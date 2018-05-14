واشنطن تغرد خارج السرب وتحمل حماس المسؤولية عن مقتل الفلسطينيين

قال المتحدث باسم البيت الأبيض راج شاه الاثنين (14 أيار/ مايو 2018) إن حركة "حماس" هي المسؤولة بشكل مباشر عن الوفيات التي سقطت خلال الاحتجاجات في قطاع غزة. وأضاف شاه أن حماس أثارت "عن قصد واستخفاف" الرد على افتتاح السفارة الأمريكية الجديدة في القدس.

وتابع شاه قائلاً: "لا ينبغي أن نغفل حقيقة أن حماس هي التي تتحمل، بصراحة، المسؤولية عن الوضع برمته الآن". ويقول الجيش الإسرائيلي إن حركة "حماس" ذات التوجه الإسلامي تستخدم قناع الاحتجاجات لكسر السياج الحدودي الإسرائيلي.

وقُتل 55 فلسطينياً وأصيب أكثر من 2700 آخرين بعد أن أطلقت القوات الإسرائيلية النار على المتظاهرين الفلسطينيين، وفقاً لما أعلنته صحة في غزة.

المتحدث باسم البيت الأبيض راج شاه.

كما نوه شاه إلى أن قرار افتتاح السفارة الأمريكية الجديدة - وهو بمثابة وفاء لأحد وعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي قطعها على نفسه أثناء حملته الانتخابية - لن يؤثر على جهود الإدارة الأمريكية للتوسط في تحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. وأشار إلى أنه سيتم طرح خطة سلام "في الوقت المناسب حيث يمكن تقييمها على أساس أهليتها".

بيد أن القيادة الفلسطينية باتت ترفض أي وساطة أمريكية بعد نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس. وهو ما أكد عليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمة له خلال افتتاح اجتماع للقيادة الفلسطينية في مدينة رام الله، قائلاً إن الولايات المتحدة الأمريكية "عزلت نفسها"، مشيراً إلى الجانب الفلسطيني لن يقبل أي صفقة أو مبادرة تعرضها واشنطن بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

أ.ح/ع.غ (د ب أ)