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية اليوم الأربعاء (الرابع من أبريل/ نيسان 2018) إن الرئيس دونالد ترامب وافق أمس الثلاثاء، في اجتماع لمجلس الأمن القومي على إبقاء القوات الأمريكية في سوريا لفترة أطول من أجل هزيمة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) لكنه يريد سحبها في وقت قريب نسبياً. ويبلغ عدد الجنود الأمريكيين في سوريا نحو ألفي جندي، يتعاونون غالبا مع قوات كردية ضد داعش.
وأضاف المسؤول أن ترامب لم يقر جدولاً زمنياً محدداً لسحب القوات خلال الاجتماع. وقال إنه يريد ضمان هزيمة "داعش" ويريد من دول أخرى في المنطقة والأمم المتحدة بذل مزيد من الجهود والمساعدة في تحقيق الاستقرار بسوريا. وتابع المسؤول "لن نسحب (القوات) على الفور لكن الرئيس ليس مستعداً لدعم التزام طويل الأجل".
وكان ترامب قد عبر عن رغبته في سحب القوات الأمريكية من سوريا خلال خطاب في أوهايو يوم الخميس الماضي.
وفي بيان اليوم الأربعاء قال البيت الأبيض إن المهمة العسكرية الأمريكية للقضاء على تنظيم داعش في سوريا "تقترب من نهايتها سريعا حيث أصبح التنظيم مدمراً بالكامل تقريبا". وأضاف في البيان "الولايات المتحدة وحلفاؤنا لا يزالون ملتزمين بالقضاء على وجود تنظيم الدولة الإسلامية المحدود في سوريا والذي لم تتخلص منه قواتنا بعد". وحث البيت الأبيض دول المنطقة والأمم المتحدة على المساعدة في ضمان "ألا تعاود الدولة الإسلامية الظهور مطلقا".
وقال الجنرال جوزيف فوتيل، الذي يشرف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط بصفته قائد القيادة المركزية الأمريكية أمس الثلاثاء، إنه تم استعادة ما يزيد على 90 في المئة من الأراضي التي كانت في حوزة تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي منذ عام 2014 .
الغرب يتوعد مستخدمي الكيماوي في خان شيخون
من جهة أخرى توعدت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا الأربعاء بمحاسبة "المسؤولين" بعد عام من الهجوم بغاز السارين في بلدة خان شيخون، المنسوب إلى نظام الرئيس السوري بشار الأسد. ودان وزراء خارجية هذه البلدان روسيا لعدم تجريدها حليفها السوري من ترسانته من الاسلحة الكيميائية.
مصاب بغاز كيماوي في خان شيخون
وأعلن وزراء الخارجية البريطاني بوريس جونسون، والفرنسي جان ايف لودريان، والألماني هايكو ماس ومساعد وزير الخارجية الأميركي جون ساليفان في بيان مشترك "ندين استخدام الأسلحة الكيميائية من أي كان وفي أي مكان". وأفاد البيان "نتعهد بمحاسبة كل المسؤولين. لن تتوقف جهودنا من أجل تحقيق العدالة لضحايا هذه الهجمات البغيضة في سوريا".
يذكر أن غارة جوية استهدفت، في صباح الرابع من نيسان/ أبريل العام 2017، خان شيخون في محافظة إدلب الواقعة بالكامل تحت سيطرة فصائل مقاتلة. وأفاد تقرير للجنة تابعة للأمم المتحدة بأن سكان البلدة عانوا من أعراض مماثلة لتلك التي تظهر لدى ضحايا هجوم كيميائي، وقضى أكثر من ثمانين منهم.
ص.ش/ ع.خ (رويترز، أ ف ب)
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جنود أمريكيون يحملون شعار الوحدات الكردية بالرقة وتركيا تحتج
أثارت صور نشرت لجنود أمريكيين يضعون شعار قوات وحدات حماية الشعب الكردية حفيظة تركيا. حيث ظهرت صور لجنود أميريكيين جنبا إلى جنب مع جنود تابعين لتلك الوحدات في منطقة شمال الرقة حيث بدأ الهجوم على معاقل تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في مدينة الرقة.
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جنود أمريكيون يحملون شعار الوحدات الكردية بالرقة وتركيا تحتج
وقال وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو في مؤتمر صحفي (الجمعة 27 مايو/ أيار 2016) إنه "من غير المقبول" أن يضع جنود أمريكيون شعار الوحدات على ملابسهم. واتهم الوزير التركي الولايات المتحدة بأنها "تكيل بمكيالين"؛ لرفضها اعتبار وحدات حماية الشعب الكردية السورية منظمة إرهابية.
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جنود أمريكيون يحملون شعار الوحدات الكردية بالرقة وتركيا تحتج
وحدات حماية الشعب الكردية هي أبرز فصائل قوات سوريا الديمقراطية. وقوات سوريا الديمقراطية عبارة عن تحالف فصائل كردية وأخرى عربية. وقد بدأت هجوما شمال الرقة الثلاثاء (24 مايو/ أيار) غداة إعلان السلطات العراقية إطلاق عملية "تحرير" الفلوجة من أيدي مقاتلي "تنظيم داعش"، المتمدد بين سوريا والعراق.
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جنود أمريكيون يحملون شعار الوحدات الكردية بالرقة وتركيا تحتج
وتدعم الولايات المتحدة تحالف "قوات سوريا الديمقراطية" في معركتها مع التنظيم المتطرف. وبإسناد جوي لطائرات التحالف الذي تقوده واشنطن استطاعت وحدات حماية الشعب الكردية طرد مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" من مناطق واسعة في شمال سوريا على مدى العام الماضي.
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جنود أمريكيون يحملون شعار الوحدات الكردية بالرقة وتركيا تحتج
وكان تنظيم داعش قد أستولى على محافظة الرقة في شمال سوريا بعد انسحاب قوات النظام السوري من آخر معاقلها هناك في آب/ أغسطس عام 2014، ليعلن التنظيم بعدها الرقة عاصمة "لدولة الخلافة الإسلامية"، التي خضعت لها مساحات شاسعة مترابطة من العراق وسوريا.
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جنود أمريكيون يحملون شعار الوحدات الكردية بالرقة وتركيا تحتج
ومنذ هجوم الثلاثاء يعيش 300 ألف شخص في مدينة الرقة ظروفا صعبة، خصوصا بعدما توقف التنظيم عن إعطاء "تصاريح خروج للسكان الراغبين بمغادرة الرقة، وفق ما ذكر المركز السوري لحقوق الإنسان. رغم ذلك تمكنت عائلات من الهروب باتجاه محافظة إدلب (شمال غرب سوريا)، الخاضعة لسيطرة تحالف "جيش الفتح" الذي يضم فصائل إسلامية أبرزها جبهة النصرة.
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جنود أمريكيون يحملون شعار الوحدات الكردية بالرقة وتركيا تحتج
وتصنف تركيا وحدات حماية الشعب الكردية كمنظمة إرهابية. وقال تشاووش أوغلو خلال قمة للأمم المتحدة في منتجع أنطاليا بتركيا: "إن من غير المقبول أن يستخدم جنود أمريكيون شعار وحدات حماية الشعب وهي جماعة إرهابية".
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جنود أمريكيون يحملون شعار الوحدات الكردية بالرقة وتركيا تحتج
وتصنف واشنطن حزب العمال الكردستاني، الذي هو في حرب مع تركيا منذ سنوات طويلة، كمنظمة إرهابية، لكنها تدعم وحدات حماية الشعب في معركتها ضد تنظيم "الدولة الإسلامية".
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جنود أمريكيون يحملون شعار الوحدات الكردية بالرقة وتركيا تحتج
وكان بيتر كوك السكرتير الصحفي بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قد رفض التعليق على تلك الصور وقال خلال مؤتمر صحفي الخميس: عندما تعمل القوات الخاصة في منطقة ما فإنها تبذل كل ما في وسعها للاندماج مع المجتمع لتعزيز أمنها. ص.ش/و.ب (رويترز، أ ف ب)
الكاتب: أ ف ب/ رويترز/ ص. ش