 واشنطن تنفي ضرب قاعدة جوية سورية بعد هجوم كيماوي في دوما | أخبار | DW | 09.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

واشنطن تنفي ضرب قاعدة جوية سورية بعد هجوم كيماوي في دوما

إثر تهديد ترامب للأسد بأنه سيدفع ثمنا باهظا لاستخدام أسلحة كيماوية في دوما، تعرض مطار التيفور العسكري وسط سوريا لضربات صاروخية، لكن واشنطن نفت تنفيذها لتلك الضربة. فيما يستعد مجلس الأمن لمناقشة التطورات الأخيرة في دوما.

Syrien Raketenangriff (picture-alliance/Photoshot)

بعيد تعهد الرئيسين الأمريكي والفرنسي "برد قوي ومشترك" على "هجوم كيماوي" مفترض أسفر عن مقتل العشرات في دوما قرب دمشق، استهدفت صورايخ فجر اليوم الإثنين (09 ابريل/ نيسان) مطار التيفور العسكري قرب حمص في وسط سوريا، موقعة على الأقل 14 قتيلا من بينهم ايرانيون حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، الذي قال مديره  رامي عبد الرحمن إن "روسيا وايران وحزب الله لهم وجود في المطار".

مختارات

تجددت الاتهامات للنظام السوري باستخدام الأسلحة الكيماوية. وذكرت تقارير بوقوع هجوم كيماوي السبت على مدينة دوما خلف عشرات القتلى. ودانت أمريكا الهجوم محملة روسيا المسؤولية، بينما تنفي دمشق كالعادة هجومها بالكيماوي. (08.04.2018)

بعد صدور تقارير حول هجوم محتمل بـ"الغازات السامة" استهدف مدينة دوما في الغوطة الشرقية، أعربت وزارة الخارجية الألمانية عن قلقها حيال ذلك، مطالبة روسيا وإيران باعتبارهما مؤيدان لنظام الأسد بتحمل مسؤولياتهما. (08.04.2018)

وأكدت دمشق استهدف المطار، إذ أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) بأن "العديد من الصورايخ استهدفت مطار التيفور"، ونقلت سانا عن مصدر عسكري قوله إنّ هناك "عددا من الشهداء والجرحى" مرجحة أن تكون الولايات المتحدة هي التي نفذت الضربة. إلا أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) سارعت إلى نفي أن تكون قواتها قد شنت ضربات في سوريا. وقال متحدث باسمها "في الوقت الحالي، لا تنفذ وزارة الدفاع ضربات جوية في سوريا". جراء الهجوم بالصورايخ على مطار التيفور.

 وقُبيل ذلك، كان الإليزيه والبيت الأبيض قد نشرا بيانَين يتحدّثان فيهما عن اتصال هاتفي بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأمريكي دونالد ترامب. وقال الإليزيه إنّ ماكرون عبّر لترامب مساء الأحد "عن إدانته الشديدة للهجمات الكيماوية التي وقعت في 7 نيسان/ أبريل ضد سكان دوما في الغوطة الشرقية". وأوضح الإليزيه أنّ الرئيسَين "تبادلا معلوماتهما وتحليلاتهما التي تؤكّد استخدام أسلحة كيماوية" وهو ما كانت باريس اعتبرت أنه "خط أحمر" يستدعي ضربات انتقامية.
مشاهدة الفيديو 02:25

الحرب في سوريا

 كما قرّر ماكرون وترامب "تنسيق إجراءاتهما ومبادراتهما داخل مجلس الأمن الدولي الذي من المفترض أن ينعقد اليوم الاثنين 9 نيسان/أبريل في نيويورك"، بحسب الاليزيه.

 من جهته، قال البيت الأبيض إنّ ترامب وماكرون اتفقا الأحد "على وجوب محاسبة نظام الأسد على انتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان".

 وقبل يوم كان ترامب كتب على تويتر "قُتل كثيرون، بينهم نساء وأطفال، في هجوم كيماوي متهور في سوريا"، مضيفا "الرئيس (فلاديمير) بوتين وروسيا وايران مسؤولون عن دعم الأسد الحيوان. سيكون الثمن باهظا".

 وكانت باريس هدّدت مرارًا بضرب أهداف عسكرية سورية في حال ثبت استخدام أسلحة كيماوية ضد المدنيين. وقال ماكرون في شباط/فبراير "إننا سنضرب" في مثل هذه الظروف.

وفيما يعتقد البعض أن إسرائيل هي التي نفذت الضربة، حيث سبق وشنت عددا من الغارات على قواعد للنظام السوري وحلفائه في سوريا، امتنع الجيش الاسرائيلي الرد على سؤال لفرانس برس حول ذلك وقال إنه "يرفض الادلاء بأي تعليق" على الغارة التي استهدفت مطار التيفور.

ع.ج/ م. س (رويترز، أ ف ب، د ب أ)

  • U.S. NavyZerstörer USS Ross (DDG 71) fires a tomahawk land attack missile in Mediterranean Sea (Reuters/Robert S. Price/Courtesy U.S. Navy)

    في صور- المواقع السورية التي استهدفتها الضربة الأمريكية بالصواريخ

    قال مسؤول في البيت الأبيض إن 59 صاروخا موجها من طراز توماهوك أطلقت ليلة اليوم الجمعة (السابع من نيسان/أبريل 2017) واستهدفت مطار الشعيرات العسكري قرب حمص. المطار"مرتبط ببرنامج" الأسلحة الكيميائية السوري.

  • Syrien USA Luftangriff auf Militärbasis (picture-alliance/AP Photo/US Navy/F. Williams)

    في صور- المواقع السورية التي استهدفتها الضربة الأمريكية بالصواريخ

    أطلقت الصواريخ الموجهة من سفينتي "يو أي أس بورتر" و "يو أس أس روس" المتمركزتان في شرق البحر الأبيض المتوسط. وهذه هي المرة الأولى التي تستهدف فيها الولايات المتحدة قوات النظام السوري منذ اندلاع الحرب في البلد. وكانت الضربات السابقة للولايات المتحدة في سوريا تستهدف فقط تنظيم "داعش".

  • Syrien Luftwaffenbasis Al-Schairat (2017 Google Maps)

    في صور- المواقع السورية التي استهدفتها الضربة الأمريكية بالصواريخ

    قتل أربعة عسكريين بينهم ضابط برتبة عميد ولحق دمار "شبه كامل" بقاعدة الشعيرات العسكرية في وسط سوريا بعد الضربة الأميركية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الجمعة. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن مطار الشعيرات الذي يعد ثاني أكبر مطار عسكري في سوريا، يضم "طائرات سوخوي 22 وسوخوي 24 وميغ 23"، لافتا إلى ان "المطار أقلعت منه طائرة السوخوي التي قصفت خان شيخون".

  • USA Statement Donald Trump zum Luftangriff auf Syrien (Reuters/C. Barria)

    في صور- المواقع السورية التي استهدفتها الضربة الأمريكية بالصواريخ

    في خطابه الموجه للأمة قال الرئيس ترامب :" شن الديكتاتور السوري بشار الأسد هجوما مروعا بأسلحة كيميائية على مدنيين أبرياء... الليلة أمرت بتنفيذ ضربة عسكرية محددة الهدف في سوريا على المطار الذي شن منه الهجوم الكيميائي. إن من مصلحة الأمن القومي الحيوية للولايات المتحدة منع وردع انتشار واستخدام الأسلحة الكيميائية القاتلة".

  • USA | Botschafterin der Vereinigten Staaten bei den Vereinten Nationen Nikki Haley mit Fotos syrischer Opfer (Reuters/S. Stapelton)

    في صور- المواقع السورية التي استهدفتها الضربة الأمريكية بالصواريخ

    وأتت الضربة العسكرية الأميركية بعيد فشل مجلس الأمن الدولي في الاتفاق على مشروع قرار ردا على "الهجوم الكيميائي" في خان شيخون. وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي في اجتماع لمجلس الأمن بشأن سوريا "عندما تفشل الأمم المتحدة بشكل دائم في واجبها بالتصرف بشكل جماعي... فهناك أوقات في حياة الدول نكون فيها مضطرين للتحرك من تلقاء أنفسنا".

  • Syrien Idlib Giftgasangriff (picture-alliance/ZUMA Wire/Syria Civil Defence)

    في صور- المواقع السورية التي استهدفتها الضربة الأمريكية بالصواريخ

    وكان هجوم يرجح أنه كيماوي قد استهدف يوم الثلاثاء الماضي (الرابع من نيسان/أبريل 2017) مدينة خان شيخون في محافظة إدلب شمال غرب سوريا الواقعة بالكامل تحت سيطرة فصائل معارضة. وأودى الهجوم بحياة 86 شخصا بينهم 30 طفلا. ونفت الحكومة السورية قصفها بمواد "كيميائية". وأكدت دمشق وحليفتها موسكو أن الطيران الحربي السوري استهدف صباح الثلاثاء مستودعا للفصائل المعارضة يحتوي "مواد سامة".

  • Syrien US-Angriff auf Luftwaffenbasis Al-Schairat (picture-alliance/dpa/Sputnik/M. Voskresenskiy)

    في صور- المواقع السورية التي استهدفتها الضربة الأمريكية بالصواريخ

    بقايا طائرة حربية سورية في قاعة الشعيرات بعد أن احترقت جراء الضربة الأمريكية بصاروخ أطلق من البحر المتوسط.

  • Syrien US-Angriff auf Luftwaffenbasis Al-Schairat (picture alliance/AP Photo/Russian Defense Ministry Press Service)

    في صور- المواقع السورية التي استهدفتها الضربة الأمريكية بالصواريخ

    تحديد الهدف من الجو لمخابئ الطائرات في قاعدة الشعيرات في سوريا

  • Syrien US-Angriff auf Luftwaffenbasis Al-Schairat (picture-alliance/dpa/Sputnik/M. Voskresenskiy)

    في صور- المواقع السورية التي استهدفتها الضربة الأمريكية بالصواريخ

    اجزاء من طائرة سورية دمرت تماما بعد سقوط الصواريخ الأمريكية على قاعدة الشعيرات الليلة الماضية.

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

في صور- المواقع السورية التي استهدفتها الضربة الأمريكية بالصواريخ

نفذ الجيش الأمريكي بأوامر من الرئيس ترامب ضربة جوية بصواريخ توماهوك استهدفت مطار الشعيرات العسكري السوري "المرتبط ببرنامج" الأسلحة الكيميائية السوري ردا على الهجوم الأخير الذي يرجح أنه كيماوي في خان شيخون. (07.04.2017)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

الحرب في سوريا  

مواضيع ذات صلة

Syrien Kinder werden nach möglichem Giftgaseinsatz in Douma behandelt

ترامب يهدد وموسكو تحذر .. تنديد دولي بهجوم كيماوي محتمل في دوما 08.04.2018

يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعين الاثنين بناء على طلبين متنافسين من روسيا ودول غربية بعد تقارير عن هجوم كيماوي مميت في سوريا قوبل بتنديد دولي وتهديد أمريكي بـ"دفع ثمن باهظ"، فيما حذرت موسكو من أي عمل عسكري ضد سوريا.

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  