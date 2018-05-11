واشنطن تصنف مسؤولا إيرانيا كـ"إرهابي عالمي" لعلاقته بحزب الله

أعلنت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء (15 مايو أيار 2018) فرض عقوبات جديدة على ايران، استهدفت محافظ المصرف المركزي الإيراني لاتهامه بالمشاركة في تمويل حزب الله الشيعي اللبناني بشكل سري. وتأتي العقوبات ضد ما مجموعه أربعة أشخاص وأحد المصارف "بناء على قرار الرئيس دونالد ترامب" قبل أسبوع بالانسحاب من الاتفاق النووي الايراني، "والبدء في اعادة العمل بالعقوبات الأميركية التي رفعت بموجب الاتفاق بما في ذلك ضد المصرف المركزي الإيراني" بحسب بيان لوزارة الخزانة.

إيران تلوح بالتخصيب

في المقابل قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية اليوم الثلاثاء إن إيران ستستأنف تخصيب اليورانيوم إذا لم تجد سبيلا مع الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في الأسبوع الماضي. ونقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء عن المتحدث باسم الحكومة محمد باقر نوبخت قوله "إذا لم يتم الحفاظ على مصالحنا فسوف ننسحب من الاتفاق ونستأنف التخصيب إلى 20 بالمئة أو إلى أي مستوى نرغب فيه".

وأبرمت إيران الاتفاق النووي مع القوى العالمية الست في عام 2015.

وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي قال اليوم إن إيران مستعدة لاستئناف برنامجها النووي ودفعه إلى مستويات أعلى كثيرا مما كان عليه قبل اتفاق 2015 الذي قلص أنشطة البلاد النووية في مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها. ونقلت وكالة فارس الإيرانية للأنباء عن صالحي قوله "لدينا القدرة ونحن مستعدون لاستئناف أنشطتنا النووية إلى مستويات أعلى إذا فشلت المحادثات مع الأوروبيين في إنقاذ الاتفاق النووي بعد خروج أمريكا منه".

ي.ب/ أ.ح (أ ف ب، رويترز، د ب أ)