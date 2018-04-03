 واشنطن توافق على بقاء قواتها في سوريا حتى القضاء على ″داعش″ | أخبار | DW | 04.04.2018
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أخبار

واشنطن توافق على بقاء قواتها في سوريا حتى القضاء على "داعش"

بعد أيام من تصريح الرئيس ترامب عن عودة سريعة للقوات الأمريكية من سوريا، استبعدت الإدارة الأمريكية انسحاب هؤلاء قريبا. كما أعلنت واشنطن الاقتراب من مهمة القضاء على "داعش". فيما توعد الغرب مستخدمي الكيماوي في خان شيخون.

Symbolbild US Präsenz in Irak (Getty Images/J. Moore)

قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية اليوم الأربعاء (الرابع من أبريل/ نيسان 2018) إن الرئيس دونالد ترامب وافق أمس الثلاثاء، في اجتماع لمجلس الأمن القومي على إبقاء القوات الأمريكية في سوريا لفترة أطول من أجل هزيمة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) لكنه يريد سحبها في وقت قريب نسبياً. ويبلغ عدد الجنود الأمريكيين في سوريا نحو ألفي جندي، يتعاونون غالبا مع قوات كردية ضد داعش.

مختارات

في أول خطاب له أمام الكونغرس، تعهد ترامب بالقضاء على "داعش" بمساعدة حلفاء من العالم الإسلامي. ودافع عن حظر دخول مواطني سبع دول مسلمة، مضيفاً أن مساعدة اللاجئين في العودة إلى أوطانهم هي الحل الوحيد على المدى البعيد. (01.03.2017)

رفضت دمشق "شكلاً ومضموناً" تقريراً أممياً يحملها مسؤولية شن هجوم كيماوي على بلدة خان شيخون الخاضعة لسيطرة المعارضة. وتتشاور بريطانيا مع الولايات المتحدة بشأن مشروع قرار يفرض عقوبات على سوريا. (27.10.2017)

وأضاف المسؤول أن ترامب لم يقر جدولاً زمنياً محدداً لسحب القوات خلال الاجتماع. وقال إنه يريد ضمان هزيمة "داعش" ويريد من دول أخرى في المنطقة والأمم المتحدة بذل مزيد من الجهود والمساعدة في تحقيق الاستقرار بسوريا. وتابع المسؤول "لن نسحب (القوات) على الفور لكن الرئيس ليس مستعداً لدعم التزام طويل الأجل".

وكان ترامب قد عبر عن رغبته في سحب القوات الأمريكية من سوريا خلال خطاب في أوهايو يوم الخميس الماضي.

وفي بيان اليوم الأربعاء قال البيت الأبيض إن المهمة العسكرية الأمريكية للقضاء على تنظيم داعش في سوريا "تقترب من نهايتها سريعا حيث أصبح التنظيم مدمراً بالكامل تقريبا". وأضاف في البيان "الولايات المتحدة وحلفاؤنا لا يزالون ملتزمين بالقضاء على وجود تنظيم الدولة الإسلامية المحدود في سوريا والذي لم تتخلص منه قواتنا بعد". وحث البيت الأبيض دول المنطقة والأمم المتحدة على المساعدة في ضمان "ألا تعاود الدولة الإسلامية الظهور مطلقا".

وقال الجنرال جوزيف فوتيل، الذي يشرف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط بصفته قائد القيادة المركزية الأمريكية أمس الثلاثاء، إنه تم استعادة ما يزيد على 90 في المئة من الأراضي التي كانت في حوزة  تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي منذ عام 2014 .

الغرب يتوعد مستخدمي الكيماوي في خان شيخون

من جهة أخرى توعدت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا الأربعاء بمحاسبة "المسؤولين" بعد عام من الهجوم بغاز السارين في بلدة خان شيخون، المنسوب إلى نظام الرئيس السوري بشار الأسد. ودان وزراء خارجية هذه البلدان روسيا لعدم تجريدها حليفها السوري من ترسانته من الاسلحة الكيميائية.

Syrien Krieg - mutmaßlicher Giftgasangriff in Chan Schaichun (Reuters/A. Abdullah)

مصاب بغاز كيماوي في خان شيخون

وأعلن وزراء الخارجية البريطاني بوريس جونسون، والفرنسي جان ايف لودريان، والألماني هايكو ماس ومساعد وزير الخارجية الأميركي جون ساليفان في بيان مشترك "ندين استخدام الأسلحة الكيميائية من أي كان وفي أي مكان". وأفاد البيان "نتعهد بمحاسبة كل المسؤولين. لن تتوقف جهودنا من أجل تحقيق العدالة لضحايا هذه الهجمات البغيضة في سوريا".

يذكر أن غارة جوية استهدفت، في صباح الرابع من نيسان/ أبريل العام 2017، خان شيخون في محافظة إدلب الواقعة بالكامل تحت سيطرة فصائل مقاتلة. وأفاد تقرير للجنة تابعة للأمم المتحدة بأن سكان البلدة عانوا من أعراض مماثلة لتلك التي تظهر لدى ضحايا هجوم كيميائي، وقضى أكثر من ثمانين منهم.

ص.ش/ ع.خ (رويترز، أ ف ب)

  • Syrien Provinz Rakka US-Soldaten Spezialkräfte

    جنود أمريكيون يحملون شعار الوحدات الكردية بالرقة وتركيا تحتج

    أثارت صور نشرت لجنود أمريكيين يضعون شعار قوات وحدات حماية الشعب الكردية حفيظة تركيا. حيث ظهرت صور لجنود أميريكيين جنبا إلى جنب مع جنود تابعين لتلك الوحدات في منطقة شمال الرقة حيث بدأ الهجوم على معاقل تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في مدينة الرقة.

  • Syrien Provinz Rakka US-Soldaten Spezialkräfte YPG-Allianz

    جنود أمريكيون يحملون شعار الوحدات الكردية بالرقة وتركيا تحتج

    وقال وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو في مؤتمر صحفي (الجمعة 27 مايو/ أيار 2016) إنه "من غير المقبول" أن يضع جنود أمريكيون شعار الوحدات على ملابسهم. واتهم الوزير التركي الولايات المتحدة بأنها "تكيل بمكيالين"؛ لرفضها اعتبار وحدات حماية الشعب الكردية السورية منظمة إرهابية.

  • Syrien Provinz Rakka YPG-Kämpfer

    جنود أمريكيون يحملون شعار الوحدات الكردية بالرقة وتركيا تحتج

    وحدات حماية الشعب الكردية هي أبرز فصائل قوات سوريا الديمقراطية. وقوات سوريا الديمقراطية عبارة عن تحالف فصائل كردية وأخرى عربية. وقد بدأت هجوما شمال الرقة الثلاثاء (24 مايو/ أيار) غداة إعلان السلطات العراقية إطلاق عملية "تحرير" الفلوجة من أيدي مقاتلي "تنظيم داعش"، المتمدد بين سوريا والعراق.

  • Syrien Provinz Rakka US-Soldaten Spezialkräfte YPG-Allianz

    جنود أمريكيون يحملون شعار الوحدات الكردية بالرقة وتركيا تحتج

    وتدعم الولايات المتحدة تحالف "قوات سوريا الديمقراطية" في معركتها مع التنظيم المتطرف. وبإسناد جوي لطائرات التحالف الذي تقوده واشنطن استطاعت وحدات حماية الشعب الكردية طرد مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" من مناطق واسعة في شمال سوريا على مدى العام الماضي.

  • Symbolbild Rakka Kämpfer der IS

    جنود أمريكيون يحملون شعار الوحدات الكردية بالرقة وتركيا تحتج

    وكان تنظيم داعش قد أستولى على محافظة الرقة في شمال سوريا بعد انسحاب قوات النظام السوري من آخر معاقلها هناك في آب/ أغسطس عام 2014، ليعلن التنظيم بعدها الرقة عاصمة "لدولة الخلافة الإسلامية"، التي خضعت لها مساحات شاسعة مترابطة من العراق وسوريا.

  • Flughafen von Tabka von ISIS eingenommen

    جنود أمريكيون يحملون شعار الوحدات الكردية بالرقة وتركيا تحتج

    ومنذ هجوم الثلاثاء يعيش 300 ألف شخص في مدينة الرقة ظروفا صعبة، خصوصا بعدما توقف التنظيم عن إعطاء "تصاريح خروج للسكان الراغبين بمغادرة الرقة، وفق ما ذكر المركز السوري لحقوق الإنسان. رغم ذلك تمكنت عائلات من الهروب باتجاه محافظة إدلب (شمال غرب سوريا)، الخاضعة لسيطرة تحالف "جيش الفتح" الذي يضم فصائل إسلامية أبرزها جبهة النصرة.

  • Syrien Provinz Rakka US-Soldaten Spezialkräfte YPG-Allianz

    جنود أمريكيون يحملون شعار الوحدات الكردية بالرقة وتركيا تحتج

    وتصنف تركيا وحدات حماية الشعب الكردية كمنظمة إرهابية. وقال تشاووش أوغلو خلال قمة للأمم المتحدة في منتجع أنطاليا بتركيا: "إن من غير المقبول أن يستخدم جنود أمريكيون شعار وحدات حماية الشعب وهي جماعة إرهابية".

  • Syrien Provinz Rakka US-Soldaten Spezialkräfte

    جنود أمريكيون يحملون شعار الوحدات الكردية بالرقة وتركيا تحتج

    وتصنف واشنطن حزب العمال الكردستاني، الذي هو في حرب مع تركيا منذ سنوات طويلة، كمنظمة إرهابية، لكنها تدعم وحدات حماية الشعب في معركتها ضد تنظيم "الدولة الإسلامية".

  • Syrien Provinz Rakka US-Soldaten Spezialkräfte

    جنود أمريكيون يحملون شعار الوحدات الكردية بالرقة وتركيا تحتج

    وكان بيتر كوك السكرتير الصحفي بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قد رفض التعليق على تلك الصور وقال خلال مؤتمر صحفي الخميس: عندما تعمل القوات الخاصة في منطقة ما فإنها تبذل كل ما في وسعها للاندماج مع المجتمع لتعزيز أمنها. ص.ش/و.ب (رويترز، أ ف ب)

    الكاتب: أ ف ب/ رويترز/ ص. ش


مختارات

جنود أمريكيون يحملون شعار الوحدات الكردية بالرقة وتركيا تحتج

ظهرت صور لقوات أميريكية خاصة في شمال الرقة السورية بجانب قوات وحدات حماية الشعب الكردية، التي تعتبرها تركيا جماعة إرهابية. وظهر على أكتف هؤلاء الجنود شعار الوحدات وهو ما دفع أنقرة إلى اتهام واشنطن بالكيل بمكيالين. (27.05.2016)  

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